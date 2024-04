Handball Bundesliga kompakt: Kampf um Rang 6 am Freitag, Kellerduell am Sonntag

In der Handball-Bundesliga wird der 28. Spieltag absolviert. Am Donnerstag legten bereits die Füchse Berlin im Titelrennen vor, der SC Magdeburg kann am Sonntag nachziehen. Der steht vor allem auch im Zeichen des Abstiegskampfes - der Bergische HC ist gegen den ThSV Eisenach in der Pflicht. Am Freitagabend gibt es ein Fernduell um Platz 6, am Samstag sind die Teams auf den Plätzen 3-5 im Einsatz.

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter vorn. Im dritten Spiel innerhalb von nur fünf Tagen gewannen die Berliner am Donnerstagabend bei Frisch Auf Göppingen mit 32:27 (14:15). Verfolger SC Magdeburg hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und könnte mit einem Sieg in der nächsten Partie vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren die Dänen Mathias Gidsel mit elf und Lasse Andersson mit neun Toren.

» Spielbericht Handball Bundesliga: Frisch Auf Göppingen - Füchse Berlin

Während die Oberberger um Rang 6 und damit auch die Chance um den Europapokal kämpfen, müssen die Gallier im Abstiegskampf punkten. "Balingen ist eine Mannschaft, die über ihren Kampf und ihre Leidenschaft kommt. Wenn sie das Spiel offenhalten, sind sie in der Lage viele Mannschaften zu ärgern. Wir müssen daher das Spiel von Anfang an dominieren", weiß Gummersbachs Miro Schluroff. "Wir müssen die Dominanz der vergangenen Spiele weiter durchziehen und im nächsten Spiel erneut daran anknüpfen!"

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten

Im Fernduell um Rang 6 dürfen sich die Recken der TSV Hannover-Burgdorf keinen Ausrutscher leisten. Der HSV Hamburg konnte zuletzt wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz klettern, doch die Konkurrenz sitzt den Hanseaten im Nacken. Mit den Ausfällen von Torhüter Simon Gade und den U21-Weltmeistern Renars Uscins und Justus Fischer stehen den Recken drei Leistungsträger nicht zur Verfügung. Auch der HSV muss mit den Langzeitverletzten Dominik Axmann, Andreas Magaard und Jacob Lassen auf drei Spieler verzichten.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: TSV Hannover-Burgdorf - HSV Hamburg

Die Rollen sind klar verteilt, der THW Kiel hat das Hausrecht gegen den HC Erlangen. "Wir wollen immer jedes Spiel gewinnen, und wir werden alles geben, um dieses Ziel umzusetzen. Auch, wenn die letzten Spiele richtig auf die Knochen gehen werden", stellte Niclas Ekberg nach dem jüngsten Sieg in Lemgo heraus. Nun geht es gegen den HC Erlangen, eine der körperbetontesten Abwehrformationen.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: THW Kiel - HC Erlangen

Topspiel am Samstagabend, die MT Melsungen hat als Fünfter den Dritten SG Flensburg-Handewitt zu Gast. Dass sich beide Mannschaften im Pokal eine Woche später in Köln wiedersehen, spiele keine Rolle. "Wir konzentrieren uns jetzt nur auf das Ligaspiel", sagt Nebojsa Simic. "Wir müssen das Torwart-Duell für uns entscheiden. Würfe aus dem Rückraum kannst du nicht verhindern. Aber wir können sie in schwierige Situationen bringen."

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt

Zehn Mal in Folge hat der Bergische HC in der Handball-Bundesliga verloren und hat nun drei Punkte Rückstand auf den ThSV Eisenach, der sich als 16. auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz befindet. Das direkte Duell ist ganz klar ein Vier-Punkte-Spiel, vor allem für die Bergischen Löwen. "Es ist eine unorthodoxe und anpassungsfähige Abwehr", erläutert BHC-Coach Jamal Naji. "Die Vorbereitung darauf ist schwierig, weil sie während des Spiels mehrere Male umstellen." Das sieht auch ThSV-Coach Misha Kaufmann so: "Entscheidend wird sein, ob es der Bergische HC schafft, unsere Abwehr zu lösen. Im Angriff ist Disziplin gefordert." Jamal Naji ist immerhin optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen."

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: Bergischer HC - ThSV Eisenach

Im Kampf um einen einstelligen Tabellenplatz trennen den SC DHfK Leipzig und den TBV Lemgo Lippe gerade einmal zwei Zähler. „Leipzig spielt normalerweise in einer sehr kompakten 6:0-Abwehr - hat in den letzten Spielen aber auch vermehrt in einer 5:1-Abwehr agiert und damit immer wieder versucht, auf der Ballseite eine Überzahl zu kreieren. Wir haben uns deshalb in der Trainingswoche viel damit beschäftigt taktische Lösungen zu finden gegen beide Deckungsformationen", erklärt Lemgos Coach Florian Kehrmann.

"Lemgo ist eine sehr homogene Mannschaft, die auch häufig mit dem siebten Feldspieler agiert. Es wird wieder darauf ankommen, dass wir gut in der Abwehr stehen, um in unser Tempospiel zu kommen und einfache Tore zu erzielen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag gemeinsam mit unseren Fans einen Heimsieg feiern können!“, so Leipzig-Schlussmann Domenico Ebner.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: SC DHfK Leipzig - TBV Lemgo Lippe

Nachdem die Füchse Berlin die Hürde Göppingen genommen haben, ist der SC Magdeburg im Titelrennen in der Pflicht. Das Team von Bennet Wiegert hat ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart, die Schwaben konnten sich zuletzt von den Abstiegsplätzen lösen, gewannen das wichtige Heimspiel gegen den Bergischen HC. Dennoch ist das Team von Michael Schweikardt klarer Außenseiter in der GETEC-Arena.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: SC Magdeburg - TVB Stuttgart

Im Kampf um einen einstelligen Tabellenplatz müssen die Rhein-Neckar Löwen zur HSG Wetzlar. Lediglich ein Zähler trennt die beiden Teams im Mittelfeld der Liga. Beide wollen noch im Kampf um den Klassenerhalt endgültige Planungssicherheit erreichen.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Torschützen der Spiele im Stenogramm

Frisch Auf Göppingen - Füchse Berlin 27:32 (15:14)

Frisch Auf Göppingen: Sego (12/2 Paraden), Buchele (n.e.); Flodman 5/1, Persson 5, Kozina 4, Heymann 4, Kneule 3, Ellebaek 2, Malus 2, Abt 1, Röller 1, Poteko, Goßner, Fink, Schmidt



Füchse Berlin: Milosavljev (15/1 Paraden), Kireev (n.e.); Gidsel 11, Andersson 9, Lichtlein 3, Lindberg 3/3, Tollbring 2, av Teigum 1, Darj 1, Marsenic 1, Freihöfer 1, Drux, Langhoff, Nowak, Jacobs



Schiedsrichter: Kuttler / Merz

Zuschauer: 4900

Siebenmeter: 1/2 ; 3/5

Strafminuten: 10/2

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

red

Video-Rückblick auf den vorherigen Spieltag Nummer 27: