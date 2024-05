Handball Bundesliga kompakt: Flensburg legt mit Sieg im kleinen Nordderby vor

In der Handball Bundesliga startet die Liga zunächst mit zwei Nachholspielen, dann steht von Freitag bis Montag der 32. Spieltag auf dem Programm und Flensburg feierte einen klaren Auswärtssieg in Hambur. Am Samstag spielen unter anderem die Top3 zeitgleich - eine Konferenz hat der Streamingdienst Dyn allerdings nicht angekündigt.

Hamburgs Deckung war Flensburgs Angriffsvarianten nicht gewachsen. Ingrid Anderson-Jensen