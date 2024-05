Handball Bundesliga kompakt: Dramatisches Remis am Mittwoch, HSV-Partie mit Extra-Brisanz

In der Handball Bundesliga wird Spieltag Nummer 31 verteilt über fünf Tage ausgespielt - am Maifeiertag legte der HC Erlangen im Abstiegskampf vor. Die Konkurrenz zieht bis Samstag nach. Die international spielenden Clubs sind am Wochenende im Einsatz.

Handball Bundesliga am Mittwoch

Starke 40 Minuten zeigte der HC Erlangen, erspielte sich eine Acht-Tore-Führung gegen die MT Melsungen. Doch die Gäste kämpften sich noch einmal zurück und am Ende trennte man sich mit einem 31:31-Unentschieden.

Erlangens Interimstrainer Johannes Sellin machte über weite Strecken vieles richtig mit seinen taktischen Maßnahmen. Zum Beginn glänzten die Rückraumshooter Antonio Metzner und Simon Jepsson, später dann die eher im Eins-gegen-Eins starken Akteure. Das zahlte sich nach einem nervösen Beginn und einem 0:2-Rückstand aus.

Über das 8:4 löste man sich zur Pause auf fünf Tore (17:12) und hatte die Partie beim 24:16 (40.) scheinbar unter Kontrolle. Melsungens Roberto Garcia Parrondo stellte seiner Mannschaft die Charakterfrage und die lieferte. Erlangen fehlte nun die Tiefe, holte schnell zum 25:23 aus und hatte beim 30:31 sogar die Führung inne. Tim Zechel rettete den Franken die Punkteteilung.

Handball Bundesliga am Donnerstag

Der Bergische HC konnte mit zwei Siegen zuletzt Selbstvertrauen schöpfen. Hamburg hingegen verlor zuletzt nicht nur das Spiel in Stuttgart, sondern hat noch einen weiteren Langzeitverletzten. Für die Bergischen Löwen geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

"Wir sind in der komfortablen Situation, nicht rumrechnen zu müssen", sagt BHC-Sportkoordinator Fabian Gutbrod. "Wir müssen bis zum Saisonende so viele Punkte wie möglich holen und schauen dann, was wir dafür bekommen." Gegen Balingen und Erlangen sei das in einer überragenden Art und Weise gelungen, so dass der 35-Jährige überzeugt ist: "Die Mannschaft wird dieselbe Gangart auch in den nächsten Spielen an Tag legen."

Zusätzliche Brisanz erhält die Partie durch die Unruhe hinsichtlich der Bundesliga-Lizenz. Sollte der HSV Hamburg, die bei der Lizenzvergabe gestellte Bedingung nicht fristgerecht erfüllen, wären die Norddeutschen der erste Absteiger und der BHC würde auch als Tabellenvorletzter in der 1. Bundesliga verbleiben. Der BHC kritisierte unterdessen im Vorfeld des Spiels die Vergabe der Lizenz an den HSV durch die HBL, forderte Aufklärung und bestätigt einen Antrag bei Gericht.

Handball Bundesliga am Freitag

Vier Punkte trennen Frisch Auf Göppingen auf Rang 12 vom SC DHfK Leipzig, der vor dem Spieltag Rang 8 innehatte. Die Württemberger haben den Klassenerhalt praktisch schon in der Tasche, rechnerisch fehlen dem Traditionsverein noch zwei Zähler für endgültige Planungssicherheit.

Mit Erlangens Remis gegen Melsungen ist klar, bei einer Niederlage gegen den ThSV Eisenach steht der HBW Balingen-Weilstetten endgültig als Absteiger fest. Die Gallier haben sich vom bisherigen Chefcoach Jens Bürkle, Nachfolger Matthias Flohr ist bis zum Sommer noch beim Zweitligisten TSV Bayer Dormagen gebunden. So wird Tobias Hotz gemeinsam mit Micha Thiemann versuchen ein Erfolgserlebnis zu schaffen.

"Wir liegen nach 30 Spieltagen drei Punkte über dem Strich, das hätte vor der Saison kaum einer gedacht", beleuchtet Rene Witte, der Geschäftsführer des ThSV Eisenach, die Lage. "Wir haben alles selbst in der Hand", blickt Eisenachs Trainer Misha Kaufmann auf die noch vier zu absolvierenden Punktspiele. Nach der Heimniederlage gegen Lemgo wollen die Thüringer eine Reaktion zeigen.

Handball Bundesliga am Samstag

Mit dem Heimsieg über den HSV Hamburg hat sich der TVB Stuttgart den größten Abstiegssorgen entledigt. Dennoch fehlen den Schwaben vor dem Spieltag noch drei Zähler. Bei der SG Flensburg-Handewitt wartet allerdings eine hohe Auswärtshürde auf das Team von Michael Schweikardt. Zumal die Fördestädter am Dienstag in der European League gegen IK Sävehof die Leistungsträger schonen konnten.

Zum dritten Mal im Jahr 2024 duellieren sich die beiden Mannschaften, denn schon in der Hauptrunde der European League war man aufeinander getroffen. Beide Duelle gingen an die Löwen (27:26, 32:24), das Ligaduell in der Hinrunde gewannen die Recken mit 34:29.

Für die Niedersachsen geht es im Fernduell gegen Gummersbach um Rang 6 und die Möglichkeit noch international zu spielen - sofern Berlin oder Flensburg hinterher die European League gewinnen. Ein Europapokaltriumph der Löwen oder von Dinamo Bukarest hingegen würde dieses Duell bedeutungslos machen.

Handball Bundesliga am Sonntag

Gummersbach muss im Fernduell mit Hannover nachziehen. Die Oberberger sind aber bei den Füchsen Berlin zu Gast und der Tabellenzweite muss noch die Qualifikation für die EHF Champions League absichern.

"Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute sehr gut gespielt, und das nach zuletzt drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Es war ein großes Spiel von uns und ich hoffe, wir gehen jetzt auch in der Bundesliga weiter unseren Weg", betonte Torhüter Dejan Milosavljev nach dem Auswärtserfolg in der European League in Nantes.

Durch Melsungens Remis beim HC Erlangen ist der THW Kiel zumindest vorübergehend auf Rang 5 zurückgefallen. Gegner HSG Wetzlar hat sich der größten Abstiegssorgen entledigt, allerdings fehlen dem Team von Frank Carstens vor dem Spieltag noch zwei Zähler. Die Zebras wollen sich für die 31:32-Niederlage im DHB-Pokal revanchieren, das erste Duell in der Liga konnte man zum Saisonbeginn noch deutlich mit 33:22 gewinnen.

Der SC Magdeburg befindet sich im Stimmungshoch, musste allerdings am Mittwoch in der EHF Champions League im Duell mit Industria Kielce an die Grenze gehen und sich im Siebenmeterwerfen das Ticket zum Final4 nach Köln sichern. Lemgo schaffte mit dem Auswärtssieg in Eisenach den sicheren Klassenerhalt, kämpft nun im Endspurt um einen einstelligen Tabellenplatz.

Handball Bundesliga im Stenogramm:

HC Erlangen - MT Melsungen 31:31 (17:12)

HC Erlangen: Obling (8 Paraden), Ferlin; Svensson 7, Metzner 6, Jeppsson 5, Zechel 4, Olsson 3, Bauer 2, Steinert 2/2, Bissel 1, Heiny 1, Seitz, Bialowas, Büdel, Link, Gömmel



MT Melsungen: Morawski (6 Paraden, 1 Tor), Simic; Kühn 6, Martinovic 6/5, Balenciaga Azcue 5, Kastening 4, D. Mandic 4, Aho 1, Arnarsson 1, Drosten 1, Kristopans 1, Moraes Ferreira 1, Sipos, Ignatow, Jonsson, Pavlovic



Zuschauer: 4987 (Arena Nürnberger Versicherung)

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Ostrach)/Maike Merz (Oberteuringen)

Siebenmeter: 2/2 ; 5/5

Strafminuten: 14 / 10

