Handball Bundesliga kompakt: Magdeburg auf Meisterkurs, Eisenach verlässt Abstiegszone

In der Handball-Bundesliga stand der 25. Spieltag auf dem Programm: Überstrahlt wurd alles durch das Spitzenspiel, in dem der SC Magdeburg die Füchse Berlin bezwang und nun einen Minuspunkt weniger hat als der Spitzenreiter. Zudem ging es um Punkte für den Klassenverbleib, Eisenach konnte dabei die Abstiegszone verlassen.

Mit zwei Spielen startete die Handball Bundesliga am Donnerstag den 25. Spieltag. Der TBV Lemgo Lippe empfing die HSG Wetzlar und kam zu einem deutlichen 31:23-Heimsieg. Der SC DHfK Leipzig konnte hingegen den dritten Sieg in Serie feiern und gegen den TVB Stuttgart mit 27:25 gewinnen. Leipzig und Lemgo zogen an Wetzlar vorbei, die Mittelhessen sind nun Zehnter.

Am Freitag ging es um den Klassenverbleib, Schlusslicht Balingen-Weilstetten konnte dabei beim 22:25 gegen Melsungen keinen Boden gut machen. Die MT sollte hingegen ihren Vorsprung auf Hannover im Kampf um den internationalen Wettbewerb ausbauen, denn die Recken kamen in Eisenach nicht über ein Remis hinaus. Die Hausherren verließen durch das 31:31 die Abstiegszone, sie liegen nun einen Punkt vor dem Bergischen HC, der am Sonntag gegen Gummersbach kontern könnte.

Am Samstag konnte der HC Erlangen den Abstand auf die Abstiegszone mit einem Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen vergrößern - und bis auf einen Punkt an den weiter abrutschenden Konkurrenten heranrücken. Die Mannheimer - und mit Blick auf die bevorstehende Olympia-Quali auch Bundestrainer Alfred Gislason - bangen zudem nach einer Verletzung um Jannik Kohlbacher, der nach acht Minuten das Parkett verlassen musste.

Am Sonntag überstrahlte das Topspiel zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin den Ligabetrieb. Dabei schoben sich die Elbstädter durch einen Sieg zurück auf den ersten Platz. Die SG Flensburg-Handewitt hatte zuvor bereits den dritten Rang gefestigt. Zum Tagesabschluss entführte der VfL Gummersbach dann beide Punkte vom Bergischen HC.

Handball Bundesliga am Sonntag

Die SG Flensburg-Handewitt musste hart arbeiten, konnte sich aber am Ende mit 35:30 (17:16) gegen Frisch Auf Göppingen durchsetzen und den dritten Platz in der 1. Handball-Bundesliga festigen.

In der Partie hatten die Norddeutschen zunächst Probleme, lagen früh mit zwei Toren (3:5) zurück und mussten auch den kurzzeitigen Ausfall von Johannes Golla hinnehmen. Der Kapitän kehrte aber zum Ende des ersten Durchgangs zurück und Flensburg drehte einen 13:15-Rückstand in eine knappe 17:16-Pausenführung. Auch wenn sich die SG zwischenzeitlich auf vier Tore löste, gab sich Frisch Auf nicht geschlagen, war beim 29:29 auf Augenhöhe. In der Schlussphase aber hatte die SG die größeren Reserven.

Es war ein Spitzenspiel, das all das hielt, was es versprochen hatte. Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin lieferten sich ein von der ersten Minute an umkämpftes Duell - bei dem der SC Magdeburg auch dank einiger Treffer aus dem Umschaltspiel mit bis zu drei Toren in Vorlage ging - zur Pause war der SCM beim 16:15 aber wieder auf ein Tor dran.

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Magdeburger sogar auf vier Tore absetzen, die 6600 Zuschauer ließen die Arena kochen. Die Füchse kämpften sich mehrfach wieder auf zwei Tore heran, vergaben aber die Chance auf den Anschlusstreffer - so auch beim Stand von 28:26. Einen Ballverlust und einen Pfostentreffer der Füchse später, führte der SCM nach einem erfolgreichen Nachwurf von Tim Hornke beim 30:26 wieder mit vier Treffern - die Weichen zum 31:28-Heimsieg waren damit gestellt. Damit hat der SC Magdeburg nun einen Minuspunkt weniger als die Füchse.

Dem Bergische HC ist die Wende in der Handball Bundesliga nicht gelungen. Im Derby gegen den VfL Gummersbach konnte die Mannschaft von Jamal Naji nicht an die Leistung aus dem Hinspielsieg anknüpfen und unterlag trotz eines knappen Spielverlaufs in den ersten 40 Minuten deutlich mit 24:31 (15:15).

Im ersten Durchgang hatte sich der VfL bereits beim 8:4 einen kleinen Vorsprung hinausgeworfen und besonders von der Abschlussschwäche der Gastgeber profitiert. Diese besserten sich in der Folge auch durch einen stärker gewordenen Christopher Rudeck und glichen immer wieder aus. Nach dem Seitenwechsel eroberten die Löwen dann sogar die Führung, diese sollte aber ein einmaliges Erlebnis bleiben. Gummersbach drehte die Partie, blieb souverän und zog gegen auseinanderfallende Gastgeber Tor um Tor davon.

Handball Bundesliga am Samstag

Vor 8.400 Zuschauern in der mit einer Zusatztribüne ausgestatteten Arena in Nürnberg legte der HC Erlangen gegen die Rhein-Neckar Löwen zunächst vor. Die Gäste mussten nach gut acht Minuten zudem die Verletzung von Jannik Kohlbacher hinnehmen. Kurzzeitig übernahmen die Löwen die Führung, nach sechs torlosen Minuten vor der Pause nahm dann aber Erlangen ein 14:11 mit in die Kabinen.

Nach Wiederbeginn kamen die Rhein-Neckar Löwen zum Anschluss, doch sie vergaben die Chance auf den Ausgleich. Der HC Erlangen zog wieder davon, beim 22:18 erstmals auf vier Tore. Ein Doppelschlag nach einer Auszeit weckte wieder etwas Hoffnung bei den mitgereisten Fans der Gäste, doch trotz einer Unterzahl gelang dem HCE eine Dreier-Serie zum 25:20. Nach der nächsten Auszeit gelangen den Löwen wieder zwei Treffer, doch vom 26:22 von Stephan Seitz an hielten die Hausherren dann den Vorsprung bis zum 28:23-Endstand. Erlangen rückte damit bis auf einen Punkt an die Mannheimer heran.

Handball Bundesliga am Freitag

Der HBW Balingen-Weilstetten hatte sich stark präsentiert, am Ende nahm aber die MT Melsungen die Punkte mit. Ein überragender Nebojsa Simic zwischen den Pfosten und ein starkes Comeback von Ivan Martinovic waren die Erfolgsfaktoren, auch die Gallier hatten beim 22:25 (10:12) zwei starke Schlussleute.

Es war eine eng umkämpfte Partie mit wechselnden Führungen. Der HBW Balingen-Weilstetten zeigte sich bis in die Schlussphase auf Augenhöhe mit dem Tabellenfünften, der in Nebojsa Simic (15) Paraden, Ivan Martinovic (7/1) und Elvar Örn Jonsson (6) seine Matchwinner hatte. Bei den Galliern konnten vor allem die Torhüter Mohamed El-Tayar und Mario Ruminsky mit gemeinsam elf Paraden überzeugen, Filip Vistorop erzielte sieben Tore.

Der ThSV Eisenach hat den ersten Punkt nach fünf teils knappen Niederlagen geholt. Dabei legte Hannover - auch dank des von Beginn an gebrachten siebten Feldspielers - zunächst ein schnelles 7:2 vor. Eisenach kam dann besser in die Partie, verkürzte auf zwei Tore. Doch Hannover zog, mittlerweile ohne den zusätzlichen Feldspieler in der Offensive, mit einer Vierer-Serie auf 14:8 davon. Eisenach halbierte in den verbleibenden drei Minuten allerdings den Abstand, mit einem 14:11 ging es in die Kabinen.

Auch im zweiten Abschnitt wechselten sich die Phasen zunächst ab: Beim 15:16 sah sich Hannover erstmals mit einem Rückstand konfrontiert - Eisenach hatte drei Treffer in Folge in das aufgrund einer doppelten Unterzahl verwaiste Tor der Gäste gesetzt. Diese hielten den Anschluss und übernahmen dann beim 20:19 wieder die Führung, die in der Folge bei ein oder zwei Toren lag - bis Eisenach voer Minuten vor dem Ende zum 29:29 ausglich. Die Chance auf die Führung vergaben die Hausherren im Gegenstoß, doch sie beantworteten die Treffer der Recken und bejubelten beim 31:31 am Ende einen Punkt.

Handball Bundesliga am Donnerstag

Im Duell zwischen Stuttgart und Leipzig wollte der TVB den vierten Heimsieg in Folge holen, hatte unter anderem gegen die Rhein-Neckar-Löwen und Melsungen Selbstvertrauen getankt. Doch Leipzig hatte etwas dagegen, insbesondere in Person von Domenico Ebner: Mit 18 Paraden hielt er den 27:25 (16:10) Auswärtssieg für die Leipziger fest.

Die Schwaben mussten nach dem 8:9 abreißen lassen. Gefahr drohte vor allem aus dem Rückraum, bei den Hausherren erzielte Kai Häfner (7) die meisten Treffer, bei den Gästen konnten Viggo Kristjansson (7/4) und Matej Klima (6) die meisten Tore erzielen.

Nach mühsamen Start konnte der TBV Lemgo Lippe am Ende einen Kantersieg über die HSG Wetzlar einfahren. Basierend auf einen starken Urh Kastelic (21/1 Paraden) zwischen den Pfosten setzten sich die Hausherren immer weiter ab, gewannen am Ende mit 31:23 (13:9).

Wetzlar konnte in Halbzeit eins noch phasenweise Schritt halten, zeigte aber vor allem Schwächen im Abschluss und lag in Durchgang zwei dann zwischenzeitlich zweistellig zurück. Lemgo überzeugte mit seiner linken Angriffsseite, Emil Laerke und Samuel Zehnder konnten je sechs Treffer erzielen. Wetzlar hatte hingegen mit Siebeneterschütze Domen Novak (6/3) und dem Zelenovic-Ersatz Hendrik Wagner (5) seine Toptorjäger auf der rechten Seite.

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Zunächst einmal kommt die Olympiaqualifikation, doch danach startet die Handball-Bundesliga gleich mit elf Partien in vier Tagen mit Volldampf durch. Neben dem regulären 26. Spieltag holen am 24. März die Füchse Berlin ihr Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten nach und der SC Magdeburg wird am 21. März die Heimpartie gegen den HC Erlangen vorzeitig austragen.

Nicht nur der SCM, sondern auch die Füchse und Balingen sind deshalb auch am Donnerstag gefordert. Der Hauptstadtklub muss zu den Rhein-Neckar Löwen, die Gallier zur TSV Hannover-Burgdorf. Der Freitagabend hält das Duell zwischen der MT Melsungen und dem TBV Lemgo Lippe bereit.

Der Samstag hat mit dem Nordderby zwischen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt das Highlight der Woche. Die ARD überträgt live, setzt auf das bewährte Gespann mit Kommentator Florian Naß, Moderator Alexander Bommes und Experte Dominik Klein. Am Abend duellieren sich auch noch die HSG Wetzlar und der HSV Hamburg.

Am Sonntag gibt es gleich fünf Duelle, davon drei zeitgleich um 16.30 Uhr. Neben dem Duell zwischen Berlin und Balingen hat auch Frisch Auf Göppingen den HC Erlangen zu Gast und der TVB Stuttgart muss zum VfL Gummersbach.

Den Tag eröffnet aber das Derby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach - eine Partie mit besonderer Note, nachdem erst Anfang März über den Einspruch des Hinspiels entschieden wurde. Das Wochenende beschließt die Partie zwischen dem Bergischen HC und dem SC Magdeburg ab 18 Uhr.

Stenogramme des aktuellen Spieltags

Bergischer HC - VfL Gummersbach 24:31 (15:15)

Bergischer HC: Rudeck (7 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Johannesson (1 Parade); Ladefoged 7, Arnesson 6/4, Stutzke 3, Fraatz 2, Morante Maldonado 2, M´Bengue 2, Doniecki 1, Giesselmann 1, Persson, Krecic, Andersen, Babak, Schmitz



VfL Gummersbach: Ivanisevic (5 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Rebmann (2 Paraden); J. Köster 8/1, Horzen 6, Kodrin 4, Tskhovrebadze 4, Blohme 3, Pregler 3, Milos Vujovic 3/3, Vidarsson, Oskarsson, Häseler, Kiesler, Schluroff, Zeman, Protsiuk



Zuschauer: 3000

Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff

Strafminuten: 8 / 6

SC Magdeburg - Füchse Berlin 31:28 (16:15)

SC Magdeburg: Hernandez (6 Paraden), Portner (1/1 Paraden); O. I. Magnusson 7/4, Saugstrup Jensen 6, Hornke 5, Claar 4, Mertens 3, G. T. Kristjansson 2, Smarason 2, Bergendahl 1, Lagergren 1, Musche, Pettersson, Weber, O`Sullivan, Damgaard



Füchse Berlin: Milosavljev (12 Paraden), Kireev; Andersson 9, Gidsel 7, Tollbring 5, Lindberg 4/3, Lichtlein 1, Marsenic 1, Wiede 1, Darj, Freihöfer, Langhoff, Av Teigum, Jacobs, Drux



Zuschauer: 6600

Schiedsrichter: Adrian Kinzel / Sebastian Grobe

Strafminuten: 6 / 12

SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen 35:30 (17:16)

SG Flensburg-Handewitt: K. Möller (11 Paraden), Buric (2 Paraden); Jakobsen 7/2 Pytlick 5, Einarsson 5, Hansen 4, L. Möller 4, Mensah Larsen 3, Golla 3, Jörgensen 2, Gottfridsson 1, Jorgen, Pedersen, Zivkovic, Glagotinsek



Frisch Auf Göppingen: Sego (10 Paraden), Buchele (2/2 Paraden); Schiller 8/4, Schmidt 5, Heymann 5, Flodman 4, Persson 2, Poteko 2, Kozina 2, Ellebaek 1, Kneule 1, Sarac 1, Lastro, Herrmann, Malus



Schiedsrichter: Martin Thöne (Lilienthal) / Marijo Zupanovic (Berlin)

Zuschauer: 6.300

Siebenmeter: 2/4 ; 4/4

Strafminuten: 2/10

HC Erlangen - Rhein-Neckar Löwen 28:23 (14:11)

HC Erlangen: Ferlin (10 Paraden), Obling; Olsson 6, Zechel 6, Heiny 3, Seitz 3, Bauer 2, Bissel 2, Jeppsson 2, Steinert 2/1, N. Link 1, Svensson 1, Buck, Bialowas, Gommel



Rhein-Neckar Löwen: Späth (5 Paraden), Appelgren (5 Paraden), Birlehm; Kirkeløkke 9, Reichmann 4/1, Knorr 3, Forsell Schefvert 2, Jacobsen 2, Moré 2, Lindenchrone Andersen 1, Ahouansou, Gislason, Zacharias, Kohlbacher



Zuschauer: 8400

Schiedsrichter: Tobias Tönnies / Robert Schulze

Strafminuten: 4 / 6

ThSV Eisenach - TSV Hannover-Burgdorf 31:31 (11:14)

ThSV Eisenach: Kornecki (10 Paraden), Soikic; Grgic 5, Weyhrauch 5, M. Zehnder 5/5, Reichmuth 3, Donker 2, Lumbroso 2, Mengon 2, Saul 2, Ende 1, Kurch 1, Meyer 1, Snajder 1, Walz 1, Patrail,



TSV Hannover-Burgdorf: Gade (5 Paraden), Quenstedt (3 Paraden); Uscins 8, Kulesch 6, Brozovic 5, Steinhauser 4/1, Büchner 2, Feise 2, Michalczik 2, Gerbl 1, Nyfjäll 1, Vujovic, Strmljan, Edvardsson, Ayar



Zuschauer: 2868

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah / Ramesh Thiyagarajah

Strafminuten: 8 / 8

TBV Lemgo Lippe - HSG Wetzlar 31:23 (13:9)

TBV Lemgo Lippe: Kastelic (21/1 Paraden), Zecher; Zehnder 6/4, Laerke 6, Hutecek 4, Versteijnen 4/1, Battermann 2, Carstensen 2, Suton 2, Theilinger 1, Brosch 1, Simak 1, Zerbe 1, Petrovsky 1, Schagen



HSG Wetzlar: T. Klimpke (5/1 Paraden), Suljakovic (3/1 Paraden); Novak 6/3, Wagner 5, Meyer Ejlersen 3, Vranjes 2, Fuchs 2, Cavor 2, Becher 1, Mellegard 1, Rubin 1, Pedersen, Schmidt, O. Klimpke



Schiedsrichter: Raphael Otto (Syke-Barrien) / Jannik Piper (Kiel)

Zuschauer: 4110

Siebenmeter: 4/6 ; 3/4

Strafminuten: 6/6

TVB Stuttgart - SC DHfK Leipzig 25:27 (10:16)

TVB Stuttgart: Heinevetter, Vujovic (14 Paraden); K. Häfner 7, D. Fernandez 4/2, Lönn 4, Hanusz 3, Nicolaus 2, Zieker 2, Ivankovic 1, Maric 1, Pfattheicher 1, Serrano, Röthlisberger, Forstbauer, Slanninka



SC DHfK Leipzig: Ebner (18 Paraden), Säveraas; V. Kristjansson 7/4, Klima 6, Binder 4, Semper 3, Witzke 3, Peter 2, Preuss 2, Runarsson, Ernst, Krzikalla, Mamic, Sunnefeldt, Gebala, Matthes



Schiedsrichter: David Hannes (Leverkusen) / Christian Hannes (Köln)

Zuschauer: 3860

Siebenmeter: 2/2 ; 4/5

Strafminuten: 10 / 4

Disqualifikation: Lönn (55./3. Zeitstrafe) / -

HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 22:25 (10:12)

HBW Balingen-Weilstetten: El-Tayar (6 Paraden), Ruminsky (5 Paraden); Vistorop 7, Prantner 4/2, Müller 3, Schoch 2, Saueressig 2, Hildenbrand 1, Gretarsson 1/1, Grüner 1, Leimeter 1, Danner, Ingason, Heinzelmann, Huber, Grahovac



MT Melsungen: Simic (15/3 Paraden), Morawski; Martinovic 7/1, Jonsson 6, Ignatow 4, Drosten 2, Moraes Ferreira 2, Kristopans 2, Aho 1, Balenciaga 1, Kühn, Kastening, Arnarsson, Sipos, Beekmann



Schiedsrichter: Sebastian Grobe (Braunschweig) / Adrian Kinzel (Dortmund)

Zuschauer: 2350

Siebenmeter: 3/6 ; 1/3

Strafminuten: 10/8