Handball Bundesliga kompakt: Gummersbach und Balingen gewinnen Krimis

Nach dem packenden Neustart der Handball Bundesliga unter der Woche gab es am Samstag die beiden nächsten Krimis: Der VfL Gummersbach setzte sich in der Schlussphase beim ThSV Eisenach durch und Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten feierte mit Neuzugang Tim Grüner einen Derby-Sieg gegen Göppingen.

Im Meisterschaftsrennen der Handball Bundesliga marschierten unter der Woche der SC Magdeburg und die Füchse Berlin weiter voran. Der SCM trifft am Sonntag auf Melsungen, die Füchse sind in Hamburg gefordert. Verfolger Flensburg trifft auf Erlangen, der THW Kiel steht beim Bergischen HC unter Druck.

Im Abstiegskampf ist es derweil hochspannend. Dem HC Erlangen gelang am Donnerstagabend ein enorm wichtiger Sieg, gerade weil der ThSV Eisenach in Wetzlar und Gummersbach in engen Schlussphasen die Punkte abgegeben musste. Der TVB Stuttgart hatte sich in Göppingen immerhin einen Punkt gesichert und im zweiten Derby der Woche musste sich FAG dann am Samstag in Balingen geschlagen geben. Ein wichtiges Zeichen für das Schlusslicht, das nun nur sechs Minuspunkte mehr als die zehntplatzierten Göppinger hat.

Handball Bundesliga am Samstag

Nach der knappen Niederlage in Wetzlar gab es für den ThSV Eisenach in heimischer Halle gegen den VfL Gummersbach den nächsten Thriller ohne Happy End. Nach einem umkämpften ersten Abschnitt konnte sich Gummersbach nach Wiederbeginn etwas absetzen - wurde dann aber durch eine Rote Karte gegen Vujovic geschwächt. Eisenach kam nach dem 14:18 wieder auf, ließ sich nicht abschütteln. Doch nach dem 24:23 hielten Pregler und Kodrin die Gäste mit ihren Treffern auf dem Kurs zum 26:24-Erfolg.

HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen lieferten sich von der ersten Minute an ein umkämpftes Derby, in dem bei den Gastgeber der kurzfristig nachverpflichtete Tim Grüner sein Debüt gab. Der Neuzugang trug sich früh in die Torschützenliste ein, während das Spiel zu einer Achterbahnfahrt wurde. Von einem 13:16 ging es über ein 16:17 zur Pause auf 21:18, aus dem 24:22 wurde ein 26:28 und dann ein 29:28 bevor ausgerechnet Grüner das 30:28 erzielte und damit die finale Weiche zum 30:29-Erfolg stellte.

Der Sonntag in der Handball Bundesliga

Nach den zwei Spielen am Samstag folgen am Sonntag sechs weitere Begegnungen in der Handball Bundesliga. Lediglich der SC DHfK Leipzig und die TSV Hannover-Burgdorf sind spielfrei, beide tragen ihr Duell erst Mitte April aus.

Die Stenogramme des Spieltags

ThSV Eisenach - VfL Gummersbach 24:26 (14:15)

ThSV Eisenach: Spikic (7 Paraden), Kornecki (5/2 Paraden), Plaue; M. Zehnder 10/1, Grgic 3, Walz 3, Ende 2, Kurch 2, Saul 2, Mengon 1, Meyer 1, Reichmuth, Patrail, Lumbroso, Donker, Snajder



VfL Gummersbach: Rebmann (12/3 Paraden), Ivanisevic (1 Parade); Mappes 5/1, Milos Vujovic 5/3, J. Köster 4, Pregler 4, Schluroff 4, Blohme 2, Kodrin 1, Vidarsson 1, Häseler, Tskhovrebadze, Horzen, Kiesler, Zeman



Zuschauer: 2794

Schiedsrichter: Julian Köppl / Denis Regner

Strafminuten: 10 / 6

Disqualifikation: - / Milos Vujovic (38.)

HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen 30:29 (16:17)

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky (11 Paraden), El-Tayar (4/1 Paraden); Vistorop 7/3, Jer. Müller 6, Prantner 5, Grüner 4, Saueressig 4, Grahovac 2, Heinzelmann 1, Leimeter 1, Huber, Ingason, Hildenbrand, Schoch, Locher



Frisch Auf Göppingen: Sego (2 Paraden), Ravensbergen (1 Parade); Sarac 8, Kozina 7, Schiller 7/2, Flodman 3, Röller 2, D. Schmidt 2, Kneule, Poteko, Persson, Lastro, Newel, Hermann, Malus



Zuschauer: 2350

Schiedsrichter: David Hannes / Christian Hannes

Strafminuten: 10 / 6