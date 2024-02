Handball Bundesliga kompakt: Lemgo empfängt Gummersbach am Freitag

Im Rahmen des 23. Spieltags der Handball Bundesliga findet am heutigen Freitag ein Spiel statt. Am Wochenende nimmt der Spieltag dann mit sechs Partien richtig Fahrt auf.

Am Donnerstag stand nur eine Partie an. Auch am Freitag findet nur ein Spiel statt.Der Samstag hält drei Partien bereit, zeitgleich duellieren sich Erlangen und Wetzlar sowie der Bergische HC und Hannover-Burgdorf. Im Anschluss liefern sich Balingen-Weilstetten und die Rhein-Neckar Löwen ein schwäbisch-badisches Derby.

Der Sonntag wird dann vom Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin eröffnet. der HSV Hamburg hat Frisch Auf Göppingen zu Gast und der ThSV Eisenach muss zum THW Kiel. Das Ostderby zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig wurde auf Ende Mai gelegt.

Handball Bundesliga am Donnerstag

"Auswärts gefestigter aufzutreten", das verfehlte die MT Melsungen beim TVB Stuttgart vor allem in der zweiten Halbzeit klar. Die Schwaben konnten den guten Februar fortsetzen und den zweiten Heimsieg des Jahres feiern (33:31) - mit 21 Treffern in der zweiten Halbzeit.

Handball Bundesliga am Freitag

Während man einerseits noch auf Rang 6 und damit auch noch nachträglich auf die Qualifikation für einen Europapokalplatz hoffen kann, müssen beide Teams noch im Abstiegskampf punkten. "Wir gucken dabei auf uns und unseren Spielstil. Es tut uns gut, wenn wir nicht so viel auf die anderen schauen, sondern uns auf unsere Stärken besinnen!", erklärt VfL-Rechtsaußen Lukas Blohme, der mit den Oberbergern an der TSV Hannover-Burgdorf vorbeiziehen möchte.

"Nach dem schweren Auswärtsspiel in Berlin, begegnen wir nun wieder einer Mannschaft auf Augenhöhe. Ich erwarte einen engen Kampf, wie im vergangenen August", blickt TBV-Trainer Florian Kehrmann einem offenen Schlagabtausch entgegen. "Der VfL ist eine Mannschaft, die viel über das Tempo kommt und immer wieder versucht, im Umschaltspiel schnelle Tore zu erzielen und die Gegner blitzartig zu überraschen. Heißt für uns im Umkehrschluss, dass wir über 60 Minuten einen sehr guten Rückzug brauchen."

Für den Weltmeister von 2007 ist klar: "Vorne gilt es sehr strukturiert zu spielen und gut abzuschließen. Darüber hinaus muss ich den Angriff auf unterschiedliche Abwehr-Formationen vorbereiten. Mal deckt der VfL sehr kompakt, mal sehr aggressiv und auch was das Personal angeht, haben sie viele verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Es wird eine gute Trainingswoche von Nöten sein, um sich darauf vorzubereiten."

Handball Bundesliga am Samstag

Die HSG Wetzlar musste zuletzt zwei Rückschläge einstecken. "Im Leistungssport zählt immer die letzte Leistung und die ist nicht gut. Mit der Verteidigung müssen wir über weite Strecken bis auf die Anfangsphase zufrieden sein, aber die Angriffsleistung war nicht in Ordnung", so HSG-Coach Frank Carstens nach der Heimniederlage gegen den HBW Balingen-Weilstetten.

Der HC Erlangen konnte hingegen zuletzt mit einem Heimsieg über den HSV Hamburg Selbstvertrauen tanken. "Wir sind überglücklich. Jeder, der die Tabelle und diese Liga kennt, weiß, wie wichtig dieses Spiel war. Alles in allem war es vielleicht ein bisschen glücklich, aber ich glaube nicht, dass es unverdient war", so Routinier Nikolai Link.

In der Liga sorgten die Recken der TSV Hannover-Burgdorf zuletzt mit dem Sieg über den SC Magdeburg für einen Paukenschlag, international setzte es hingegen im Duell mit den Rhein-Neckar Löwen die zweite Niederlage in Folge.

Die Bergischen Löwen mussten sich zuletzt der MT Melsungen geschlagen geben, warten nun schon seit fünf Partien auf einen Sieg. "Taktisch hat Melsungen es gut gemacht, da sie immer unsere Isolation zum Ende hin vermehrt angegriffen haben - wohlwissend, dass wir hier mit zwei Innenblockern und einem Spieler, der das nicht gewohnt ist, agieren", hatte BHC-Coach Jamal Naji analysiert.

National in der Krise mit sechs Spielen ohne Sieg konnten die Rhein-Neckar Löwen international ihren Negativlauf mit einem Heimsieg über Hannover-Burgdorf stoppen. Nun geht es zum Derby nach Balingen. Verzichten muss man dabei auf Mikael Appelgren (Muskelfaserriss).

Die Gallier schwimmen hingegen zuletzt auf einer Erfolgswelle und haben sich an die Nichtabstiegsplätze herangekämpft. Gelingt ein weiterer Erfolg, würde der Aufsteiger einen weiteren Schritt in Richtung Ligaerhalt machen.

Handball Bundesliga am Sonntag

Das Topspiel der Liga findet in Flensburg statt. Beide Teams waren am Dienstag noch in der European League gefordert. Die Füchse Berlin gaben im Heimspiel gegen Sporting CP Lissabon eine Sechs-Tore-Führung aus der Hand. "Das Bild, was wir in der zweiten Hälfte abgeben, kann nicht unser Anspruch sein. Das ist nicht das, was wir spielen können und müssen", konstatierte Mijailo Marsenic.

Gegner Flensburg hingegen konnte bei Vojvodina Novi Sad seine Spitzenposition in der Gruppe wahren. "Nach der Pause war unsere Abwehr besser eingestellt, und wir kamen ins Laufen. Im Moment haben wir eine gute Phase und viel Selbstvertrauen", erklärte Rückraumshooter Simon Pytlick.

Hamburg ist nur einen Pluspunkt von den Abstiegsplätzen entfernt, Gegner Frisch Auf Göppingen konnte sich zuletzt ein wenig lösen und hat nun schon fünf Punkte Polster auf den HSV.

Der THW Kiel konnte in der Liga zuletzt einen Heimsieg gegen den TVB Stuttgart einfahren und möchte im Kampf um Platz 3 weiter nachlegen. Eisenach hingegen ist im Jahr 2024 noch ohne Erfolgserlebnis.

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Noch im Februar (29.02.) beginnt der 24. Spieltag mit vier Spielen. Von den Spitzenteams ist die MT Melsungen vor heimischer Kulisse im kleinen Derby gegen den ThSV Eisenach gefordert.

Nur wenig Ruhepause für zwei Teams aus der European League nach dem direkten Duell. Die TSV Hannover-Burgdorf hat ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart und die Rhein-Neckar Löwen empfangen den HSV Hamburg. Zudem will der SC DHfK Leipzig gegen den Bergischen HC seine Negativserie beenden.

Am Samstag (02.03.) muss die SG Flensburg-Handewitt zur HSG Wetzlar, der THW Kiel hat den HBW Balingen-Weilstetten zu Gast. Zudem kommt es zum Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem SC Magdeburg - beide Teams spielten nach der Wiedervereinigung den ersten Gesamtdeutschen Meister der Bundesliga aus.

Am Sonntag (03.03.) bestreiten die Füchse Berlin ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen. Im Anschluss absolvieren der SC DHfK Leipzig und die MT Melsungen ihr Nachholspiel vom 20. Spieltag. Der Montag hält das Duell zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe bereit.

