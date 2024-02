Handball Bundesliga kompakt: Balinger Husarenstück und Magdeburger Machtdemonstration

Nach dem packenden Neustart der Handball Bundesliga unter der Woche gab es am Samstag die beiden nächsten Krimis: unter anderem gewann Schlusslicht Balingen. Am Sonntag machte es Magdeburg deutlich.

Im Meisterschaftsrennen der Handball Bundesliga marschierten unter der Woche der SC Magdeburg und die Füchse Berlin weiter voran. Der SCM trifft am Sonntag auf Melsungen, die Füchse sind in Hamburg gefordert. Verfolger Flensburg trifft auf Erlangen, der THW Kiel steht beim Bergischen HC unter Druck.

Im Abstiegskampf ist es derweil hochspannend. Dem HC Erlangen gelang am Donnerstagabend ein enorm wichtiger Sieg, gerade weil der ThSV Eisenach in Wetzlar und Gummersbach in engen Schlussphasen die Punkte abgegeben musste. Der TVB Stuttgart hatte sich in Göppingen immerhin einen Punkt gesichert und im zweiten Derby der Woche musste sich FAG dann am Samstag in Balingen geschlagen geben. Ein wichtiges Zeichen für das Schlusslicht, das nun nur sechs Minuspunkte mehr als die zehntplatzierten Göppinger hat.

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Handball Bundesliga am Samstag

Nach der knappen Niederlage in Wetzlar gab es für den ThSV Eisenach in heimischer Halle gegen den VfL Gummersbach den nächsten Thriller ohne Happy End. Nach einem umkämpften ersten Abschnitt konnte sich Gummersbach nach Wiederbeginn etwas absetzen - wurde dann aber durch eine Rote Karte gegen Vujovic geschwächt. Eisenach kam nach dem 14:18 wieder auf, ließ sich nicht abschütteln. Doch nach dem 24:23 hielten Pregler und Kodrin die Gäste mit ihren Treffern auf dem Kurs zum 26:24-Erfolg.

» Spielbericht ThSV Eisenach - VfL Gummersbach

HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen lieferten sich von der ersten Minute an ein umkämpftes Derby, in dem bei den Gastgeber der kurzfristig nachverpflichtete Tim Grüner sein Debüt gab. Der Neuzugang trug sich früh in die Torschützenliste ein, während das Spiel zu einer Achterbahnfahrt wurde. Von einem 13:16 ging es über ein 16:17 zur Pause auf 21:18, aus dem 24:22 wurde ein 26:28 und dann ein 29:28 bevor ausgerechnet Grüner das 30:28 erzielte und damit die finale Weiche zum 30:29-Erfolg stellte.

» Spielbericht HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen

Der Sonntag in der Handball Bundesliga

Der SC Magdeburg hat den Sonntag mit einer Machtdemonstration eröffnet. Gegen die MT Melsungen unterstrichen die Elbestädter die eigenen Ambitionen und zeigten einen deutlichen Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften auf. Am Ende bejubelten die Gastgeber, die mit Nikola Portner einen starken Rückhalt hatten, einen 39:24-Sieg.

» Spielbericht SC Magdeburg - MT Melsungen

Die Rhein-Neckar Löwen sind inmitten ihrer Krise beim TBV Lemgo Lippe gefordert. Anfang Dezember trennten sich die beiden Mannschaften mit 34:34 dramatisch Unentschieden. Es ist die erste Ligapartie der Mannheimer nach der EM-Pause, in die sie mit drei Pleiten am Stück gehen mussten.

» Liveticker TBV Lemgo Lippe - Rhein-Neckar Löwen

Die SG Flensburg-Handewitt will die eigenen Ambitionen gegen den HC Erlangen unterstreichen. Vor heimischer Kulisse laufen die Fördestädter als haushoher Favorit auf, entschieden auch das Hinspiel in Franken für sich. Erlangen kam mit einem wichtigen Sieg gegen Lemgo gut in das neue Handballjahr.

» Liveticker SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen

Auch für die Füchse Berlin geht es am Sonntag um die Meisterschaft. Die Hauptstädter gastieren dafür beim HSV Hamburg, dabei wollen die Haupstädter mit dem SC Magdeburg gleichziehen. Für die Hanseaten ist es das erste Ligaspiel seit Dezember.

» Liveticker HSV Hamburg - Füchse Berlin

Der Bergische HC hofft auf die Überraschung: In der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle rückt der übermächtige THW Kiel an. Dass die Zebras in dieser Saison schlagbar sind, zeigte sich über die gesamte Spielzeit hinweg bereits mehrfach. Der BHC braucht jeden Punkt gegen den Abstieg, ist aktuell punktgleich mit dem Tabellen-17. aus Eisenach.

» Liveticker Bergischer HC - THW Kiel

Zeitgleich mit den beiden Topteams sind auch der TVB Stuttgart und die HSG Wetzlar im Einsatz. Nach dem haarscharfen Sieg gegen Eisenach wollen die Mittelhessen ihren Platz im Tabellenmittelfeld der Handball Bundesliga weiter sichern und den Aufwärtstrend unter Frank Carstens fortsetzen. Für Stuttgart geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

» Liveticker TVB Stuttgart - HSG Wetzlar

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Die Stenogramme des Spieltags

ThSV Eisenach - VfL Gummersbach 24:26 (14:15)

ThSV Eisenach: Spikic (7 Paraden), Kornecki (5/2 Paraden), Plaue; M. Zehnder 10/1, Grgic 3, Walz 3, Ende 2, Kurch 2, Saul 2, Mengon 1, Meyer 1, Reichmuth, Patrail, Lumbroso, Donker, Snajder



VfL Gummersbach: Rebmann (12/3 Paraden), Ivanisevic (1 Parade); Mappes 5/1, Milos Vujovic 5/3, J. Köster 4, Pregler 4, Schluroff 4, Blohme 2, Kodrin 1, Vidarsson 1, Häseler, Tskhovrebadze, Horzen, Kiesler, Zeman



Zuschauer: 2794

Schiedsrichter: Julian Köppl / Denis Regner

Strafminuten: 10 / 6

Disqualifikation: - / Milos Vujovic (38.)

HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen 30:29 (16:17)

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky (11 Paraden), El-Tayar (4/1 Paraden); Vistorop 7/3, Jer. Müller 6, Prantner 5, Grüner 4, Saueressig 4, Grahovac 2, Heinzelmann 1, Leimeter 1, Huber, Ingason, Hildenbrand, Schoch, Locher



Frisch Auf Göppingen: Sego (2 Paraden), Ravensbergen (1 Parade); Sarac 8, Kozina 7, Schiller 7/2, Flodman 3, Röller 2, D. Schmidt 2, Kneule, Poteko, Persson, Lastro, Newel, Hermann, Malus



Zuschauer: 2350

Schiedsrichter: David Hannes / Christian Hannes

Strafminuten: 10 / 6

SC Magdeburg - MT Melsungen 39:24 (16:11)

SC Magdeburg: Portner (13 Paraden), Hernandez; Claar 5, M. Damgaard 5, Hornke 5/2, Smarason 5, Bergendahl 4, Musche 4, Saugstrup Jensen 4, O. I. Magnusson 3, O´Sullivan 3, Lagergren 1, Chrapkowski, Pettersson, Weber, Mertens



MT Melsungen: Morawski (3 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Simic (1 Parade); Moraes Ferreira 7, Aho 4, E. Jonsson 4, Kristopans 4, Ignatow 2, Kastening 2/2, Balenciaga Azcue 1, Kühn, Sipos, Drosten, Arnarsson, Waldgenbach, Hörr



Zuschauer: 6600

Schiedsrichter: Mirko Krag / Marcus Hurst

Strafminuten: 6 / 10