Handball Bundesliga kompakt: Eisenach überrascht Löwen, Krimi in Melsungen

Der vorletzte Spieltag des Jahres steht an: Das Spitzentrio Magdeburg, Berlin und Flensburg marschierte im Gleichschritt. Die Rhein-Neckar Löwen stolperten hingegen zum zweiten Mal gegen Eisenach, während Melsungen, Göppingen und Wetzlar einen Heimsieg erreichten. Eine Punkteteilung gab es im Tabellenkeller zwischen Erlangen und Balingen. Zum Abschluss des Abends stehen sich Kiel und Hannover gegenüber. Alle Partien werden im Livestream von Dyn übertragen.

Die Füchse Berlin haben die Rückrunde in der Handball Bundesliga mit einem Sieg begonnen. Gegen den TVB Stuttgart, der gerade im ersten Durchgang auf Augenhöhe agierte, machten Dejan Milosavljev und der überragende Lasse Andersson mit 14 Toren den Unterschied. Bei den Wild Boys konnte auch Max Häfner mit acht Toren die Niederlage nicht verhindern.

» Spielbericht Füchse Berlin - TVB Stuttgart

Die SG Flensburg-Handewitt ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet, erarbeitete sich gegen den TBV Lemgo Lippe eine frühe Führung und baute diese dann im Laufe der Partie aus. Mit dem 34:29-(17:13)-Heimsieg festigte man den 3. Platz in der Tabelle, Lemgo bleibt im Mittelfeld. Lasse Møller (8) und Teitur Örn Einarsson (7) waren Flensburgs Toptorjäger, sechs Treffer setzte Lemgos Emil Laerke.

» Spielbericht SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo Lippe

In einem umkämpften Spiel liefern sich der HC Erlangen und HBW Balingen-Weilstetten ein Duell auf Augenhöhe. Beim 22:22-Remis fällt die Entscheidung erst in der Schlussminute. Simon Jeppsson und Tim Zechel waren Toptorjäger der Hausherren mit je fünf Treffern, ebenso häufig traf Balingens Oddur Gretarsson.

» Spielbericht HC Erlangen - HBW Balingen-Weilstetten

Der SC Magdeburg hat im letzten Auswärtsspiel des Kalenderjahrs vor allem vor der Pause geglänzt. Beim HSV Hamburg gewannen die Grün-Roten am Dienstag vor 6082 Zuschauern mit 43:28 (27:9). Omar Ingi Magnusson war mit seinen elf Treffern der beste SCM-Schütze.

» Spielbericht HSV Hamburg - SC Magdeburg

Der Mittwoch in der Handball Bundesliga

Die MT Melsungen ist zurück in der Erfolgsspur. Beim 26:25-Sieg gegen den VfL Gummersbach musste sie aber wieder lange zittern. Erst in der zweiten Halbzeit sollten die Nordhessen erstmals die Führung erobern, Gummersbach hatte in der Schlussminute die Chance auf einen Zähler.

» Spielbericht MT Melsungen - VfL Gummersbach

"Die sind einfach gut drauf, glaube ich", hatte BHC-Kreisläufer Frederik Ladefoged dem Spiel des von Verletzungen gebeutelten Bergischen Löwen bei Frisch Auf Göppingen vorausgeschickt. Beide Teams wollten vor allem eine gute Abwehrleistung zeigen. Die Schwaben mussten dabei auch heute den Ausfall von Kresimir Kozina kompensieren. Das gelang den Grün-Weißen 50 Minuten, danach zeigte der BHC nochmals Flagge, Göppingen siegte aber 31:28.

» Spielbericht Frisch Auf Göppingen - Bergischer HC

Die HSG Wetzlar hat den Sprung nach oben gemacht, in einer hart umkämpften Partie besiegten die Mittelhessen den SC DHfK Leipzig mit 30:27 (15:15). Till Klimpke war mit dreizehn Paraden ein sicherer Rückhalt für die Hausherren, die in Lenny rubin (7) ihren Toptorjäger hatten. Bei Leipzig trafen Viggo Kristjansson (9/3) und Franz Semper (7) am häufigsten.

» Spielbericht HSG Wetzlar - SC DHfK Leipzig

Nach der Niederlage beim ThSV Eisenach waren die Rhein-Neckar Löwen gewarnt, dennoch konnten sie eine erneute Überraschung in der Handball Bundesliga nicht abwenden. Ein Siebenmeter nach Videobeweis ließ den Aufsteiger über zwei weitere überraschende und wichtige Punkte jubeln. Die Löwen hingegen rutschen mit nun 18:18 Punkten endgültig ins Mittelfeld. Der ThSV Eisenach hat sich im neunten Auswärtsspiel die ersten Auswärtspunkte gesichert.

» Spielbericht Rhein-Neckar Löwen - ThSV Eisenach

"Wir haben in Hannover verloren, das ist noch gar nicht so lange her", erinnert sich Kiels Kreisläufer Hendrik Pekeler an das 33:36 im November. "Danach haben wir den Turnaround weitestgehend geschafft, und wir wollen vor und mit unseren Fans das letzte Spiel in diesem Jahr unbedingt gewinnen." Während die Zebras sich stabilisiert haben und wieder fest zu den Verfolgern der Topteams gehört, konnten die Recken ihren sechsten Platz aus der Vorsaison auch zum Hinrundenabschluss bestätigen.

» Liveticker THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf

Englische Woche in der Handball Bundesliga

Weiter geht es in der Handball Bundesliga bereits am Freitag und am Samstag mit je vier Begegnungen. Das Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem THW Kiel wurde ins neue Jahr verlegt. Hannover empfängt allerdings Tabellennachbar Melsungen, im Abstiegskampf kreuzen Eisenach und Erlangen die Klingen und auch der Bergische HC und die HSG Wetzlar wollen sich nach oben arbeiten. Der SCM trifft dabei auf Flensburg-Schreck Göppingen, die Füchse auf Leipzig und Flensburg muss nach Balingen reisen.

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Handball Bundesliga im Stenogramm

Füchse Berlin - TVB Stuttgart 32:27 (16:15)



Füchse Berlin:

Andersson 14, Tollbring 5/5, Gidsel 4, Lindberg 3/2, Lichtlein 2, Marsenic 2, Darj 1, Freihöfer 1



TVB Stuttgart:

M. Häfner 8, K. Häfner 6, Laube 5, Forstbauer 2, Lönn 2, Bacani 1, D. Fernandez 1, Nicolaus 1, Serrano Villalobos 1



Schiedsrichter: Sascha Standke / Steven Heine

Zuschauer: 7811

Strafminuten: 4 / 10

HC Erlangen - HBW Balingen-Weilstetten 22:22 (16:15)



HC Erlangen:

Jeppsson 6, Zechel 5, Svensson 4, Büdel 3, Bissel 2, Olsson 1, Steinert 1



HBW Balingen-Weilstetten:

Grétarsson 5/5, Vistorop 4, Grahovac 3, Jer. Müller 3, Volz 3, Leimeter 1, Prantner 1, Saueressig 1, Schoch 1



Schiedsrichter: Darnel Jansen (Geinsheim am Rhein)/Lucas Hellbusch (Trebur)

Zuschauer: 6068

Strafminuten: 8 / 12

Disqualifikation: N. Link (22.) / -

SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo Lippe 34:29 (17:13)



SG Flensburg-Handewitt:

L. K. Möller 8, Einarsson 7, Golla 4, Gottfridsson 3, Jörgensen 3, Horgen 2, Larsen 2, Pytlick 2, B. Buric 1, J. Hansen 1, E. M. Jakobsen 1



TBV Lemgo Lippe:

Laerke 6, Hutecek 5, Simak 4, Petrovsky 3, Schagen 3, Carstensen 2, Versteijnen 2, Zehnder 2/2, Brosch 1, Houtepen 1



Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 5802

Strafminuten: 6 / -

HSV Hamburg - SC Magdeburg 28:43 (9:27)



HSV Hamburg:

Mortensen 8/3, Baijens 7, Ilic 3, Walullin 3, Weller 3, Lassen 2, F. B. Andersen 1, Tissier 1



SC Magdeburg:

O. I. Magnusson 11/4, Claar 6, Hornke 5, Saugstrup Jensen 5, G. T. Kristjansson 4, Lagergren 3, Mertens 3, Bergendahl 2, Smarason 2, O´Sullivan 1, Ph. Weber 1



Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel)

Zuschauer: 6022

Strafminuten: 4 / 4

MT Melsungen - VfL Gummersbach 26:25 (13:14)



MT Melsungen:

Balenciaga Azcue 8, Kastening 5, Kristopans 4, Martinovic 4/1, Arnarsson 2, Kühn 1, N. Simic 1, Sipos 1



VfL Gummersbach:

Blohme 6, Milos Vujovic 4/4, J. Köster 3, Mappes 3, Vidarsson 3, Horzen 2, Kodrin 2, Häseler 1, Tskhovrebadze 1



Schiedsrichter: Simon Reich (Fellbach)/Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)

Zuschauer: 4491

Strafminuten: 8 / 2

Frisch Auf Göppingen - Bergischer HC 31:28 (17:11)



Frisch Auf Göppingen:

Sarac 8, Heymann 6, Schiller 4/3, Flodman 2, Persson 2, Poteko 2, Ravensbergen 2, Röller 2, Hermann 1, Kneule 1, D. Schmidt 1



Bergischer HC: Stutzke 5, Beyer 4, Kjeldgaard Andersen 4, Ladefoged 4, Morante Maldonado 3, M´Bengue 3, Babak 2, Fraatz 2, Nothdurft 1



Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen)

Zuschauer: 4100

Strafminuten: 4 / 14

HSG Wetzlar - SC DHfK Leipzig 30:27 (15:15)



HSG Wetzlar:

Rubin 7, Cavor 4, Fredriksen 4, Mellegard 4, Novak 4/1, Zelenovic 4, Meyer Ejlersen 1, Vranjes 1, Wagner 1



SC DHfK Leipzig:

V. Kristjansson 9/3, Semper 7, Klima 4, Binder 2, Ernst 2, M. Gebala 1, Peter 1, Strosack 1



Schiedsrichter: Marvin Cesnik (Gummersbach)/Jonas Konrad (Gummersbach)

Zuschauer: 3153

Strafminuten: 4 / 4

Rhein-Neckar Löwen - ThSV Eisenach 26:27 (13:13)



Rhein-Neckar Löwen:

Kohlbacher 8, Kirkelökke 5, Davidsson 4/3, Forsell Schefvert 2, Jensen 2, More 2, Gislason 1, Knorr 1, Lindenchrone Andersen 1



ThSV Eisenach:

Zehnder 14/4, Grgic 3, Snajder 3, Walz 3, Ende 1, Kornecki 1, Reichmuth 1, Saul 1



Schiedsrichter: Thomas Kern (Bellheim)/Thorsten Kuschel (Haßloch )

Zuschauer: 8602

Strafminuten: 4 / 4