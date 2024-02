Handball Bundesliga kompakt: Füchse legen vor, Magdeburg heute in Hannover

Der 22. Spieltag der Handball Bundesliga ist im vollen Gange. Der HC Erlangen konnte sich in seiner Heimhalle knapp gegen den HSV Hamburg durchsetzen und auch die MT Melsungen war ihren Gästen vom Bergischen HC überlegen. Am Samstag legten die Füchse Berlin dann im Meisterschaftsrennen vor, der SC Magdeburg gastiert in Hannover.

Nach einer Erfolgsserie hat sich die HSG Wetzlar peu a peu aus der Abstiegszone gearbeitet, kämpft sogar derzeit um Rang 6, der möglicherweise für die Qualifikation zum Europapokal reichen könnte. Das Team von Frank Carstens hatte dabei zum Spieltagsauftakt Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten zu Gast, patzte mit einer schwachen Angriffsleistung jedoch und verlor 16:21. Nach oben orientieren konnte sich auch Frisch Auf Göppingen, sechs Zähler Polster hat man auf den aktuellen Siebzehnten ThSV Eisenach nach dem 35:31-Heimsieg.

Brisanz im Abstiegskampf bot auch das Freitagsspiel zwischen dem HC Erlangen und dem HSV Hamburg, vom Spitzenquintett musste die MT Melsungen gegen den Bergischen HC vorlegen. Dem HC Erlangen gelang ein knapper 30:28-Heimsieg gegen die Gäste aus dem Norden und somit die Absicherung des Tabellenplatzes. Das Team von Roberto Garcia Parrondo hatte währenddessen den Bergischen HC zu Gast. Das Glück des Heimvorteils ausnutzend, gelang es auch den Melsungern, mit einem 31:26-Sieg zwei Punkte in der Halle zu behalten.

Am Samstag hatten die Füchse Berlin dann den TBV Lemgo Lippe zu Gast. Mit einem Sieg schoben sich die Hauptstädter dabei zumindest vorübergehend auf den ersten Platz. Das Topspiel liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag. Brisanz hat auch die Begegnung zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg, der THW Kiel empfängt den TVB Stuttgart. Erstmals im Kalenderjahr gibt es auch ein Montagsspiel, der VfL Gummersbach hat den SC DHfK Leipzig zu Gast.

» Tabelle Handball Bundesliga

Handball Bundesliga am Donnerstag

Frisch Auf Göppingen hat gegen den ThSV Eisenach erfolgreich Revanche für die Niederlage in der Hinrunde der Handball Bundesliga genommen. Die Gastgeber hielten kämpferisch dagegen und den Aufsteiger bis zum 35:31-Endstand auf Distanz. Göppingen verbessert sich auf den achten Tabellenplatz - liegt aber weiterhin nur fünf Punkte vor den weiter auf dem vorletzten Rang liegenden Gästen.

Tim Kneule war in seinem 500. Spiel in der Handball Bundesliga der erste Treffer vorbehalten, in der Folgezeit lieferten sich beide Teams zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Göppingen sollte sich aber nach dem 8:8 (20.) lösen, nach zwei 4:0-Serien stand es 17:10 für die Württemberger, die dann im zweiten Spielabschnitt das Spiel über weite Strecken kontrollierten. Erst zum Ende gelang Eisenach noch Ergebniskosmetik.

» Spielbericht und Statistik Frisch Auf Göppingen - ThSV Eisenach

Bundesliga-Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten hat ein Lebenszeichen gesetzt. Die Gallier von der Alb siegten bei der HSG Wetzlar mit 16:21 (10:12). Überragender Spieler der Gäste war Mohamed El-Tayar mit 22 Paraden und einer Fangquote von fast 60 % gehaltener Bälle. Für die Mittelhessen war es die zweite Niederlage in Folge.

Nach einem 1:6-Fehlstart kämpfte sich Wetzlar in Durchgang eins zum zwischenzeitlichen 10:10-Ausgleich. Doch Balingen schlug vor der Pause mit einem Doppelschlag zurück und legte dann nach dem Seitenwechsel zum 11:16 (39.) weg. Defensiv hatte Wetzlar durchaus Möglichkeiten die Partie wie schon in der Hinrunde zu drehen, doch immer wieder stand El-Tayar den Würfen der Hausherren im Weg.

» Spielbericht und Statistik HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten

Handball Bundesliga am Freitag

Beide Teams mussten um den Klassenerhalt kämpfen. Nur ein Zähler trennte beide Mannschaften vor dem direkten Duell und nur der Sieger konnte sich ein wenig nach oben lösen - dies gelang dem HC Erlangen.

"Es wird sicherlich ein hart umkämpftes Spiel, aber wir sind bereit, alles zu geben, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen", so Erlangens Chefcoach Hartmut Mayerhoffer vor der Partie. Und wie vorhergesehen trat es auch ein: nach einer starken Anfangsphase der Heimmannschaft kam der HSV Hamburg zwar besser ins Spiel und rückte von hinten näher, verpasste dann jedoch den Ausgleich. Die Gastgeber schafften es - dank kurioser Roter Karte für Dani Baijens und der Leistung der eigenen Youngster - den Vorsprung zu halten und mit einem knappen 30:28 als hart erkämpfte Sieger von der Platte zu gehen.

» Spielbericht und Statistik HC Erlangen - HSV Hamburg

Die MT Melsungen hatte den Bergischen HC zu Gast. "Wir haben am Freitag nur das eine Ziel, nämlich zu Hause weiter ungeschlagen zu bleiben. Und dafür werden wir brennen!", betonte Melsungens Rechtsaußen Timo Kastening vor dem Spiel.

Seine Einschätzung sollte der Wahrheit entsprechen. Trotz vorheriger Klatsche beim Meister und einem schleppenden Start in die Partie gegen den abstiegsgefährdeten Gegner, schaffte die MT Melsungen es, den Anschluss zu halten und in einer spannenden Schlussphase endgültig mit einem 31:26 den Pflichtsieg in der Heimhalle zu holen und schlussendlich das Glück des Gastgeberseins auszunutzen.

» Spielbericht und Statistik MT Melsungen - Bergischer HC

Handball Bundesliga am Samstag

Die Füchse Berlin stehen mindestens vorübergehend an der Tabellenspitze der Handball Bundesliga. Vor heimischer Kulisse legten die Hauptstädter gegen den TBV Lemgo Lippe im Fernduell mit dem SC Magdeburg durch einen 30:26-Sieg vor. Die Ostwestfalen konnten in der Max-Schmeling-Halle dabei zwar an die starke Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen anknüpfen, erlebten aber besonders zwischen den Pfosten einen deutlichen Leistungsabfall. Berlin zeigte nicht nur dadurch seine Souveränität und behauptete den eigenen Vorteil durchweg.

» Spielbericht und Statistik Füchse Berlin - TBV Lemgo Lippe

Handball Bundesliga am Sonntag

Die Rhein-Neckar Löwen sind wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen sieglos. In der Liga steht der zweifache deutsche Meister mit 18:22 Punkten nur auf dem neunten Rang, nachdem die Mannheimer in der Vorsaison noch Fünfter und Pokalsieger geworden waren.

Laut Groetzki habe die Mannschaft aber an Qualität verloren. "Wir haben einfach unsere Abgänge nicht gleichwertig ersetzt", sagte der Nationalspieler und räumte ein, dass die Löwen auch den Kontakt zu den Spitzenclubs verloren haben: "Von den fünf Topteams sind wir weit weg. Das haben die Spiele gegen diese Gegner gezeigt. Da waren wir chancenlos."

» Liveticker Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt

Der SC Magdeburg muss zum Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf reisen. Während der SCM sich im Titelkampf ein Fernduell mit den Füchsen Berlin liefert, kämpfen die Recken um Rang 6.

"Wir haben mit unseren Fans im Rücken schon viele Schlachten geschlagen. Dafür gab es in dieser Saison mit den Heimsiegen gegen die Rhein-Neckar Löwen, den THW Kiel sowie dem Unentschieden gegen die SG Flensburg-Handewitt einige positive Beispiele. Warum soll es also nicht auch gegen den SC Magdeburg klappen? Es wird wichtig sein, dass wir mental ab der ersten Sekunde voll da sind und diszipliniert bei unserem Spiel bleiben", so Nationalspieler Martin Hanne.

» Liveticker TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg

Der THW Kiel bewies unter der Woche Nervenstärke, als man noch ein Remis bei Industria Kielce sicherte. Gegner TVB Stuttgart konnte sich zuletzt ein wenig aus der Abstiegszone lösen, doch gesichert sind die Schwaben keineswegs.

"Es gibt doch nichts schöneres, als in unserer Arena gemeinsam mit unseren Fans über eine gelungene Aktion zu jubeln." Das Spiel am Sonntag werde erneut ein Kraftakt, ahnt der Tscheche: "Gegen den TVB müssen wir komplett fokussiert sein. Wir haben im Hinspiel in Stuttgart gesehen, wie hartnäckig dieser Gegner sein kann." Damals setzten sich die Zebras nach Pausenrückstand mit 36:31 (16:17) durch. Nach einem Remis in Göppingen und einem Heimsieg über Wetzlar sind die Schwaben in diesem Jahr noch ungeschlagen.

» Liveticker THW Kiel - TVB Stuttgart

Handball Bundesliga am Montag

Im Jahr 2024 liefern sich der VfL Gummersbach und der SC DHfK Leipzig das erste Montagsspiel. Beide Teams kämpfen auch noch um Rang 6. Der Tabellenstand der Sachsen ist ein wenig trügerisch, denn teilweise hat man zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz. "Leipzig ist eine sehr physische Mannschaft, daher können wir davon ausgehen, dass es am Montag ein harter Kampf wird", so Gummersbachs Tom Kiesler vor dem Wiedersehen mit den zwei ehemaligen VfL-Spielern Simon Ernst und Moritz Preuss und betont: "Gegen Leipzig wird es also wichtig, die einfachen Fehler vorne und hinten weiter zu minimieren, um erfolgreich zu sein."

"Der VfL Gummersbach ist eine Mannschaft, die einen guten und schnellen Handball spielt. Sie befinden sich bereits im Spielrhythmus, denn sie haben in diesem Kalenderjahr schon drei Spiele hinter sich und zuletzt in Eisenach gewonnen. Wir hingegen fangen erst jetzt an und ich habe diese Woche im Training gespürt, dass die Spannung bei allen Jungs hoch ist", so Leipzigs Chefcoach Runar Sigtryggsson.

» Liveticker VfL Gummersbach - SC DHfK Leipzig

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Unter der Woche wird nur wenig gespielt, Stuttgart empfängt Melsungen am Donnerstag, das Wochenende läuten dann Lemgo und Gummersbach am Freitag ein.

Der Samstag hält drei Partien bereit, zeitgleich duellieren sich Erlangen und Wetzlar sowie der Bergische HC und Hannover-Burgdorf. Im Anschluss liefern sich Balingen-Weilstetten und die Rhein-Neckar Löwen ein schwäbisch-badisches Derby.

Der Sonntag wird dann vom Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin eröffnet. der HSV Hamburg hat Frisch Auf Göppingen zu Gast und der ThSV Eisenach muss zum THW Kiel. Das Ostderby zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig wurde auf Ende Mai gelegt.

Die Stenogramme des Spieltags

Frisch Auf Göppingen - ThSV Eisenach 35:31 (17:12)

Frisch Auf Göppingen: Ravensbergen (2 Paraden), Sego (3 Paraden); Schiller 10/4, D. Schmidt 7, Kozina 5, Heymann 4, Kneule 4, Sarac 3, Persson 2, Flodman, Poteko, Ellebaek, Lastro, Newel, Hermann, Malus



ThSV Eisenach: Kornecki (6 Paraden), Spikic (1 Parade), Plaue; Ende 4, Reichmuth 4, M. Zehnder 4/2, Grgic 3, Lumbroso 3, Saul 3, Snajder 3, Walz 3, Kurch 2, Mengon 1, Meyer 1, Patrail, Donker



Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff

Zuschauer: 4000

Strafminuten: 2 / 4

HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 16:21 (10:12)

HSG Wetzlar: Klimpke (8 Paraden), Suljakovic; Rubin 4, Becher 3, Cavor 2, Novak 2/1, Meyer Ejlersen 1, E. Schmidt 1, Vranjes 1, Wagner 1, Zelenovic 1, Pedersen, Weimer, Fredriksen, Mellegard



HBW Balingen-Weilstetten: El-Tayar (22 Paraden), Ruminsky (1 Parade); Heinzelmann 4, Grahovac 3, Grüner 3, Prantner 3, Ingason 2, Jer. Müller 2, Saueressig 2, Vistorop 2, Leimeter, Huber, Hildenbrand, Schoch, Locher



Schiedsrichter: Thomas Kern/Thorsten Kuschel

Zuschauer: 3061

Strafminuten: 4 / 6

MT Melsungen - Bergischer HC 31:26 (14:14)

MT Melsungen: Simic (10), Morawski; Balenciaga Azcue 7/2, Kristopans 6, E. Jonsson 5, Kühn 4, Arnarsson 2, Kastening 2, D. Mandic 2, Aho 1, Drosten 1/1, Moraes Ferreira 1



Bergischer HC: Rudeck (5), Johannesson (1); Morante Maldonado 5, Ladefoged 4, Stutzke 4, Arnesson 3/2, Fraatz 3, Krecic 2, Nothdurft 2, Beyer 1/1, Kjeldgaard Andersen 1, M`Bengue 1



Schiedsrichter: Markus Kauth/Andre Kolb

Zuschauer: 4491

Strafminuten: 10 / 8

HC Erlangen - HSV Hamburg 30:28 (15:12)

HC Erlangen: Ferlin (10 Paraden), Obling; Heiny 6, Jeppsson 5, Zechel 5, Steinert 4/4, Bissel 3, Gömmel 2, Seitz 2, Bauer 1, Büdel 1, Olsson 1



HSV Hamburg: Bitter (4 Paraden), Pinski; Mortensen 9/5, Ilic 6, Baijens 5, Tissier 4, Bergemann 1, Severec 1, Valullin 1, Weller 1



Schiedsrichter: Sebastian Grobe/Adrian Kinzel

Zuschauer: 5894

Strafminuten: 6 / 10

Disqualifikation: - / Baijens (53./3. Zeitstrafe)

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga