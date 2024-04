Handball Bundesliga kompakt: Heimniederlagen für Ostclubs, Recken besiegen Göppingen

In der Handball-Bundesliga werden sieben Partien des 30. Spieltag ausgespielt. Die SG Flensburg-Handewitt konnte beim 35:32 in Leipzig erst in der Schlussphase die Partie entscheiden. Beim 33:26 der TSV Hannover-Burgdorf über Göppingen rückte der junge Keeper Lasse Andresen in den Blickpunkt und Lemgo siegte beim ThSV Eisenach durch eine starke Leistung von Finn Zecher mit 30:25. Die Konkurrenz der Thüringer von Stuttgart, Erlangen und Bergischer HC greift erst am Sonntag ein und kann die Niederlage für sich nutzen. ImKampf um die mögliche Europapokalteilnahme als Sechster haben sich die Recken nun vor Gummersbach platziert.

Emil Jakobsen war in Leipzig nicht aufzuhalten und erzielte 11 Tore aus 12 Würfen. Ingrid Anderson-Jensen