Handball Bundesliga kompakt: Füchse und SCM marschieren, Flensburg zerlegt Kiel

Nach der Pause für die Olympia-Quali nimmt die Handball Bundesliga gleich voll Fahrt auf - insgesamt elf Spiele stehen bis Sonntag an. Am Donnerstag übernahm der SC Magdeburg mit einem Sieg gegen Erlangen die Spitze, die Füchse Berlin holten sich diese aber wenig später mit einem 36:28 bei den Rhein-Neckar Löwen zurück - zudem siegte Hannover gegen Balingen. Am Freitag gab es einen Krimi-Sieg für Melsungen, am Samstag gewann Flensburg in Kiel. Es folgen noch sechs Begegnungen.

Die SG Flensburg-Handewitt hat den eigenen Vorsprung auf den Kieler Erzrivalen ausgebaut und auch das zweite Nordderby der Saison gewonnen. In der Wunderino Arena triumphierten die Fördestädter beim 33:26 (13:10)-Sieg historisch hoch und stellten ein neun Jahre altes Ergebnis ein. Der THW kam nur zeitweise - meist nach starken Phasen von Torwart Tomas Mrkva - ins Rollen und glich so etwa kurz nach der Pause aus. Dieser Aufholjagd schoben die Gäste dann aber schnell einen Riegel vor. Offensiv wie defensiv fanden die Schützlinge von Nicolej Krickau stets Lösungen und hatten mit Kevin Møller selbst einen starken Rückhalt. So wuchs das Ergebnis sogar bis zu zwischenzeitlich neun Toren Abstand an.

Nach einem nervösen Start übernahm die MT Melsungen beim 5:4 die Führung und konnte sich beim 9:6 etwas absetzen - der TBV Lemgo Lippe ließ sich aber nicht abschütteln. Auch nicht, als Melsungen nach der Pause mit einer Dreier-Serie von 13:11 auf 16:11 davonzog. Die Gäste kamen wieder heran - und beim 25:25 kurz vor Spielende sogar zum ersten Ausgleich nach dem 6:6. Doch in den nach dem Gegentreffer und einer Auszeit verbleibenden fünfzehn Sekunden konnten die Gastgeber das Siegtor erzielen: Dainis Kristopans nutzte eine Lücke und schloss mit einem Dreher zum umjubelten 26:25-Endstand ab.

Nach zwölf Minuten nahm Bennet Wiegert die erste Auszeit, ein 4:4 stand auf der Anzeigetafel. Auch in der Folge geriet der SCM gegen einen stabilen Gast aus Erlangen in Rückstand, dieser konnte sich über sechzig Minuten auf einen glänzenden Bertram Obling im Tor verlassen. Aber selbst dessen 16 Paraden konnten nicht verhindern, dass sich Magdeburg die Führung zurückholte und ein 15:13 mit in die Kabinen nahm. Nach dem 19:18 blieben die Gastgeber zehn Minuten ohne Gegentor, zogen auf 23:18 davon und steuerten in der Folge zum 27:22-Erfolg - der zumindest für gut eine Stunde die Tabellenführung brachte.

Die Gäste aus Balingen erwischten einen guten Start in die Partie in Hannover, das Schlusslicht legte vor 4.773 Zuschauern zunächst vor - auch dank eines zunächst starken Mohamed El-Tayar im Tor. Nach dem 1:4 und 3:7 fanden die Recken aber ins Spiel, beim 9:8 übernahmen die Hausherren die Führung und setzten sich bis zur Pause auf 13:10 ab. HBW kämpfte nach Wiederbeginn um den Anschluss, doch Hannover zog über 18:15, 20:16 und 25:20 auf 32:25 davon und siegte am Ende mit 35:26 deutlich - auch weil Balingen die eigene Fehlerquote mehr und mehr zum Verhängnis wurde.

Vor 10.002 Zuschauern in der SAP Arena agierten die kriselnden Rhein-Neckar Löwen zunächst auf Augenhöhe mit den Füchsen Berlin - auch weil David Späth im Tor mehrfach zur Stelle war. Die favorisierten Gäste konnten sich mit einer Dreier-Serie zum 14:11-Pausenstand etwas Luft verschaffen und setzten sich nach Wiederbeginn Tor um Tor weiter ab. Ein Lauf zum 29:20 beantwortete die Frage nach dem Sieger dann endgültig, kurzzeitig schoben die nun dominant auftretenden Füchse den Abstand sogar in den zweistelligen Bereich. Für die Löwen ging es nur noch um Ergebniskosmetik, Berlin siegte souverän mit 36:28 und holte sich die Tabellenführung vom SC Magdeburg wieder zurück - hat aber bei einem mehr absolvierten Spiel weiterhin einen Minuspunkt mehr als der Titel-Konkurrent.

Noch sechs weitere Spiele

Am Samstag folgte nach dem Nordderby noch das Duell zwischen der HSG Wetzlar und dem HSV Hamburg. Der Sonntag startet mit der Begegnung SC DHfK Leipzig gegen ThSV Eisenach, um 16:30 Uhr spielen dann die Füchse Berlin gegen Balingen, Göppingen gegen Erlangen und Gummersbach gegen Stuttgart. Der Auftritt des SC Magdeburg beim Bergischen HC beschließt dann das Wochenende.

Torschützen der Spiele im Stenogramm

THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 26:33 (10:13)

THW Kiel: Mrkva (10 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Bellahcene (3 Paraden); Wiencek 4, Överby 4, Bilyk 3, Dahmke 3, E. Ellefsen a Skipagotu 3, Ekberg 2, M. Landin 2/1, Duvnjak 1, Johansson 1, Reinkind 1, Wallinius 1, Weinhold 1, Ehrig, Gurbindo



SG Flensburg-Handewitt: Møller (11 Paraden, davon 2 Siebenmeter), Buric; Golla 9, Gottfridsson 5, J. Hansen 5, Pytlick 4, Zivkovic 4, Larsen 2, E. M. Jakobsen 1, Jörgensen 1, L. K. Möller 1, Pedersen 1, Einarsson, Horgen, Blagotinsek



Zuschauer: 10285 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Mirko Krag / Marcus Hurst

Strafminuten: 10 / 6

MT Melsungen - TBV Lemgo Lippe 26:25 (13:11)

MT Melsungen: Simic (10 Paraden), Morawski; Kristopans 5, Balenciaga Azcue 4, E. Jonsson 4, Ignatow 3/2, Moraes Ferreira 3, Martinovic 2/2, Aho 1, Drosten 1, Kühn 1, D. Mandic 1, Sipos 1, Arnarsson, Kastening, Pavlovic



TBV Lemgo Lippe: Kastelic (4 Paraden), Zecher (6/1 Paraden); Laerke 7, Hutecek 3, Suton 3, Theilinger 3, Zerbe 3/1, Brosch 2, Carstensen 1, Petrovsky 1, Simak 1, N. Versteijnen 1, Zehnder, Battermann, Schagen



Zuschauer: 4352

Schiedsrichter: Sascha Schmidt / Frederic Linker

Strafminuten: 6 / 10

SC Magdeburg - HC Erlangen 27:22 (15:13)

SC Magdeburg: Hernandez (14/1 Paraden), Portner; Hornke 7/3, Musche 4, Smarason 4, O. I. Magnusson 3/1, Lagergren 2, Bergendahl 1, Claar 1, M. Damgaard 1, G. T. Kristjansson 1, O`Sullivan 1, Saugstrup Jensen 1, Weber 1, Chrapkowski, Mertens



HC Erlangen: Obling (16/1 Paraden), Ferlin (1/1 Paraden); Jeppsson 5, Heiny 4, Bauer 3, Zechel 3, Y. Bialowas 2, Seitz 2, Steinert 2/1, Gömmel 1, L. Bialowas, Büdel, Bissel, Metzner, N. Link, Buck, Olsson



Zuschauer: 6600

Schiedsrichter: Darnel Jansen / Lucas Hellbusch

Strafminuten: 4 / 14

Disqualifikation: - / N. Link (50./3. Zeitstrafe)

TSV Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstetten 35:26 (13:10)

TSV Hannover-Burgdorf: Quenstedt (8 Paraden), Gade (1 Parade); Steinhauser 9/4, Brozovic 6, Büchner 6, B. Vujovic 5, Edvardsson 4, Nyfjäll 4, Uscins 1, Michalczik, Kulesh, Strmljan, Gerbl, Lutze, Feise, Rodriguez



HBW Balingen-Weilstetten: El-Tayar (9 Paraden), Ruminsky; Grétarsson 7/3, Leimeter 5, Fügel 4, Vistorop 3, Heinzelmann 2, Al-Tajar 1, Grahovac 1, Hildenbrand 1, Locher 1, Saueressig 1, Huber, Ingason, Danner, Müller, Schoch



Zuschauer: 4773

Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff

Strafminuten: 2 / 2

Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin 28:36 (11:14)

Rhein-Neckar Löwen: Späth (10 Paraden), Appelgren (4 Paraden), Birlehm; Reichmann 7/5, Knorr 4, Kirkelökke 3, Kohlbacher 3, Zacharias 3, Forsell Schefvert 2, Jacobsen 2, Lindenchrone Andersen 2, Ahouansou 1, More 1, Jensen, Groetzki, Gislason



Füchse Berlin: Milosavljev (11 Paraden), Kireev; Lindberg 7/2, Andersson 6, Gidsel 4, Lichtlein 4, Tollbring 4, Marsenic 3, Wiede 3, Langhoff 2, Drux 1, Freihöfer 1, Jacobs 1, Darj, Av Teigum



Zuschauer: 10.002

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler / Maike Merz

Strafminuten: 6 / 2

