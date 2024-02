Handball Bundesliga kompakt: Remis im Topspiel, Heimsiege für Hamburg und Kiel

Im Rahmen des 23. Spieltags der Handball Bundesliga haben Gummersbach und Stuttgart wichtige Siege eingefahren. Die Samstagspartien wurden erst in den Schlussminuten entschieden, wenngleich die besser platzierten Teams jeweils den Sieg einfuhren. Am Sonntag gab es im Topspiel zwischen Flensburg und Berlin keinen Sieger, wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte Hamburg

Am Donnerstag stand nur eine Partie an, dabei konnte der TVB Stuttgart mit dem 33:31 über die MT Melsungen wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln. Im Kampf um Rang 6 in der Liga legte der VfL Gummersbach ein 26:23 beim TBV Lemgo Lippe vor.

Am Samstag zogen drei Konkurrenten nach. Die TSV Hannover-Burgdorf erkämpfte sich die TSV Hannover-Burgdorf ein 29:26 beim Bergischen HC und überholte die Oberberger wieder. Die HSG Wetzlar erkämpfte sich ein 27:26 bei Erlangen und die Rhein-Neckar Löwen siegten mit 33:31 bei Balingen-Weilstetten.

Der Sonntag wurde dann vom Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin eröffnet, nach einer packenden Partie hieß es 31:31-Remis. Der HSV Hamburg hatte Frisch Auf Göppingen zu Gast und kletterte auf Rang 14. Der ThSV Eisenach verlor hingegen beim THW Kiel mit 27:31. Das Ostderby zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig wurde auf Ende Mai gelegt.

Handball Bundesliga am Donnerstag

"Auswärts gefestigter aufzutreten", das verfehlte die MT Melsungen beim TVB Stuttgart vor allem in der zweiten Halbzeit klar. Die Schwaben konnten den guten Februar fortsetzen und den zweiten Heimsieg des Jahres feiern (33:31) - mit 21 Treffern in der zweiten Halbzeit.

Handball Bundesliga am Freitag

Der VfL Gummersbach hat sich gegen den TBV Lemgo einen Auswärtssieg gesichert. Vor ausverkaufter Halle entschieden die Oberbergischen das Spiel in den Schlussminuten mit einem späten Doppelschlag. Schon zuvor hatten die Gummersbacher den drohenden Ausgleich durch tapfer kämpfende Lemgoer immer wieder abwehren können, zudem hatten sie mit Tibor Ivanisevic und Daniel Rebmann ein starkes Torwartduo als Rückhalt. Am Ende stand ein 26:23-Sieg.

Handball Bundesliga am Samstag

Nach hart umkämpften sechzig Minuten in der Arena Nürnberger Versicherung konnte die HSG Wetzlar jubeln, der HC Erlangen hingegen musste sich hauchdünn mit 24:25 (12:15) geschlagen geben, obwohl viele Aspekte des Spiels wie das Torwartduell und die Abschlussquote durchaus für die Franken gesprochen hatten.

Wetzlar aber sollte nur in der Anfangsviertelstunde beim 4:3 einmal die Führung aus der Hand geben, war ansonsten immer wieder in der Vorlage und hielt dem Druck der Hausherren stand. Domen Novak (8/5) und Lenny Rubin (5) waren am Ende Toptorjäger der Mittelhessen, für Erlangen traf Christopher Bissel sechsmal.

Der Bergische HC zeigte eine stark kämpferische Leistung, doch wie schon so oft in dieser Saison hatten die Kontrahenten die bessere Schlussphase. Am Ende musste sich das Team von Jamal Naji der TSV Hannover-Burgdorf mit 26:29 (14:12) geschlagen geben und muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Die Recken hingegen festigen ihren sechsten Tabellenplatz.

Die Bergischen Löwen und die Recken wechselten sich in der Führungsarbeit immer wieder ab. Sowohl Christopher Rudeck wie auch Simon Gade zeigten starke Paraden und ermöglichten so einen wechselhaften Spielverlauf. Der Bergische HC führte zuletzt beim 24:23 und hielt bis zum 25:25 das Remis, ehe dann die Recken die entscheidenden Treffer setzten. Noah Beyer (7/3) und Eloy Morante Maldonado (5) stachen bei den Löwen heraus, bei Hannover-Burgdorf erzielten die U21-Weltmeister Justus Fischer (6) und Renars Uscins (5) sowie Jonathan Edvardsson (5/2) die meisten Treffer.

Die Rhein-Neckar Löwen haben auch in der Liga ihre Negativserie beendet. Nach sechs sieglosen Spielen in Serie konnten sich die Badener am Ende beim HBW Balingen-Weilstetten mit 33:31 (18:17) behaupten.

Die Gallier schnupperten bis in die Schlussphase hinein an einem Punktgewinn und konnten vor allem in der ersten Halbzeit teilweise mit drei Toren (10:7) führen. Über weite Strecken lag die Vorlage allerdings bei den Gästen, die aber erst mit Kohlbachers 30:33 aufatmen konnten.

Handball Bundesliga am Sonntag

Das Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin endet unentschieden. Nach einem Buzzer-Beater von Lasse Andersson stand am Ende ein 31:31 (17:17) auf der Anzeigetafel.

Die Füchse hatten dabei in Halbzeit eins sich schon eine Vier-Tore-Führung erarbeitet, mit dem Wechsel im Tor zu Benjamin Buric sollte aber das Momentum wechseln. Aber auch die Fördestädter sollten sich nicht entscheidend lösen. Die Füchse spielten die verbleibenden neun Sekunden punktgenau herunter und sicherten sich durch einen Buzzer-Beater von Andersson zumindest einen Zähler.

Es war ein Spiel auf des Messers Schneide, am Ende konnte der HSV Hamburg mit dem 33:31 (17:17) einen großen Sieg im Abstiegskampf feiern. Frisch Auf Göppingen steckte auch die frühe Rote Karte für Josip Sarac weg, kurios war die Rote Karte für Kresimir Kozina in der Schlussminute.

Der THW Kiel hat gegen den Aufsteiger ThSV Eisenach in der Handball Bundesliga einen Arbeitssieg eingefahren. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag mit 31:27 (14:13) gegen die Thüringer durch und bleibt mit 32:12 Punkten Tabellenvierter der Handball-Bundesliga, Eisenach verbleibt auf dem ersten Abstiegsplatz.

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Noch im Februar (29.02.) beginnt der 24. Spieltag mit vier Spielen. Von den Spitzenteams ist die MT Melsungen vor heimischer Kulisse im kleinen Derby gegen den ThSV Eisenach gefordert.

Nur wenig Ruhepause für zwei Teams aus der European League nach dem direkten Duell. Die TSV Hannover-Burgdorf hat ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart und die Rhein-Neckar Löwen empfangen den HSV Hamburg. Zudem will der SC DHfK Leipzig gegen den Bergischen HC seine Negativserie beenden.

Am Samstag (02.03.) muss die SG Flensburg-Handewitt zur HSG Wetzlar, der THW Kiel hat den HBW Balingen-Weilstetten zu Gast. Zudem kommt es zum Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem SC Magdeburg - beide Teams spielten nach der Wiedervereinigung den ersten Gesamtdeutschen Meister der Bundesliga aus.

Am Sonntag (03.03.) bestreiten die Füchse Berlin ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen. Im Anschluss absolvieren der SC DHfK Leipzig und die MT Melsungen ihr Nachholspiel vom 20. Spieltag. Der Montag hält das Duell zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe bereit.

Stenogramme des aktuellen Spieltags

TVB Stuttgart - MT Melsungen 33:31 (12:14)

TVB Stuttgart: Heinevetter (4 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Vujovic (1 Parade); K. Häfner 8, Lönn 8, Maric 5, D. Fernandez 4/3, Hanusz 2, M. Häfner 2, Serrano Villalobos 2, Zieker 2, Ivankovic, Röthlisberger, Forstbauer, Pfattheicher, Slaninka



MT Melsungen: Morawski (9 Paraden), Simic (1 Parade); E. Jonsson 8, Ignatow 4/4, Kristopans 4, Balenciaga Azcue 3, Drosten 3, Moraes Ferreira 3, Sipos 3, Arnarsson 1, Kastening 1, Kühn 1, Mandic, Waldgenbach, Hörr



Zuschauer: 4286 (Porsche Arena, Stuttgart)

Schiedsrichter: Sascha Standke / Steven Heine

Strafminuten: 2 / 4

TBV Lemgo Lippe - VfL Gummersbach 23:26 (11:15)

TBV Lemgo Lippe: Kastelic (12 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Zecher (3 Paraden); Brosch 4, Suton 4, S. Zehnder 4, Hutecek 2, Laerke 2, Simak 2, N. Versteijnen 2, Petrovsky 1, Schagen 1, Zerbe 1, Theilinger, Battermann, Carstensen, Petrovksy



VfL Gummersbach: Rebmann (5 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Ivanisevic (10 Paraden); J. Köster 7, Horzen 5, Milos Vujovic 5/3, Oskarsson 4, Pregler 2, Blohme 1, Schluroff 1, Vidarsson 1, Kodrin, Häseler, Tskhovrebadze, Mappes, Kiesler



Zuschauer: 4520 (Phoenix Contact Arena)

Schiedsrichter: Christian Hannes / David Hannes

Strafminuten: 6 / -

HC Erlangen - HSG Wetzlar 26:27 (12:15)

HC Erlangen: Ferlin (12/1 Paraden), Obling; Bissel 6, Jeppsson 4, Olsson 4, Steinert 3/2, Bauer 2, Heiny 2, Svensson 2, Zechel 2, N. Link 1, Seitz, Bialowas, Büdel, Guardiola, Gömmel



HSG Wetzlar: Klimpke (1 Parade), Suljakovic (10 Paraden); Novak 8/5, Rubin 5, Cavor 4, Meyer Ejlersen 3, Becher 2, Fredriksen 2, Zelenovic 2, Vranjes 1, Pedersen, Schmid, Wagner, Mellegard, Fuchs



Schiedsrichter: Sascha Schmidt (Bochum)/Frederic Linker (Bochum)

Zuschauer: 5281

Strafminuten: 12 / 10

Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf 26:29 (14:12)

Bergischer HC: Rudeck (15/2 Paraden), Johannesson; Beyer 7/3, Morante Maldonado 5, Ladefoged 4, Arnesson 3/2, Persson 3, Stutzke 3, Doniecki 1, Krecic, M´Bengue, Andersen, Fraatz, Babak, Schmitz



TSV Hannover-Burgdorf: Gade (10/1 Paraden), Quenstedt; Fischer 6, Edvardsson 5/2, Uscins 5, Hanne 3, Büchner 2, Kulesch 2, B. Vujovic 2, Gerbl 1, Michalczik 1, Steinhauser 1, Strmljan 1, Nyfjäll, Brozovic, Feise



Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 2439

Strafminuten: 8 / 4

SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 31:31 (17:17)

SG Flensburg-Handewitt: Buric (10/1 Paraden), Möller (4/1 Paraden); E. M. Jakobsen 8/5, Jörgensen 6, Pytlick 6, Golla 3, J. Hansen 3, Einarsson 2, L. K. Möller 2, Gottfridsson 1, Mensah, Horgen, Pedersen, Zivkovic, Blagotinsek



Füchse Berlin: Milosavljev (5 Paraden), Ludwig (5 Paraden); Gidsel 9, Lindberg 7/4, Andersson 5, Marsenic 4, Tollbring 3/3, Drux 2, Lichtlein 1, Darj, Freihöfer, Langhoff, Av Teigum, Kopljar, Jacobs



Zuschauer: 6300

Schiedsrichter: Tobias Tönnies / Robert Schulze

Strafminuten: 8 / 6

THW Kiel - ThSV Eisenach 31:27 (14:13)

THW Kiel: Bellahcene (5 Paraden), Bierfreund; Johansson 9, Ekberg 7/3, Reinkind 5, E. Ellefsen a Skipagotu 3, Dahmke 2, Duvnjak 1, M. Landin 1, Pekeler 1, Weinhold 1, Wiencek 1, Øverby, Gurbindo, Wallinius, Bilyk



ThSV Eisenach: Spikic (7 Paraden, 1 Tor), Kornecki (5 Paraden, 1 Tor), Plaue; M. Zehnder 10/4 Ende 4, Grgic 3, Lumbroso 3, Snajder 2, Walz 2, Mengon 1, Reichmuth, Donker, Kraus, Kurch, Saul



Zuschauer: 10.112 (Wunderino Arena, Kiel)

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic / Martin Thöne

Siebenmeter: 3/3 ; 4/4

Strafminuten: 0 / 6

HSV Hamburg - Frisch Auf Göppingen 33:31 (17:17)

HSV Hamburg: Bitter (10 Paraden), Vortmann (3 Paraden); Mortensen 13/9, Baijens 6, F. B. Andersen 5, Weller 4, Ilic 2, Tissier 2, Risom 1, Corak, HArtwig, Severec, Bergemann, Valiullin



Frisch Auf Göppingen: Sego (13/1 Paraden), Ravensbergen (1/1 Paraden); Kozina 7, Schiller 7/2, Heymann 5, Persson 4, Kneule 3, Sarac 2, Lastro 1, Malus 1, D. Schmidt 1, Flodman, Poteko, Ellebaek, Hermann



Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 3750

Siebenmeter: 9/11 ; 2/2

Strafminuten: 8 / 10

Disqualifikation: - / Sarac (16.), Kozina (60.)