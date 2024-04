Handball Bundesliga kompakt: Magdeburg übernimmt Spitze, BHC schöpft Hoffnung

In der Handball-Bundesliga hat der 29. Spieltag begonnen. Die MT Melsungen festigte mit dem Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen Rang 5, zumal mit der TSV Hannover-Burgdorf ein Verfolger in Lemgo punkte ließ. Frisch Auf Göppingen besiegte zudem die HSG Wetzlar, damit trennen die Plätze 8-13 aktuell nur zwei Zähler. Ab Freitag richtet sich der Blick auf den Titel- und Abstiegskampf.

Rückschlag im Kampf um die mögliche Teilnahme am Europapokal für die TSV Hannover-Burgdorf, der TBV Lemgo Lippe hingegen konnte mit dem 28:23 (14:10) seine Chancen wahren, um am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.

Lemgo spielte seine Angriffe mit dem siebten Feldspieler mit Geduld und erzwang im Gegenzug bei den Gästen immer wieder Fehler. Nur beim 0:1 lag das Team von Florian Kehrmann zurück, zum Ende des ersten Durchgangs sollte man sich dann vom 10:9 zum 14:10 lösen. In Durchgang zwei kämpften sich die Recken wieder zurück, konnten sogar dann zum 18:18 ausgleichen. Dann aber fand Lemgo auch nach der Einwechselung von Finn Zecher wieder seine Sicherheit, entschied die Partie mit einem 5:1-Lauf zum 26:21 vorentscheidend.

Die MT Melsungen feiert nach dem erfolgreichen Pokal-Wochenende auch in der Bundesliga einen Sieg. Beim 28:23-Erfolg über die Rhein-Neckar Löwen stechen vor allem zwei Spieler hervor.

Keine Müdigkeit bei der MT Melsungen nach dem Pokal, die Nordhessen lieferten sich zunächst ein ausgeglichenes Duell mit den Rhein-Neckar Löwen. Die Badener führten zur Pause noch mit 14:13, brachten nach Wiederanpfiff acht Minuten lang den Ball nicht im Tor unter. Melsungen hatte die Kontrolle gewonnen und baute die Führung nach und nach zum 23:28-Endstand aus.

Frisch Auf Göppingen und die HSG Wetzlar gingen optimistisch ins Spiel, denn die Chance, die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen, ist gegeben. Vor 4.200 Zuschauer dominierte dann Göppingen sein Heimspiel mit einer soliden Leistung. Grazioli (Knie) spielte erstmals in dieser Saison für die fehlerreichen Wetzlarer.

Sebastian Heymann war der überragende Spieler der Hausherren mit acht Toren, die sich gleich früh zum 7:3 lösten. Teilweise lösten sich die Württemberger im ersten Durchgang schon auf sechs Tore, Wetzlar konnte sich erst in den Schlussminuten zum 16:13 herankämpfen. Nachdem man kurz nach der Pause beim 17:15 noch in Schlagdistanz schien, war aber die Partie beim 24:17 (44.) schon vorentschieden.

Zwischen dem HBW Balingen-Weilstetten und dem Bergischen HC ging es am Freitag um ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Dieses gelang, vor allem in der zweiten Spielhälfte, dem Bergischen HC. Die Gäste verringern den Rückstand auf Eisenach auf drei Zähler. Balingen ist kaum mehr zu retten.

Arnor Thor Gunnarsson, der die Nachfolge des freigestellten Jamal Naji angetreten hat, erlebte ein erfolgreiches Debüt an der Seitenlinie. Und das allerdings trotz eines Fehlstarts, denn durch die Paraden von Mohamed E-Tayar führte Balingen schnell mit 5:1. Dann aber fanden die Bergischen Löwen in die Partie, kämpften sich zum 9:9-Ausgleich (22.) und sollten dann in Durchgang zwei das Momentum nach und nach an sich reißen. Ein wichtiger Faktor war auch die Rote Karte gegen Daniel Ingason beim 13:15 (40.).

In der Pole Position war der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga bereits, nach dem Sieg gegen die Füchse Berlin hatte das Wiegert-Team einen Minuspunkt weniger und die Meisterschaft in eigener Hand. Mit einem 32:29-Auswärtssieg in Flensburg wurde heute die nächste Hürde genommen - zumindest vorübergehend die Tabellenführung.

Vor dem Spiel zeigten beide Fanlager Banner mit der Aufschrift "Durchhalten Kay" - gerichtet an Flensburgs Rückraumspieler Kay Smits, der nach einer Herzmuskelentzündung seit Monaten keinen Sport machen darf. In der Partie sollte beim SC Magdeburg einmal mehr Sergey Hernandez als Schlussmann herausstechen. Konnten die Fördestädter noch bis zum 11:11 das Spiel ausgeglichen gestalten, musste man nach rund 20 Minuten immer mehr abreißen lassen, geriet über den 15:19-Halbzeitstand bis zu sieben Treffer (19:26) ins Hintertreffen.

Die genaue Ausgangslage kennen der ThSV Eisenach und der TVB Stuttgart erst am Freitagabend, wenn das Kellerduell zwischen dem HBW Balingen-Weilstetten und dem Bergischer HC beendet ist. "Mit 18 Punkten werden wir die Liga wohl nicht halten. Zieht bei uns das Gefühl ein, schon durch zu sein, das könnte uns teuer zu stehen kommen!", mahnt auch ThSV-Coach Misha Kaufmann.

Mit 20 Zählern haben auch die Schwaben den Klassenerhalt noch nicht in trocknen Tüchern, brauchen noch den einen oder anderen Zähler. "Jetzt kommen Spiele mit Eisenach und Hamburg im Spielplan, in denen wir punkten möchten", so TVB-Coach Michael Schweikardt nach dem Duell mit dem SC Magdeburg und betont mit Blick auf das Saisonziel Top10: "Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht maximal enttäuscht. Den Saisonstart hätten wir uns sicher etwas anders vorgestellt und auch die Ausbeute bei Auswärtsspielen muss besser werden, um an den Top-Ten-Plätzen anzuklopfen."

Besonders im Fokus steht Silvio Heinevetter, der zum letzten Mal als Gast in die Werner-Aßmann-Halle kommt. "Silvio Heinevetter gehört nächste Saison zu uns. Darüber freuen wir uns alle. Jetzt aber nicht. Ich konzentriere mich auf unsere Torhüter, auf unsere Jungs, die die Kohlen aus dem Feuer holen wollen", so Kaufmann.

Nach einem enttäuschenden REWE Final4 müssen die Füchse Berlin wieder im Titelkampf mit einem Topspiel ran. Ob als Erster oder Zweiter, das entscheidet sich nach dem Freitagsspiel von Magdeburg in Flensburg.

"Ich gehe davon aus, dass wir gegen Kiel gewinnen, dass wir die volle Max-Schmeling-Halle zum Beben bringen, und dass wir die Emotionen entfachen, die uns über die letzten Heimspiele getragen haben", sagt Füchse-Coach Jaron Siewert. "Wir wollen gewinnen, wir wollen weiter Heimstärke beweisen. Danach wird man sehen, ob wir einen Punkt vorne oder weiter in der Verfolgerrolle sind. Egal wie, jedes Spiel danach bleibt für uns ein Endspiel."

"Es wird ein unglaublich schweres Spiel", erklärt Hendrik Pekeler, Abwehrchef des THW Kiel. "Die Füchse spielen eine unglaublich gute Runde, sind noch voll im Meisterschaftsrennen - im Gegensatz zu uns. Hinzu kommt, dass wir uns in den vergangenen Jahren in Berlin immer unglaublich schwer getan haben und selten die zwei Punkte mitnehmen konnten. Das werden wir versuchen, am Sonntag zu ändern."

Sportlich ist der HSV Hamburg nach dem 28:28-Remis in letzter Sekunde gegen den THW Kiel wieder im Stimmungshoch, abseits des Parketts sorgte aber die Lizenzerteilung unter einer Bedingung für Sorgenfalten. Mit 25:29 Zählern sind die Hanseaten im tabellarischen Niemandsland des Mittelfelds, kämpfen lediglich um den einstelligen Abschlussplatz. Gegner Gummersbach hingegen könnte am Ende mit Rang 6 den Einzug ins europäische Geschäft schaffen.

"Wir müssen natürlich unser Bestes geben, denn Hamburg hat den Heimvorteil. Auch wenn wir das Hinspiel gewonnen haben, bedeutet das nichts, es war eine sehr enge Partie", erklärt VfL-Rückraumspieler Giorgi Tskovrebadze: "Auch am Sonntag erwarten wir deshalb ein sehr schweres Spiel. Hamburg kämpft immer bis zum Schluss. Sie haben erfahrene Spieler und gegen Kiel Unentschieden spielen zu können, sagt viel aus."

""Gummersbach spielt mit viel Tempo. Wir müssen einfach weiterhin unseren Stil auf die Platte bringen, geduldig spielen und wieder gemeinsam alles geben. Das haben wir in den letzten Spielen gut gemacht und wenn uns das erneut gelingen sollte, können wir auch diese Aufgabe meistern", so Hamburgs Frederik Bo Andersen.

Die Niederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf in letzter Sekunde hat den SC DHfK Leipzig ins Niemandsland der Tabelle fallen lassen. Platz 8 mit 25:29 Zählern nach oben hat man schon sieben Zähler Rückstand. Gegner HC Erlangen kämpft hingegen noch um die letzten fehlenden Punkte im Abstiegskampf. Mit einem Heimsieg könnten sich die Franken ein großes Stück Planungssicherheit schaffen.

"Wir haben nicht vergessen, wie wir im letzten Jahr in Nürnberg empfangen wurden. Auf dieser Erfahrung basiert unsere Spielvorbereitung und wir wissen genau, wie wir an die Begegnung am Sonntag herangehen", so Leipzigs Cheftrainer Runar Sigtryggsson mit Blick auf die robuste Abwehrarbeit der Franken im letzten Jahr, in der die Erlanger schon in der Anfangsviertelstunde zwei rote Karten kassiert hatten. Auch im Hinspiel sahen die Zuschauer wieder einmal eine Abwehrschlacht zwischen beiden Mannschaften. Am Ende konnte sich Leipzig hauchdünn mit 20:19 durchsetzen.

» Spielplan Handball Bundesliga

Torschützen der Spiele im Stenogramm

HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC 21:25 (12:11)

HBW Balingen-Weilstetten: El-Tayar (15/1 Paraden), Ruminsky (1 Parade); Fügel 4, Grétarsson 4/3, Schoch 3, Vistorop 3, Volz 3/3, Grüner 2/1, Leimeter 1, Saueressig 1, Grahovac, Huber, Ingason, Danner, Müller, Heinzelmann



Bergischer HC: Rudeck (12 Paraden), Johannesson; Beyer 8/1, Babak 4, Kjeldgaard Andersen 3, Ladefoged 3, M`Bengue 3, Stutzke 3, Doniecki 1, Servos, Nothdurft, Krecic, Fraatz



Zuschauer: 2350 (Sparkassen Arena, Balingen)

Schiedsrichter: Darnel Jansen (Trebur) / Lucas Hellbusch (Trebur)

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: Ingason (39.) / -

SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 29:32 (15:19)

SG Flensburg-Handewitt: Möller (6 Paraden), Buric; E. M. Jakobsen 7/4, L. K. Möller 7, Larsen 4, Golla 3, Einarsson 2, Gottfridsson 2, J. Hansen 2, Horgen 2, Pytlick, Jorgensen, Pedersen, Zivkovic, Blagotinsek



SC Magdeburg: Hernandez (14/1 Paraden), Aggefors; O. I. Magnusson 9/7, Musche 5, Saugstrup Jensen 5, Claar 4, G. T. Kristjansson 3, Lagergren 3, Smarason 2, Hornke 1, Pettersson, Weber, Mertens, O`Sullivan, Damgaard, Bergendahl



Zuschauer: 6300

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt) / Marcus Hurst (Berlin)

Strafminuten: 8 / 4

Disqualifikation: Gottfridsson (56.) / -

TBV Lemgo Lippe - TSV Hannover-Burgdorf 28:23 (14:10)

TBV Lemgo Lippe: Kastelic (6 Paraden), Zecher (5 Paraden); S. Zehnder 9/6, Laerke 5, Schagen 3, Suton 3, Brosch 2, N. Versteijnen 2, Zerbe 2, Hutecek 1, Theilinger 1



TSV Hannover-Burgdorf: Quenstedt (9 Paraden), Andresen; Fischer 4, Hanne 4, Kulesch 4, Steinhauser 4, B. Vujovic 4, Edvardsson 2, Büchner 1



Schiedsrichter: Robert Schulze (Magdeburg)/Tobias Tönnies (Magdeburg)

Zuschauer: 4487

Siebenmeter: 6/6 ; 0/1

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

Frisch Auf Göppingen - HSG Wetzlar 32:27 (16:13)

Frisch Auf Göppingen: Buchele, Sego (13 Paraden); Heymann 8, Schiller 5/2, Flodman 4, Kneule 3, Kozina 3, Malus 3, Ellebaek 2, D. Schmidt 2, Persson 1, Sarac 1, Poteko, Lastro, Röller, Hermann



HSG Wetzlar: Klimpke (14 Paraden), Grazioli (1 Parade); Novak 11/7, Rubin 7, Becher 3/1, Fredriksen 1, O. Klimpke 1, Mellegard 1, E. Schmidt 1, Vranjes 1, Wagner 1, Pedersen, Meyer Ejlersen, Zelenovic, Fuchs



Schiedsrichter: Simon Reich (Fellbach)/Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)

Zuschauer: 4200

Siebenmeter: 2/2 ; 8/8

Strafminuten: 2 / 10

Disqualifikation: - / -

Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen 23:28 (14:13)

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren (9/1 Paraden), Späth (1 Parade); Reichmann 5/3, Knorr 4, Kirkelökke 3, Kohlbacher 3, Lindenchrone Andersen 3, More 3, Forsell Schefvert 2, Grupe, Plucnar Jacobsen, Ahouansou, Holst Jensen, Groetzki, Zacharias



MT Melsungen: Morawski (20/2 Paraden), Simic; Kristopans 7, Arnarsson 4, Martinovic 4/1, Aho 3, Balenciaga Azcue 2, Ignatow 2, D. Mandic 2, Moraes Ferreira 2, Kastening 1/1, Kühn 1, Sipos, Drosten, Jonsson, Pavlovic



Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Zuschauer: 5685

Siebenmeter: 3/6 ; 2/3

Strafminuten: 4 / 10

Disqualifikation: - / -

red

