Handball Bundesliga kompakt: Füchse und SCM marschieren

Nach der Pause für die Olympia-Quali nimmt die Handball Bundesliga gleich voll Fahrt auf - insgesamt elf Spiele stehen bis Sonntag an. Am Donnerstag übernahm der SC Magdeburg mit einem Sieg gegen Erlangen die Spitze, die Füchse Berlin holten sich diese aber wenig später mit einem 36:28 bei den Rhein-Neckar Löwen zurück - zudem siegte Hannover gegen Balingen. Am Freitag gibt es ein, am Samstag zwei und Sonntag fünf Begegnungen.

Hans Lindberg und die Füchse Berlin dominierten den zweiten Abschnitt bei den Rhein-Neckar Löwen. IMAGO/foto2press