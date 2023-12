Handball Bundesliga kompakt: Drei Topklubs am Dienstag

Nur noch zwei Spieltage stehen an, bevor die Handball-Bundesliga in die Winterpause geht: Silvio Heinevetter kehrt nach Berlin zurück. Wie reagiert Flensburg auf den Buzzerbeater von Göppingen? Der THW Kiel und die MT Melsungen haben noch Rechnungen zu begleichen. Alle Partien werden im Livestream von Dyn übertragen.

Das Hinspiel am zweiten Spieltag in Stuttgart konnten die Füchse knapp mit 30:29 gewinnen. "Stuttgart hat es uns im Hinspiel bis zum Schlusspfiff extrem schwer gemacht", erinnert sich Berlins Trainer Jaron Siewert udn betont: "Wir wollen und müssen jetzt nochmal die letzten fünf Tage für dieses Jahr hochkonzentriert arbeiten, um beide Heimspiele erfolgreich zu bestreiten." Mit nur drei Punkten in fremden Hallen belegt die Mannschaft von Michael Schweikardt den vorletzten Platz der Auswärtstabelle.

» Liveticker Füchse Berlin - TVB Stuttgart

"Wir haben keine Zeit enttäuscht zu sein", sagt Flensburgs Coach Nicolej Krickau mit Blick auf den Buzzer Beater von Göppingen. Im Himspiel sicherte Lukas Jørgensen den Fördestädtern das 31:31-Remis. Gegen das TBV-Spiel mit dem siebten Feldspieler brauche die SG "eine totale Geduld", so Krickau und Lemgos Coach Florian Kehrmann betont: "Gerade in Flensburg muss für jeden Gegner alles passen, damit man ihnen gefährlich werden kann."

» Liveticker SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo Lippe

Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in die Partie, Erlangen konnte zuletzt in Stuttgart hauchdünn triumphieren und sich aus dem Tabellenkeller lösen, Balingen hingegen mit dem Remis in Hamburg die Niederlagenserie nach elf Spielen beenden. Im September nahm Erlangen mit einem 27:25-Auswärtserfolg beide Zähler mit von der Schwäbischen Alb. "Mit Balingen erwartet uns ein unangenehmer Gegner, bei dem wir über die gesamte Spielzeit alles geben müssen", so HCE-Coach Hartmut Mayerhoffer.

» Liveticker HC Erlangen - HBW Balingen-Weilstetten

Der HSV Hamburg zieht für das Spiel gegen den Spitzenreiter in die große Barclays Arena. "Für uns ist ein Heimspiel gegen eine solche Spitzenmannschaft natürlich ein schönes Ding. Wir haben wirklich gar nichts zu verlieren und das kann im Kopf der Spieler auch immer etwas Befreiendes auslösen", so HSV-Coach Torsten Jansen.

» Liveticker HSV Hamburg - SC Magdeburg

Der Mittwoch in der Handball Bundesliga

"Gegen Gummersbach haben wir auf jeden Fall etwas gutzumachen. Wir wollen uns doch unsere tolle Hinrunde nicht in der letzten Woche vor der Pause noch versauen", sagt Melsungens Rechtsaußen Dimitri Ignatow mit Blick auf die 31:37-Niederlage in der Hinrunde und VfL-Kreisläufer Ellidi Vidarsson betont: "In Leipzig hatten wir vom Anfang bis zum Ende eine hohe Angriffseffektivität und das ist genau das, was wir auch gegen die MT brauchen."

» Liveticker MT Melsungen - VfL Gummersbach

Frisch Auf Göppingen ist im Stimmungshoch, nachdem Erik Persson mit dem Buzzerbeater die SG Flensburg-Handewitt bezwingen konnte und sein Team auf Rang 10 warf. Unter anderem überholten die Grün-Weißen den Bergischen HC, der in Hannover verlor. Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne betont: "Mit dem Bergischen HC kommt eine Mannschaft zu uns, die selbst geduldig und kampfstark auftritt. Wir lassen uns nicht vom Blick auf die Tabelle ablenken, denn wir wissen, welche Qualitäten der BHC mitbringt."

» Liveticker Frisch Auf Göppingen - Bergischer HC

Die HSG Wetzlar konnte mit dem 28:27-Derbysieg gegen die MT Melsungen wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln, die Mittelhessen sind in Schlagdistanz zu Gegner SC DHfK Leipzig, der sein Heimspiel gegen Gummersbach verlor. "In der Regel kannst du ein Spiel mit Statistik erklären. Je deutlicher ein Sieg ist, desto klarer kann man das an Zahlen belegen. Aber keinen so knappen Sieg wie gegen Melsungen", so HSG-Coach Frank Carstens und Leipzigs Trainer Runar Sigtryggsson hatte bei seinem Team "ein gutes Spiel mit dem falschen Ergebnis" gesehen. "Es war allerdings eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten zwei Spielen. Darauf müssen wir aufbauen."

» Liveticker HSG Wetzlar - SC DHfK Leipzig

Beim ThSV Eisenach erinnert man sich gerne an das Hinspiel, damals konnte der Aufsteiger gegen den Pokalsieger in eigener Halle mit 29:26 gewinnen. "Wir brachten Konter nicht unter, uns unterliefen in der Crunchtime einfache Ballverluste", analysierte Löwen-Coach Sebastian Hinze damals. Nun wartet das Rückspiel. "Wir wollen den typischen Stärken der Löwen mit verschiedenen Abwehrsystemen begegnen, ihr Tempospiel bremsen", so Eisenachs Coach Misha Kaufmann.

» Liveticker Rhein-Neckar Löwen - ThSV Eisenach

"Wir haben in Hannover verloren, das ist noch gar nicht so lange her", erinnert sich Kiels Kreisläufer Hendrik Pekeler an das 33:36 im November. "Danach haben wir den Turnaround weitestgehend geschafft, und wir wollen vor und mit unseren Fans das letzte Spiel in diesem Jahr unbedingt gewinnen." Während die Zebras sich stabilisiert haben und wieder fest zu den Verfolgern der Topteams gehört, konnten die Recken ihren sechsten Platz aus der Vorsaison auch zum Hinrundenabschluss bestätigen.

» Liveticker THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf

Englische Woche in der Handball Bundesliga

Weiter geht es in der Handball Bundesliga bereits am Freitag und am Samstag mit je vier Begegnungen. Das Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem THW Kiel wurde ins neue Jahr verlegt. Hannover empfängt allerdings Tabellennachbar Melsungen, im Abstiegskampf kreuzen Eisenach und Erlangen die Klingen und auch der Bergische HC und die HSG Wetzlar wollen sich nach oben arbeiten. Der SCM trifft dabei auf Flensburg-Schreck Göppingen, die Füchse auf Leipzig und Flensburg muss nach Balingen reisen.

Handball Bundesliga im Stenogramm (letzter Spieltag)

ThSV Eisenach - THW Kiel 32 : 40 (19:22)



ThSV Eisenach:

Weyhrauch 6, Zehnder 5, Snajder 4, Walz 4, Meyer 3, Grgic 2, Reichmuth 2, Saul 2, Donker 1, Kurch 1, Patrail 1, Spikic 1



THW Kiel:

Ekberg 7/3, Pekeler 6, Dahmke 5, Weinhold 5, Bilyk 4, Duvnjak 4, M. Landin 3, Ellefsen a Skipagotu 2, Johansson 2, Wiencek 2



Zuschauer: 3.150

Schiedsrichter: Mirko Krag / Marcus Hurst

Strafminuten: 4 / 4

TVB Stuttgart - HC Erlangen 29 : 30 (14:15)



TVB Stuttgart:

Laube 5, Zieker 5, D. Fernandez 4/4, K. Häfner 4, M. Häfner 4, Lönn 3, Hanusz 1, Nicolaus 1, Pfattheicher 1, Serrano Villalobos 1



HC Erlangen:

Heiny 4, Olsson 4, Steinert 4, Büdel 3, S. Firnhaber 3, Mävers 3/3, Bialowas 2, Bissel 2, Svensson 2, Zechel 2, Jeppsson 1



Zuschauer: 3.823

Schiedsrichter: Adrian Kinzel / Sebastian Grobe

Strafminuten: 4 / 8

SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen 38 : 24 (16:13)



SC Magdeburg:

Claar 11, Smarason 7, Saugstrup Jensen 6, O. I. Magnusson 5/3, Bergendahl 3, D. Pettersson 3, Mertens 2, O`Sullivan 1



Rhein-Neckar Löwen:

Knorr 6/3, Kohlbacher 6, Davidsson 3, Kirkelökke 2, Lindenchrone Andersen 2, Forsell Schefvert 1, Gislason 1, Jensen 1, Oskarsson 1, Zacharias 1



Zuschauer: 6.600

Schiedsrichter: Ramesh Thiyagarajah / Suresh Thiyagarajah

Strafminuten: 4 / 6

TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin 29 : 32 (16:17)



TBV Lemgo Lippe:

Versteijnen 7, Suton 5, Zehnder 5/1, Hutecek 4, Petrovsky 2, Zerbe 2, Brosch 1, Carstensen 1, Laerke 1, Theilinger 1



Füchse Berlin:

Gidsel 10, Andersson 7, Marsenic 6, Lichtlein 5, Lindberg 4/2 '



Zuschauer: 4.212

Schiedsrichter: Thomas Kern / Thorsten Kuschel

Strafminuten: 4 / 6

HSG Wetzlar - MT Melsungen 28 : 27 (15:15)



HSG Wetzlar:

Rubin 8, Cavor 6, Novak 6/4, O. Klimpke 2, Meyer Ejlersen 2, Fredriksen 1, J. Fuchs 1/1, Spandau 1, Vranjes 1



MT Melsungen:

Kastening 8/2, Balenciaga Azcue 4, Kühn 4, Kristopans 3, Martinovic 3/2, Moraes Ferreira 3, Drosten 1, Ignatow 1



Zuschauer: 3.708

Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff

Strafminuten: 12 / 10 - Disqualifikation: - / Sipos (54./3. Zeitstrafe)

HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 28 : 28 (14:12)



HSV Hamburg:

Mortensen 7/3, Weller 5, Baijens 4, F. B. Andersen 3, Lassen 3, Tissier 3, Walullin 2, Ilic 1



HBW Balingen-Weilstetten:

Volz 7, Schoch 6, Huber 4, Grétarsson 3/3, Jer. Müller 3, Grahovac 2, Prantner 2, Heinzelmann 1



Zuschauer: 3.150

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic / Martin Thöne

Strafminuten: 6 / 10

Frisch Auf Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 32 : 31 (15:17)



Frisch Auf Göppingen:

Heymann 6, Persson 6, Schiller 6/3, Sarac 5, Kneule 3, D. Schmidt 3, Flodman 2, Poteko 1



SG Flensburg-Handewitt:

E. M. Jakobsen 11/1, Pytlick 4, Golla 3, Gottfridsson 3, J. Hansen 3/1, Jörgensen 3, Einarsson 2, Larsen 1, L. K. Möller 1



Zuschauer: 4.500

Schiedsrichter: Julian Köppl / Denis Regner

Strafminuten: 12 / 4

SC DHfK Leipzig - VfL Gummersbach 32 : 35 (18:19)



SC DHfK Leipzig:

V. Kristjansson 7/1, Semper 7, Peter 4, Ernst 3, Matthes 3, Binder 2, M. Gebala 2, Klima 2, Sunnefeldt 2



VfL Gummersbach:

Mappes 8, Schluroff 6, Blohme 5, Tskhovrebadze 5, Horzen 3, Milos Vujovic 3/1, Kodrin 2, Vidarsson 2, J. Köster 1



Zuschauer: 4.328

Schiedsrichter: Mirko Krag /Marcus Hurst

Strafminuten: 4 / 2

TSV Hannover-Burgdorf - Bergischer HC 37 : 28 (19:13)



TSV Hannover-Burgdorf:

Büchner 5, Fischer 5, Steinhauser 5, Kulesch 4, Michalczik 4, Edvardsson 3, Feise 3, Brozovic 2, Gerbl 2/1, Hanne 2, Gade 1, Uscins 1



Bergischer HC:

Stutzke 7, Fraatz 6, Beyer 4/1, Arnesson 3, Babak 2, Ladefoged 2, Nothdurft 2, Kjeldgaard Andersen 1, Reimer 1



Zuschauer: 6.317

Schiedsrichter: Tobias Schmack / Phillip Dinges

Strafminuten: 0 / 6