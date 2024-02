Handball Bundesliga kompakt: Mehrere Krimis während Füchse Berlin und SC Magdeburg marschieren

Die Handball Bundesliga hat sich mit Hochspannung zurückgemeldet: Es gab direkt nach der EM-Pause reihenweise knappe Spiele, deutlich machte es lediglich Tabellenführer SC Magdeburg gegen den THW Kiel. An Punkten gleich mit dem SCM bleiben die Füchse Berlin nach dem Erfolg gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Im Meisterschaftsrennen der Handball Bundesliga marschieren weiterhin der SC Magdeburg und die Füchse Berlin vorneweg. Die Elbestädter schlugen Titelverteidiger Kiel am Mittwochabend deutlich, die Füchse machten es am Donnerstag spannender. Erst die Crunchtime brachte gegen die SG Flensburg-Handewitt die Entscheidung. Mit vier Minuspunkte hat das Spitzenduo jetzt vier weniger als die Fördestädter.

Auch im Abstiegskampf ist es derweil hochspannend. Dem HC Erlangen gelang am Donnerstagabend ein enorm wichtiger Sieg, gerade weil der ThSV Eisenach in Wetzlar zwei Punkte abgegeben hatte. Der TVB Stuttgart hatte sich in Göppingen immerhin einen Punkt gesichert. Balingen, Hamburg und der BHC haben noch ein Spiel weniger.

Im Kampf um den Klassenverbleib standen sich der HC Erlangen und der TBV Lemgo Lippe gleich beim Re-Start Handball Bundesliga nach der EM-Pause in einer richtungsweisenden Begegnung gegenüber. In einer umkämpften Partie wechselte die Führung mehrfach, als Erlangen durch eigene Fehler mit 22:25 in Rückstand geriet schien die Vorentscheidung gefallen. Doch nach einer Auszeit drehte der HCE die Partie: Während Lemgo weder in Unterzahl, noch mit dem siebten Feldspieler oder Überzahl traf, wurde bei Erlangen Stephan Seitz mit einer Vorlage, zwei Toren und dem herausgeholten Siebenmeter zum Matchwinner. Den Strafwurf verwandelte Christoph Steinert und als auf der Gegenseite der letzte Wurf an die Latte klatschte, konnte Erlangen ein 26:25 feiern.

Handball Bundesliga am Mittwoch

Nach einem 6:11 kämpfte sich die TSV Hannover-Burgdorf beim Re-Start der Handball Bundesliga gegen den VfL Gummersbach in die Partie und übernahm im zweiten Abschnitt die Führung. Bei den Gästen war am Ende die Fehlerzahl zu hoch, so dass die Recken am Ende über einen 32:29 (14:15) jubeln konnten. Hannover festigt damit den sechsten Platz. Die meisten Tore erzielten neben Milos Vujovic auch drei deutsche EM-Teilnehmer.

Der TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen teilen sich nach einem spannenden Derby die Punkte. Beim Bundesliga-Comeback von Manuel Späth war der TVB kurz vor dem Ende vorn, doch Schmidts letzter Treffer garantierte Göppingen das Remis. Am Ende sollten die Torhüter dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, Stuttgarts Leistung von Miljan Vujovic sollte bei Göppingen vor allem Marin Sego ausgleichen.

Die HSG Wetzlar setzt ihre Siegesserie nach einer wahren Achterbahnfahrt fort, Domen Novak sollte den Mittelhessen das 31:30 (13:15) über den ThSV Eisenach retten. In der dramatischen Schlussphase gab es auf beiden Seiten je eine Rote Karte. Neben dem Slowenen sollten auch Nemanja Zelenovic und Till Klimpke großen Anteil am Heimerfolg haben, bei Eisenach ragte Manuel Zehnder heraus.

Der THW Kiel wollte sich nach der EM-Pause mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter im Meisterrennen zurückmelden, doch nach einem guten Start der Gastgeber übernahm der SC Magdeburg das Kommando: Aus einem 2:4 machte der Tabellenführer ein 14:7. Kiel kam bis zum 15:13-Pausenstand auf zwei Tore heran, verlor aber Domagoj Duvnjak aufgrund einer Roten Karte. Direkt nach Wiederbeginn vergaben die Hausherren die Chance auf den Anschluss gegen den starken Nikola Portner und der effizient agierende SCM zog beim 18:13 wieder auf fünf Tore davon. Kiel kämpfte, kam auf drei Tore heran - doch die Gäste aus Magdeburg hatten Antworten und siegten am Ende sogar deutlich mit 33:26.

Der Donnerstag in der Handball Bundesliga

Die Füchse Berlin haben zum Abschluss nachgezogen und nun ebenfalls 34:4 Punkte auf dem Konto. Im Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt erwischten die Hauptstädter den besseren Start und setzten sich auch dank eines starken Dejan Milosavljev schnell deutlich ab. Flensburg berappelte sich erst nach dem Seitenwechsel und verkürzte fortan Minute für Minute. Näher als zwei Tore kamen die Fördestädter den Berlinern jedoch nicht.

Hochbetrieb am Wochenende in der Handball Bundesliga

Bereits am Wochenende geht es in der Handball-Bundesliga weiter, dann werden acht Partien vom 21. Spieltag ausgetragen. Lediglich der SC DHfK Leipzig und die TSV Hannover-Burgdorf sind spielfrei, beide tragen ihr Duell erst Mitte April aus.

Die Stenogramme des Spieltags

Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 32:31 (18:12)

Füchse Berlin: Milosavljev (15 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Kireev; Andersson 7, Gidsel 6, Lindberg 6/4, Marsenic 5, Darj 3, Lichtlein 3, Tollbring 2, Freihöfer, Beneke, Av Teigum, Kopljar, Drux



SG Flensburg-Handewitt: Buric (3 Paraden), Møller (8 Paraden); E. M. Jakobsen 8/2, Gottfridsson 6, Pytlick 6, Golla 4, Einarsson 3, J. Hansen 2, L. K. Möller 2, Mensah Larsen, Jørgensen, Horgen, Pedersen, Blagotinsek



Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler / Maike Merz

Zuschauer: 8496

Strafminuten: 10 / 10

Disqualifikation: Kopljar (40./3. Zeitstrafe) / -

HC Erlangen - TBV Lemgo Lippe 26:25 (13:15)

HC Erlangen: Obling (5/1 Paraden), Ferlin (2 Paraden); Svensson 5, Zechel 5, Heiny 3, Seitz 3, Steinert 3/1, Bissel 2, Büdel 2, Olsson 2, Jeppsson 1, Bialowas, Guardiola, Link, Gommel, Bauer



TBV Lemgo Lippe: Zecher (5 Paraden), Kastelic (4 Paraden); Suton 6/1, S. Zehnder 6/1, Theilinger 4, Brosch 3, Hutecek 2, Simak 2, Petrovsky 1, Schagen 1, Battermann, Laerke, Carstensen, Zerbe, Versteijnen



Zuschauer: 4532

Schiedsrichter: Jannik Otto / Raphael Piper

Strafminuten: 8 / 6

TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach 32:29 (14:15)

TSV Hannover-Burgdorf: Quenstedt (8 Paraden), Gade (5/1 Paraden); Fischer 6, Uscins 6, Büchner 5, Edvardsson 4, Steinhauser 4/3, Gerbl 3/1, Brozovic 1, Hanne 1, Michalczik 1, Strmljan 1, Vujovic, Nyfjäll, Kulesh, Feise



VfL Gummersbach: Ivanisevic (12/2 Paraden), Rebmann; Köster 6, Milos Vujovic 6/4, Kodrin 4, Mappes 4, Blohme 3, Horzen 2, Schluroff 2, Häseler 1, Tskhovrebadze 1, Vidarsson, Schroven, Pregler, Kiesler, Zeman



Schiedsrichter: Marijo Zupanovic / Martin Thöne

Zuschauer: 5609

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: Zeman (Gesichtstreffer, Gummersbach, 40.)

HSG Wetzlar - ThSV Eisenach 31:30 (13:15)

HSG Wetzlar: T. Klimpke (11 Paraden), Suljakovic (1 Parade); Novak 10/2, Zelenovic 7, Rubin 4, Vranjes 3, Becher 3, Meyer Ejlersen 2, Cavor 1, Wagner 1, Pedersen, O. Klimpke, Fredriksen, Mellegard, Fuchs



ThSV Eisenach: Kornecki (5 Paraden), Spikic (5 Paraden), Plaue (0 Paraden); M. Zehnder 15/5, Lumbroso 4, Donker 4, Grgic 3, Snajder 2, Ende 1, Kurch 1, Reichmuth, Patrail, Walz, Mengon, Meyer, Saul



Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 3523

Strafminuten: 2 / 10

Disqualifikation: Vranjes (57./grobes Foul) / Kurch (56., 3. Zeitstrafe)

Frisch Auf Göppingen - TVB Stuttgart 25:25 (11:12)

Frisch Auf Göppingen: Ravensbergen (3 Paraden), Sego (10 Paraden); D. Schmidt 7, Persson 4, Sarac 4, Schiller 4/4, Kozina 3, Heymann 2, Newel 1, Kneule, Flodman, Poteko, Ellebaek, Lastro, Röller, Hermann



TVB Stuttgart: Miljan Vujovic (16 Paraden), Heinevetter (0 Paraden); Lönn 7, K. Häfner 4, Maric 4, Serrano Villalobos 3, Zieker 3, Forstbauer 2, M. Häfner 2, Fernandez, Hanusz, Späth, Röthlisberger, Widmaier, Pfattheicher



Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 5600

Strafminuten: 4 / 8

Disqualifikation: - / -

THW Kiel - SC Magdeburg 26:33 (13:15)

THW Kiel: Mrkva (4/2 Paraden), Bellahcene (1 Parade); Ekberg 7/2, Johansson 6, Dahmke 2, E. Ellefsen a Skipagotu 2, Weinhold 2, Wiencek 2, Bilyk 1, M. Landin 1, Pekeler 1, Reinkind 1, Överby 1, Ehrig, Duvnjak, Wallinius



SC Magdeburg: Portner (15/1 Paraden) 1 Tor, Hernandez; Hornke 9/1, Mertens 6, Claar 5, O. I. Magnusson 4/1, Smarason 3, Bergendahl 2, O`Sullivan 2, Saugstrup Jensen 1, Meister, Chrapkowski, Musche, Weber, Lagergren, Damgaard



Zuschauer: 10.285

Schiedsrichter: Simon Reich / Hans-Peter Brodbeck

Strafminuten: 6 / 8

Disqualifikation: Duvnjak (27.) / -