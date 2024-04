Handball Bundesliga kompakt: Magdeburg marschiert, Bergischer HC im Tal der Tränen

In der Handball-Bundesliga wird der 28. Spieltag absolviert. Am Donnerstag legten bereits die Füchse Berlin im Titelrennen vor, der SC Magdeburg zog am Sonntag nach. Im Abstiegskampf sorgte der ThSV Eisenach beim BHC derweil für eine Art Vorentscheidung. Am Freitagabend gab es ein Fernduell um Platz 6, am Samstag waren die Teams auf den Plätzen 3-5 im Einsatz.

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter vorn. Im dritten Spiel innerhalb von nur fünf Tagen gewannen die Berliner am Donnerstagabend bei Frisch Auf Göppingen mit 32:27 (14:15). Verfolger SC Magdeburg hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und könnte mit einem Sieg in der nächsten Partie vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren die Dänen Mathias Gidsel mit elf und Lasse Andersson mit neun Toren.

Im Kampf um die Tickets für den europäischen Wettbewerb hat der VfL Gummersbach am Freitag in der Handball Bundesliga die Pflichtaufgabe gegen HBW Balingen-Weilstetten am Ende mit 33:25 (14:12) souverän gelöst. Aufgrund zahlreich ausgelassener Chance hatte der Favorit aber lange Mühe das Schlusslicht abzuschütteln.

Unter der Woche hatte die TSV Hannover-Burgdorf in Sävehof den Einzug in das Viertelfinale der European Handball League verpasst und am Freitag folgte in der Bundesliga ein Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die nächste Europa-Saison. Nach erfolgreicher Aufholjagd mussten sich die Recken in einem Nord-Krimi mit 25:26 gegen den HSV Hamburg geschlagen geben.

Auch aufgrund einiger vergebener Chancen geriet der THW Kiel in eigener Halle gegen den HC Erlangen mit 6:10 in Rückstand und lief diesem bis zum Seitenwechsel hinterher. Nach Wiederbeginn kam der Favorit aber besser ins Spiel, der starke Sven Ehrig sorgte beim 23:22 für die erste Führung aus der die Kieler dann zum 31:27-Erfolg steuerten.

Die MT Melsungen brachte die SG Flensburg-Handewitt auch dank 20 Paraden von Nebojsa Simic unter Bedrängnis, führte zur Halbzeit mit 13:10. Im zweiten Abschnitt ging es hin und her, bevor Mads Mensah Larsen die Gäste in letzter Minute in Führung warf - doch Ivan Martinovic gelang in der Generalprobe für das Pokal-Halbfinale in einer Woche noch der verdiente Ausgleich für die Hausherren.

Der Bergische HC hat die elfte Niederlage in Serie in der Handball Bundesliga hinnehmen müssen. Auch im direkten Duell gegen den ThSV Eisenach zog der Tabellen-17. am Ende den Kürzeren, hatte in der Schlussphase in vielen Aktionen das Nachsehen. Beide Seiten leisteten sich zahlreiche technische Fehler und verpassten es immer wieder, sich abzusetzen. So blieb es eng: erst in der Crunchtime zogen die Thüringer dann davon und tüteten den Sieg auch aufgrund von zwei Torwartparaden ein.

Trotz des deutlichen Halbzeitrückstands hat der SC DHfK Leipzig die nächsten Punkte in der Handball Bundesliga gesammelt. Die Sachsen behaupteten sich gegen den TBV Lemgo Lippe letztlich knapp, obwohl ihnen das Spiel Ende des ersten Durchgangs zwischen dem 12:11 und dem 12:16 komplett entglitt. Bis zum 24:25 legten die Lipperländer dann vor, dann drehten die Hausherren die Partie, gingen mit einem Treffer ins empty goal in der Schlussminute zum 29:28 in Front, und retteten dieses Ergebnis mit einer Parade von Domenico Ebner ins Ziel.

Der SC Magdeburg marschiert weiter: Vor heimischer Kulisse feierte die Mannschaft von Bennet Wiegert auch gegen den TVB Stuttgart einen souveränen Sieg. Auch neun Paraden von Miljan Vujovic, der zwei Siebenmeter entschärfte, konnten den Angriffsexpress der Elbstädter nicht aufhalten. So machten die Sachsen-Anhalter beim 40:31-Sieg nach 19:18-Halbzeitstand sogar die 40 Treffer voll. Bei den Gästen fiel die Offensive nach dem Seitenwechsel dann deutlich ab. Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, auch über weite Strecken des zweiten Durchgangs boten die Schwaben Paroli.

Im Kampf um einen einstelligen Tabellenplatz müssen die Rhein-Neckar Löwen zur HSG Wetzlar. Lediglich ein Zähler trennt die beiden Teams im Mittelfeld der Liga. Beide wollen noch im Kampf um den Klassenerhalt endgültige Planungssicherheit erreichen.

Torschützen der Spiele im Stenogramm

Frisch Auf Göppingen - Füchse Berlin 27:32 (15:14)

Frisch Auf Göppingen: Sego (12/2 Paraden), Buchele (n.e.); Flodman 5/1, Persson 5, Kozina 4, Heymann 4, Kneule 3, Ellebaek 2, Malus 2, Abt 1, Röller 1, Poteko, Goßner, Fink, Schmidt



Füchse Berlin: Milosavljev (15/1 Paraden), Kireev (n.e.); Gidsel 11, Andersson 9, Lichtlein 3, Lindberg 3/3, Tollbring 2, av Teigum 1, Darj 1, Marsenic 1, Freihöfer 1, Drux, Langhoff, Nowak, Jacobs



Schiedsrichter: Kuttler / Merz

Zuschauer: 4900

Siebenmeter: 1/2 ; 3/5

Strafminuten: 10/2

VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten 33:25 (14:12)

VfL Gummersbach: Ivanisevic (8 Paraden), Rebmann (5 Paraden); Vujovic 10/3, Vidarsson 8, J. Köster 4, Häseler 3, Schluroff 3, Pregler 2, Tskhovrebadze 2, Blohme 1, Kodrin, Oskarsson, Horzen, Kiesler, Protsiuk, Zeman



HBW Balingen-Weilstetten: El-Tayar (7/1 Paraden), Ruminsky; Grétarsson 4/4, Fügel 3, Grahovac 3, Huber 3, Ingason 2, Leimeter 2, Jer. Müller 2, Saueressig 2, Vistorop 2, Heinzelmann 1, Hildenbrand 1, Danner, Grüner, Hildenbrand



Zuschauer: 4132 (Schwalbe arena, Gummersbach)

Schiedsrichter: Julian Fedtke / Niels Wienrich

Strafminuten: 8 / 12

Disqualifikation: - / Grahovac (57., 3. Zeitstrafe)

TSV Hannover-Burgdorf - HSV Hamburg 25:26 (11:12)

TSV Hannover-Burgdorf: Quenstedt (11/2 Paraden), Andresen; Hanne 4, Nyfjäll 4, B. Vujovic 4, Brozovic 3, Michalczik 3, Steinhauser 3/1, Büchner 1, Edvardsson 1, Gerbl 1, Kulesh 1, Strmljan, Feise, Zink



HSV Hamburg: Bitter (11 Paraden), Vortmann; Ilic 7, Baijens 4, Bergemann 4, Tissier 3, F. B. Andersen 2/2, Mortensen 2, Severec 2, Weller 2, Corak, Hartwig, Risom Christensen, Valiullin



Zuschauer: 7764 (ZAG Arena, Hannover)

Schiedsrichter: Adrian Kinzel / Sebastian Grobe

Strafminuten: 6 / 6

THW Kiel - HC Erlangen 31:27 (12:16)

THW Kiel: Bellahcene (2 Paraden), Mrkva (6 Paraden); Johansson 7/2, Ehrig 6, Dahmke 4, Ekberg 4/3, Bilyk 3, Reinkind 2, Wiencek 2, Duvnjak 1, E. Ellefsen a Skipagotu 1, Szilagyi 1, Överby, Weinhold, Wallinius, Pekeler



HC Erlangen: Ferlin (11 Paraden), Obling (1/1 Paraden); Heiny 5, Gömmel 3, Olsson 3, Svensson 3, Zechel 3, Bissel 2, Jeppsson 2, Seitz 2, Steinert 2/1, Bauer 1, N. Link 1, Bialowas, Metzner, Buck,



Zuschauer: 10207 (Wunderino Arena, Kiel)

Schiedsrichter: Julian Köppl / Denis Regner

Strafminuten: 6 / 14

MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 25:25 (13:10)

MT Melsungen: Simic (20/3 Paraden), Morawski; E. Jonsson 7, Martinovic 7, Aho 4, Arnarsson 3, Kristopans 3, D. Mandic 1, Kühn, Balenciaga, Sipos, Ignatow, Drosten, Wolf, Kastening, Pavlovic



SG Flensburg-Handewitt: Buric (8/1 Paraden), Möller (4 Paraden); Pytlick 6, Einarsson 4, Golla 4, Larsen 4, Gottfridsson 3, J. Hansen 2, Pedersen 2, Jorgensen, Horgen, Zivkovic, Blagotinsek, Kjaer Möller



Zuschauer: 4491 (Rothenbach-Halle, Kassel)

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler / Maike Merz

Strafminuten: 6 / 8

Bergischer HC - ThSV Eisenach 27:30 (14:16)

Bergischer HC: Rudeck (5 Paraden), Johannesson (4/1 Paraden); Morante Maldonado 7, Beyer 6/2, Ladefoged 5, Krecic 4, Babak 2, Stutzke 2, Persson 1, Doniecki, Nothdurft, Andersen, Fraatz, M´Bengue, Arnesson, Nikolaisen



ThSV Eisenach: Kornecki (9 Paraden), Spikic (1 Parade); M. Zehnder 12/9, Grgic 6, Lumbroso 2, Snajder 2, Walz 2, Weyhrauch 2, Donker 1, Kurch 1, Mengon 1, Saul 1, Reichmuth, Patrail, Ende, Meyer



Zuschauer: 3000 (Uni Halle, Wuppertal)

Schiedsrichter: Phillip Dinges / Fabian Baumgart

Strafminuten: 6 / 8

SC DHfK Leipzig - TBV Lemgo Lippe 29:28 (12:16)

SC DHfK Leipzig: Ebner (7/1 Paraden), Bochmann (1 Parade); Binder 6, Peter 5, Runarsson 4, Ernst 3, Preuss 3, Semper 3, Witzke 3, M. Gebala 1, Klima 1, Krzikalla, Greilich, Mamic, Sunnefeldt, Strosack



TBV Lemgo Lippe: Kastelic (9 Paraden), Zecher (2/1 Paraden); Hutecek 8, Theilinger 5, Carstensen 4, Petrovsky 4, Brosch 3, Laerke 3, S. Zehnder 1/1, Battermann, Simak, Schagen, Suton, Zerbe, Versteijnen



Zuschauer: 4454 (Quarterback Immobilien Arena, Leipzig)

Schiedsrichter: Simon Reich / Hans-Peter Brodbeck

Strafminuten: 6 / 4

SC Magdeburg - TVB Stuttgart 40:31 (19:18)

SC Magdeburg: Portner (8/1 Paraden) 1, Hernandez (5 Paraden); Hornke 9/2, Claar 8, Mertens 8, O. I. Magnusson 6/2, G. T. Kristjansson 3, Saugstrup Jensen 2, Bergendahl 1, Lagergren 1, Ph. Weber 1, Chrapkowski, Musche, Smarason, Damgaard, O´Sullivan



TVB Stuttgart: Vujovic (9/2 Paraden), Heinevetter; K. Häfner 6, Maric 6, Lönn 4, D. Fernandez 3/2, Forstbauer 3, Hanusz 3, Serrano Villalobos 2, Bacani 1, Ivankovic 1, Nicolaus 1, Zieker 1, Röthlisberger, Slaninka



Zuschauer: 6600 (Getec Arena, Magdeburg)

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic / Martin Thöne

Strafminuten: 6 / 6

