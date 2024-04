Handball Bundesliga kompakt: Highlight-Spiel für Leipzig, Eisenach hofft auf Big Points

In der Handball-Bundesliga werden sieben Partien des 30. Spieltag ausgespielt. Der THW Kiel und der SC Magdeburg haben ihre Partien hingegen in den Mai verlegt. So könnten die Füchse Berlin am Samstag wieder die Tabellenführung übernehmen, Eisenach möchte einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und muss am Freitag vorlegen. Die Konkurrenz von Stuttgart, Erlangen und Bergischer HC greift erst am Sonntag ein. Auch der Kampf um die mögliche Europapokalteilnahme als Sechster ist ein Fernduell - Hannover legt am Freitag vor, Gummersbach kann Samstag nachziehen.

Leipzigs Franz Semper duelliert sich mit Ex-Club Flensburg Ingrid Anderson-Jensen