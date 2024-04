Handball Bundesliga kompakt: Krimis in Hamburg und Leipzig, Bergischer HC mit weiterer Niederlage

In der Handball-Bundesliga wurden drei Nachholpartien absolviert. Der THW Kiel kam im kleinen Nord-Derby beim HSV Hamburg nicht über ein 28:28-Remis hinaus. Spannend war es auch in Leipzig, wo die TSV Hannover-Burgdorf sich mit dem 27:26-Sieg beide Zähler sicherte und im Rennen um Platz 6 bleibt. Der Bergische HC bleibt auch weiterhin sieglos, unterlag mit 29:35 bei den Rhein-Neckar Löwen.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den dritten Sieg nacheinander verpasst. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson musste sich am Freitagabend vor heimischer Kulisse der TSV Hannover-Burgdorf mit 26:27 (12:12) geschlagen geben.

Den besseren Start in das Duell Sieben gegen Acht in der Tabelle der Handball Bundesliga erwischte der SC DHfK Leipzig. Nach dem 6:2 (12. Minute) kam jedoch ein Bruch ins Spiel der Gastgeber. Hannover ging eineinhalb Minuten vor Ende mit 26:25 in Führung. Lukas Binder gelang 39 Sekunden später der erneute Ausgleich für Leipzig. Den letzten Angriff der Hannoveraner verteidigten die Gastgeber lange exzellent, ehe der über zwei Meter große Uladzislau Kulesh bei angezeigtem Zeitspiel fünf Sekunden vor Schluss das Siegtor für die Gäste erzielte. Einen letzten Versuch der Leipziger entschärfte Dario Quenstedt.

Die Rhein-Neckar Löwen feiern einen wichtigen Sieg in der Bundesliga und sammeln wichtige Punkte. Während Juri Knorr und Tobias Reichmann vorne brillieren, verzweifelt der Bergische HC an Mikael Appelgren.

Der BHC konnte den Hausherren nur in den ersten Minuten Paroli bieten. Nach dem Führungstreffer von Kirkelökke (6:5) rissen die Badener das Spiel langsam an sich, lösten sich zum 15:11 (22.). Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Rhein-Neckar Löwen weiter ab (23:17), feierten am Ende einen ungefährdeten Heimerfolg.

Der HSV Hamburg hat in buchstäblich letzter Sekunde noch einen Zähler gegen den THW Kiel gerettet. Johannes Bitter parierte in der Schlussminute einen Siebenmeter gegen Niclas Ekberg, verletzte sich dabei aber am Oberschenkel. Den anschließenden Gegenangriff konnte Frederik Bo Andersen zum 28:28-Endstand nutzen.

In einer Partie mit wechselnden Führungen schien der THW Kiel Mitte der 2. Halbzeit den Auswärtssieg holen zu können. Den Hamburgern gingen langsam die Kräfte aus, um sich gegen die physisch starke Abwehr der Gäste durchzusetzen. Beim 26:21 (48.) schien das Spiel entschieden, doch der HSVH drehte noch einmal auf und schaffte den ersten Punktgewinn gegen Kiel seit der Rückkehr in die Bundesliga.

Torschützen der Spiele im Stenogramm

SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf 26:27 (12:12)

SC DHfK Leipzig: Ebner (14 Paraden), Saeveraas; Witzke 7, Binder 6/2, Semper 5, Krzikalla 3, Runarsson 3, Peter 1, Preuss 1, Ernst, Klima, Mamic, Sunnefeldt, Gebala, Strosack



TSV Hannover-Burgdorf: Quenstedt (11 Paraden), Andresen; Kulesch 8, Fischer 4, Hanne 4, Steinhauser 4/1, B. Vujovic 4, Büchner 2, Brozovic 1, Nyfjäll, Michalczik, Strmljan, Edvardsson, Gerbl, Zink, Feise



Zuschauer: 4487

Schiedsrichter: Sascha Schmidt (Bochum)/Frederic Linker (Bochum)

Siebenmeter: 2/2 ; 1/1

Strafminuten: 6 / 4

Disqualifikation: Ernst (57./3. Zeitstrafe) / -

Rhein-Neckar Löwen - Bergischer HC 35:29 (19:16)

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren (19 Paraden), Späth (1 Parade, davon 1 Siebenmeter); Knorr 10/1, Reichmann 9/3, Kohlbacher 4, More 4, Kirkelokke 3, Forsell Schefvert 2, Lindenchrone 1, Jensen 1, Groetzki, Gislason, Jacobsen, Ahouansou, Zacharias



Bergischer HC: Rudeck (6 Paraden), Johannesson; Ladefoged 4, Beyer 4, Stutzke 4, Andersen 4, Krecic 4, Fraatz 2, M'Bengue 2, Persson 1, Babak 1, Doniecki



Schiedsrichter: Thomas Kern (Bellheim)/Thorsten Kuschel (Haßloch )

Zuschauer: 4558

Siebenmeter: 4/5 ; 2/4

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: - / -

HSV Hamburg - THW Kiel 28:28 (15:16)

HSV Hamburg: Bitter (15/1 Paraden), Vortmann; Mortensen 9/3, Ilic 7, Baijens 3, Tissier 3, Weller 3, F. B. Andersen 2, Risom 1, Corak, Hartwig, Severec, Bergemann, Valiullin



THW Kiel: Markva (6 Paraden), Bellahcene (5 Paraden); Ekberg 7/1, Johansson 5, Dahmke 4, E. Ellefsen a Skipagötu 4, Bilyk 2, Wiencek 2, Pekeler 1, Reinkind 1, Wallinius 1, Weinhold 1, Ehrig, Duvnjak, Överby, Szilgyai



Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen)

Zuschauer: 10173

Siebenmeter: 3/3 ; 1/2

Strafminuten: 2 / 10

Disqualifikation: - / -

