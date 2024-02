Handball Bundesliga kompakt: Balinger Husarenstück, Magdeburger Machtdemonstration und Löwen-Tiefschlag

Nach dem packenden Neustart der Handball Bundesliga unter der Woche gab es am Samstag die beiden nächsten Krimis: unter anderem gewann Schlusslicht Balingen. Am Sonntag machten es Magdeburg und Flensburg deutlich, die Löwen enttäuschten. Kiel und Berlin fuhren knappe Siege ein.

Handball Bundesliga am Samstag

Nach der knappen Niederlage in Wetzlar gab es für den ThSV Eisenach in heimischer Halle gegen den VfL Gummersbach den nächsten Thriller ohne Happy End. Nach einem umkämpften ersten Abschnitt konnte sich Gummersbach nach Wiederbeginn etwas absetzen - wurde dann aber durch eine Rote Karte gegen Vujovic geschwächt. Eisenach kam nach dem 14:18 wieder auf, ließ sich nicht abschütteln. Doch nach dem 24:23 hielten Pregler und Kodrin die Gäste mit ihren Treffern auf dem Kurs zum 26:24-Erfolg.

HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen lieferten sich von der ersten Minute an ein umkämpftes Derby, in dem bei den Gastgeber der kurzfristig nachverpflichtete Tim Grüner sein Debüt gab. Der Neuzugang trug sich früh in die Torschützenliste ein, während das Spiel zu einer Achterbahnfahrt wurde. Von einem 13:16 ging es über ein 16:17 zur Pause auf 21:18, aus dem 24:22 wurde ein 26:28 und dann ein 29:28 bevor ausgerechnet Grüner das 30:28 erzielte und damit die finale Weiche zum 30:29-Erfolg stellte.

Der Sonntag in der Handball Bundesliga

Der SC Magdeburg hat den Sonntag mit einer Machtdemonstration eröffnet. Gegen die MT Melsungen unterstrichen die Elbestädter die eigenen Ambitionen und zeigten einen deutlichen Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften auf. Am Ende bejubelten die Gastgeber, die mit Nikola Portner einen starken Rückhalt hatten, einen 39:24-Sieg.

Die Rhein-Neckar Löwen konnten ihre Krise auch im ersten Ligaspiel nach der Winterpause nicht abschütteln. Stattdessen mussten die Schützlinge von Sebastian Hinze beim TBV Lemgo Lippe eine heftige 25:33 (16:15)-Niederlage einstecken. Besonders Finn Zecher stach bei den starken Ostwestfalen heraus und vernagelte im zweiten Durchgang 13 Minuten lang das Tor.

Drei Tage nach der Auswärtsniederlage in Berlin hatte die SG Flensburg-Handewitt im Duell mit dem HC Erlangen einige Mühe in die Partie zu finden. In einer zerfahrenen Anfangsphase geriet die SG mit 1:3 in Rückstand, doch nach dem 5:4 platzte der Knoten. Eine Serie zum 15:6 sorgte noch vor der Halbzeit für die Vorentscheidung - zentrale Akteure waren dabei Torhüter Kevin Möller, die Deckung und ein treffsicherer Lukas Jörgensen. Erlangen gab sich zwar nicht auf, kam in der Folge aber nicht näher als auf sechs Tore an. Die Hausherren konnten in den entscheidenden Momenten nachlegen und steuerten zu einem ungefährdeten 32:25-Erfolg, mit dem sie den dritten Platz festigen.

Die Füchse Berlin haben Schritt mit dem SC Magdeburg gehalten. Beim HSV Hamburg gelang es den Hauptstädtern erst spät im ersten Durchgang, sich etwas abzusetzen. Nach dem Seitenwechsel brachten die Gäste dann zunächst neun Tore zwischen sich und die Hanseaten, ehe diese eindrucksvoll aufdrehten und nochmal auf zwei Treffer verkürzten. Für eine Aufholjagd war die Hypothek jedoch schlichtweg zu groß.

Der Bergische HC hat die Sensation gegen den THW Kiel knapp verpasst. In der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle kämpften sich die Hausherren trotz Halbzeitrückstand im zweiten Durchgang zu einer Führung, zogen am Ende aber aufgrund zahlreicher technischer Fehler dennoch den Kürzeren. Der THW kann sich nach der Niederlage gegen den SC Magdeburg somit wieder über einen Sieg freuen.

Der TVB Stuttgart hat wichtige Punkte in der Handball Bundesliga gesammelt. Gegen die HSG Wetzlar setzten sich die Schwaben in einem umkämpften Spiel letztlich mit fünf Toren Abstand durch, was auch an einem späten 3:0-Lauf der Hausherren lag. Wetzlar bleibt damit im oberen Mittelfeld der Tabelle, Stuttgart hat drei Zähler Abstand auf einen Abstiegsplatz.

Die Stenogramme des Spieltags

ThSV Eisenach - VfL Gummersbach 24:26 (14:15)

ThSV Eisenach: Spikic (7 Paraden), Kornecki (5/2 Paraden), Plaue; M. Zehnder 10/1, Grgic 3, Walz 3, Ende 2, Kurch 2, Saul 2, Mengon 1, Meyer 1, Reichmuth, Patrail, Lumbroso, Donker, Snajder



VfL Gummersbach: Rebmann (12/3 Paraden), Ivanisevic (1 Parade); Mappes 5/1, Milos Vujovic 5/3, J. Köster 4, Pregler 4, Schluroff 4, Blohme 2, Kodrin 1, Vidarsson 1, Häseler, Tskhovrebadze, Horzen, Kiesler, Zeman



Zuschauer: 2794

Schiedsrichter: Julian Köppl / Denis Regner

Strafminuten: 10 / 6

Disqualifikation: - / Milos Vujovic (38.)

HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen 30:29 (16:17)

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky (11 Paraden), El-Tayar (4/1 Paraden); Vistorop 7/3, Jer. Müller 6, Prantner 5, Grüner 4, Saueressig 4, Grahovac 2, Heinzelmann 1, Leimeter 1, Huber, Ingason, Hildenbrand, Schoch, Locher



Frisch Auf Göppingen: Sego (2 Paraden), Ravensbergen (1 Parade); Sarac 8, Kozina 7, Schiller 7/2, Flodman 3, Röller 2, D. Schmidt 2, Kneule, Poteko, Persson, Lastro, Newel, Hermann, Malus



Zuschauer: 2350

Schiedsrichter: David Hannes / Christian Hannes

Strafminuten: 10 / 6

SC Magdeburg - MT Melsungen 39:24 (16:11)

SC Magdeburg: Portner (13 Paraden), Hernandez; Claar 5, M. Damgaard 5, Hornke 5/2, Smarason 5, Bergendahl 4, Musche 4, Saugstrup Jensen 4, O. I. Magnusson 3, O´Sullivan 3, Lagergren 1, Chrapkowski, Pettersson, Weber, Mertens



MT Melsungen: Morawski (3 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Simic (1 Parade); Moraes Ferreira 7, Aho 4, E. Jonsson 4, Kristopans 4, Ignatow 2, Kastening 2/2, Balenciaga Azcue 1, Kühn, Sipos, Drosten, Arnarsson, Waldgenbach, Hörr



Zuschauer: 6600

Schiedsrichter: Mirko Krag / Marcus Hurst

Strafminuten: 6 / 10

TBV Lemgo Lippe - Rhein-Neckar Löwen 33:25 (15:16)

TBV Lemgo Lippe: Zecher (16 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Kastelic; Suton 5, Zerbe 5, Carstensen 4, Hutecek 4, Laerke 4, S. Zehnder 4/4, N. Versteijnen 3, Petrovsky 2, Simak 1, Theilinger 1, Brosch, Battermann, Schagen



Rhein-Neckar Löwen: Appelgren (10 Paraden), Späth (1 Parade); Knorr 6, Kirkelökke 5, Kohlbacher 4, Reichmann 4/1, Lindenchrone Andersen 2, Davidsson 1, Forsell Schefvert 1, Jacobsen 1, More 1, Oskarsson, Ahouansou, Jensen, Gislason, Zacharias



Zuschauer: 4520

Schiedsrichter: Sascha Schmidt / Frederic Linker

Strafminuten: 6 / 4

SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen 32:25 (17:9)

SG Flensburg-Handewitt: Buric, Möller; Jörgensen 11, L. K. Möller 8, Einarsson 3, J. Hansen 3, Pedersen 3, Larsen 2, Golla 1, E. M. Jakobsen 1, Pytick, Czertowicz, Gottfridsson, Horgen, Blagotinsek



HC Erlangen: Obling, Ferlin; Svensson 6, Zechel 6/3, Bissel 3, Büdel 3, Olsson 2, Bauer 1, G. Guardiola Villaplana 1, Heiny 1, Seitz 1, Steinert 1/1, Bialowas, Link, Jeppsson, Gommel



Zuschauer: 6300

Schiedsrichter: Sascha Standke / Steven Heine

Strafminuten: 4 / 10