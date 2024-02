Handball Bundesliga kompakt: Melsungen haarscharf, Leipzig deutlich

Neben dem 24. Spieltag wird es am Wochenende auch noch ein Nachholspiel in der 1. Handball-Bundesliga geben. Damit kommt es von Donnerstag bis Montag zu insgesamt zehn Partien in der Beletage - zum Auftakt hat die MT Melsungen einen knappen Sieg errungen.

Noch im Februar (29.02.) begann der 24. Spieltag mit drei Spielen. Von den Spitzenteams war die MT Melsungen vor heimischer Kulisse im kleinen Derby gegen den ThSV Eisenach gefordert. Um 20:30 Uhr duellieren sich dann auch noch die Rhein-Neckar Löwen und der HSV Hamburg.

Nur wenig Ruhepause für zwei Teams aus der European League nach dem direkten Duell. Die TSV Hannover-Burgdorf hat ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart und die Rhein-Neckar Löwen empfangen den HSV Hamburg. Zudem will der SC DHfK Leipzig gegen den Bergischen HC seine Negativserie beenden.

Am Samstag (02.03.) muss die SG Flensburg-Handewitt zur HSG Wetzlar, der THW Kiel hat den HBW Balingen-Weilstetten zu Gast. Zudem kommt es zum Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem SC Magdeburg - beide Teams spielten nach der Wiedervereinigung den ersten Gesamtdeutschen Meister der Bundesliga aus.

Am Sonntag (03.03.) bestreiten die Füchse Berlin ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen. Im Anschluss absolvieren der SC DHfK Leipzig und die MT Melsungen ihr Nachholspiel vom 20. Spieltag. Der Montag hält das Duell zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe bereit.

Handball Bundesliga am Donnerstag

Die MT Melsungen hat einen knappen Sieg gegen den ThSV Eisenach eingefahren. Nach einem guten Start der Wartburgstädter drehten die Favoriten zunächst auf, und legten bis zur Pause immer wieder vor. Tapfer kämpfende Eisenacher kamen erst im zweiten Durchgang wieder in Schlagdistanz, gaben die Chance auf die Führung jedoch mehrfach in Serie weg. Erst in den letzten zehn Minuten brachen die Gäste den Bann und erspielten sich einen Vorteil, der sogar auf zwei Tore anwuchs. Ein später 3:0-Lauf brachte die MT Melsungen dann aber bis zum 27:26-Endstand auf die Siegerstraße.

» Spielbericht MT Melsungen - ThSV Eisenach

Die TSV Hannover-Burgdorf hat zwei Zähler gegen den TVB Stuttgart eingefahren. Trotz Halbzeitrückstand und minus zwei zu Beginn der letzten zehn Minuten setzten sich die Recken letztlich mit 33:30 durch. Das war in der Crunchtime besonders Torwart Simon Gade zu verdanken, der die Bittenfelder mit zahlreichen Paraden zu acht torlosen Minuten zwang.

» Spielbericht TSV Hannover-Burgdorf - TVB Stuttgart

Big points für den SC DHfK Leipzig: Im Kellerduell mit dem Bergischen HC fügten die Sachsen dem Gast aus Nordrhein-Westfalen eine weitere Niederlage zu. Die Löwen stehen somit weiterhin punktgleich mit dem ThSV Eisenach denkbar knapp über dem Strich. In Leipzig waren die Bergischen bei der klaren 22:33-Niederlage dabei über weite Strecken chancenlos, was auch Torwart Domenico Ebner zu verdanken war. Dieser brachte die Werfer der Sieben von Jamal Naji bereits in den Anfangsminuten reihenweise zur Verzweiflung.

» Spielbericht SC DHfK Leipzig - Bergischer HC

Keine Zeit zum Durchschnaufen haben die Rhein-Neckar Löwen. Nur zwei Tage nach dem Sieg in der European League über die TSV Hannover-Burgdorf empfangen die Badener nun den HSV Hamburg.

"Wir sind wieder da, wir haben uns zurück gekämpft aus der schweren Phase", so Löwen-Keeper David Späth nach den jüngsten Erfolgserlebnissen mit zwei Siegen gegen Hannover und zwischendrin einem Auswärtserfolg in Balingen. "Wir wollen genau da weiter machen, wir wollen das kontinuierlich in der Bundesliga und auch im letzten Euro-League-Spiel gegen Zabrze weiterziehen."

"In den letzten Jahren sahen wir in den Spielen gegen die Löwen oft gut aus. Sie haben aber eine gute Mannschaft und super Spieler mit viel Potential, doch auch wir haben in jedem Spiel die Möglichkeit zu punkten. Dafür müssen wir unsere beste Leistung abrufen und ich habe nun nach dem Sieg gegen Göppingen das Gefühl, dass uns das auch gelingen kann", erklärt Hamburgs Spielmacher Dani Baijens.

» Liveticker und Statistik Rhein-Neckar Löwen - HSV Hamburg

Handball Bundesliga am Samstag

Die HSG Wetzlar wird beim Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am Samstagabend exklusiv in orange auflaufen - für den Bundesligisten eine ungewohnte Farbe.

"Gegen Flensburg muss einiges passen, um etwas zählbares zu holen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden und vielleicht etwas mitnehmen können", erklärt Wetzlars Hendrik Wagner und betont: "Wir wollen wieder über das Kollektiv kommen, da muss die Einstellung und Kampfgeist passen."

"Bei einem guten Tag von Wetzlar wird es für uns sehr wichtig die ganzen 60 Minuten bereit zu sein. Wetzlar kommt gegen uns zu 100% mit allem, was sie haben", mahnt Flensburgs Lasse Kjaer Møller und betont: "Wenn die HSG Wetzlar ihr ganzes Potenzial abrufen kann, haben die eine hammer-gute Mannschaft."

» Liveticker und Statistik HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt

Der THW Kiel musste am Mittwoch in der EHF Champions League alle Kräfte mobilisieren, um in Szeged zu gewinnen. Die Gallier erlitten jüngst in der Liga einen Rückschlag gegen die Rhein-Neckar Löwen, müssen aber im Abstiegskampf punkten.

» Liveticker und Statistik THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten

Im Duell zweier Traditionsvereine kämpft der VfL Gummersbach aktuell um Rang 6, Magdeburg hingegen um die Meisterschaft. Die Oberberger haben schon Berlin einen Zähler abgeknöpft und mussten sich auch im Hinspiel nur knapp 30:32 geschlagen geben.

"Wir haben schon öfter gezeigt, dass wir gerade zu Hause auch gegen die Topteams mithalten können und sie meistens vor schwierige Aufgaben stellen. Gerade gegen Magdeburg hatten wir in der letzten Saison zu Hause ein sehr knappes Spiel und auch im Hinspiel dieser Spielzeit war es in Magdeburg sehr knapp", blickt VfL-Rückraumspieler Ole Pregler zurück.

"Wenn du gegen Topteams gewinnen willst, muss alles passen und du musst eines deiner besten Spiele als Mannschaft machen. Du brauchst eine gute Torhüterleistung, eine überragende Abwehrleistung und du musst vorne im Angriff sehr effektiv sein", so Pregler weiter.

» Liveticker und Statistik VfL Gummersbach - SC Magdeburg

Handball Bundesliga am Sonntag

Drei Spiele in Folge ohne Sieg - das kannten die Füchse Berlin in dieser Saison noch nicht. Mit den beiden Niederlagen in der European League gegen Sporting CP Lissabon sowie dem Remis bei der SG Flensburg-Handewitt hatte man allerdings auch hohe Hürden zu meistern. "Jetzt müssen wir nach vorne schauen und unsere Lehren aus diesen beiden Spielen gegen Sporting ziehen", sagte Trainer Jaron Siewert am Dienstag.

» Liveticker und Statistik Füchse Berlin - HC Erlangen

Im Nachholspiel des 20. Spieltags wollen der SC DHfK Leipzig und die MT Melsungen ihre zweite Aufgabe lösen. Leipzig spielt zuvor gegen den Bergischen HC im Kellerduell, Melsungen hat den ThSV Eisenach zu Gast.

» Liveticker und Statistik SC DHfK Leipzig - MT Melsungen

Handball Bundesliga am Montag

Im Montagsspiel trifft Göppingens Trainer Markus Baur auf seinen Ex-Verein TBV Lemgo Lippe. Beide Teams trennen aktuell nur zwei Zähler, Frisch Auf ist allerdings gerade im Aufwind und geht mit Polster und Heimvorteil in diese Partie.

» Liveticker und Statistik Frisch Auf Göppingen - TBV Lemgo Lippe

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Acht Spiele des 25. Spieltags finden in der kommenden Woche statt, das Duell zwischen dem HSV Hamburg und dem THW Kiel wird erst Mitte April nachgeholt, wenn sich der Fokus der Liga auf das REWE Final4 in Köln richtet.

Der Donnerstag (07.03.) hält zwei Spiele bereit, in beiden steht der Abstiegskampf im Fokus. Nur drei Tage nach dem Auswärtsspiel in Göppingen ist der TBV Lemgo Lippe im Heimspiel gegen die HSG Wetzlar gefordert. Der TVB Stuttgart hat den SC DHfK Leipzig zu Gast.

Am Freitagabend (08.03.) eröffnet der HBW Balingen-Weilstetten mit einem Heimspiel gegen die MT Melsungen das Programm, wenig später muss die TSV Hannover-Burgdorf dann als erster Europapokalteilnehmer beim ThSV Eisenach antreten. Die Rhein-Neckar Löwen müssen am Samstagabend (09.30.) beim HC Erlangen antreteten.

Am Sonntag (10.03.) absolvieren die SG Flensburg-Handewitt und Frisch Auf Göppingen um 15 Uhr das erste Spiel des Tages. Eine Stunde erfolgt der Anwurf beim Topspiel - der SC Magdeburg hat die Füchse Berlin zu Gast - der MDR berichtet live bei Sport im Osten. Den Abschluss macht ab 16.30 Uhr ein Derby - der Bergische HC empfängt den VfL Gummersbach.

