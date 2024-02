Handball Bundesliga kompakt: Aufsteiger mit Auswärtspartien

Die Handball Bundesliga startet den 22. Spieltag. Frisch Auf Göppingen möchte sich weiterhin von der Abstiegszone lösen, den vorletzten Platz belegen aktuell die Gäste vom ThSV Eisenach. Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten muss zur HSG Wetzlar.

Nach einer Erfolgsserie hat sich die HSG Wetzlar peu a peu aus der Abstiegszone gearbeitet, kämpft sogar derzeit um Ran6, der möglicherweise für die Qualifikation zum Europapokal reichen könnte. Das Team von Frank Carstens hat Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten zu Gast. Nach oben orientieren möchte sich auch Frisch Auf Göppingen, vier Zähler Polster hat man auf den aktuellen Siebzehnten ThSV Eisenach.

Brisanz im Abstiegskampf bietet auch das Freitagsspiel zwischen dem HC Erlangen und dem HSV Hamburg, vom Spitzenquintett muss die MT Melsungen gegen den Bergischen HC vorlegen. Am Samstag haben die Füchse Berlin dann den TBV Lemgo Lippe zu Gast.

Das Topspiel liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag. Brisanz hat die Begegnung zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg, der THW Kiel empfängt den TVB Stuttgart. Erstmals im Kalenderjahr gibt es auch ein Montagsspiel, der VfL Gummersbach hat den SC DHfK Leipzig zu Gast.

» Tabelle Handball Bundesliga

Handball Bundesliga am Donnerstag

Vier Zähler trennen Frisch Auf Göppingen als Elften vom ThSV Eisenach auf dem ersten Abstiegsplatz. Alles andere als ein Ruhekissen für die Württemberger. "Frisch Auf! Göppingen, ein Team mit ganz viel Qualität, ist am Donnerstagabend freilich klarer Favorit", schiebt Eisenachs Coach Misha Kaufmann die Favoritenrolle gleich den Hausherren zu.

Göppingen möchte sich für die 24:27-Hinspielniederlage revanchieren. Mit Tobias Ellebaek hat Markus Baur nun wieder eine weitere Alternative zur Verfügung. "Aus dem Hinspiel können wir gute und schlechte Beispiele von Lösungen gegen die ThSV-Abwehr entnehmen. Wir müssen zunächst das bewegliche Angriffsspiel von Eisenach unterbinden und dann selbst im Angriff mit mehr Tempo und Schwung agieren, um die freien Räume zu nutzen", erklärt Chefcoach Markus Baur.

» Liveticker Frisch Auf Göppingen - ThSV Eisenach

Die Gallier kommen mit dem Selbstvertrauen eines Siegs gegen Frisch Auf Göppingen in die Buderus Arena. "Ich bin super zufrieden und happy", meinte der HBW-Coach in der abschließenden Pressekonferenz und betonte: "Es geht mir dabei nicht nur um das heutige Spiel gegen Göppingen, sondern auch darum, dass wir in den letzten vier engen Spielen dreimal in die Punkte gekommen sind."

"Der mentale Faktor spielt eine große Rolle. Wenn man hier zu Hause gegen Balingen spielt, dann wollen wir dieses Spiel natürlich gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber in dieser Situation ist die Erwartungshaltung natürlich eine etwas andere, als wenn es gegen Magdeburg oder Berlin geht", erklärt Carstens und betont: "Wir müssen unsere Aufgaben erledigen. Je mehr grüne Haken man macht, desto besser wird es. Und für diese grünen Haken muss man in der Bundesliga kämpfen."

» Liveticker HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten

Handball Bundesliga am Freitag

Beide Teams müssen aktuell um den Klassenerhalt kämpfen. Nur ein Zähler trennt beide Mannschaften vor dem direkten Duell und nur der Sieger kann sich ein wenig nach oben lösen.

"Der HSV Hamburg ist zweifellos ein sehr starker Gegner. Sie verfügen über erfahrene Spieler und eine gute taktische Ausrichtung. Für uns ist es wichtig, konzentriert und diszipliniert zu spielen, um gegen den HSV zu bestehen. Wir werden wie in jedem Spiel versuchen, unser Spiel aufzuziehen und unsere Stärken einzubringen. Es wird sicherlich ein hart umkämpftes Spiel, aber wir sind bereit, alles zu geben, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen", so Erlangens Chefcoach Hartmut Mayerhoffer.

»Liveticker HC Erlangen - HSV Hamburg

Die MT Melsungen hat den Bergischen HC zu Gast. „Wir haben am Freitag nur das eine Ziel, nämlich zu Hause weiter ungeschlagen zu bleiben. Und dafür werden wir brennen!”, betont Melsungens Rechtsaußen Timo Kastening.

Allerdings wird die MT erneut nicht komplett antreten können. Sicher ohne Ivan Martinovic, David Mandic mit Fragezeichen. Da heißt es für Trainer Roberto Garcia Parrondo also wieder zu improvisieren. Mindestens im rechten Rückraum, wo dann zum Beispiel Julius Kühn oder Elvar Örn Jonsson Dainis Kristopans entlasten könnten.

Die Nordhessen liegen dem BHC derzeit offenbar ganz gut. Vorige Saison sprangen drei Punkte gegen die MT heraus, in dieser Spielzeit gewannen die Löwen das Hinspiel mit 32:31, weil Mads Andersen nach dem Schlusspfiff den letzten Freiwurf aus dem Stand verwandelte. Außenseiter sind die Bergischen beim Tabellenfünften natürlich trotzdem.

» Liveticker MT Melsungen - Bergischer HC

Im Fernduell mit dem SC Magdeburg müssen die Füchse Berlin vorlegen und können zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Lemgo hingegen befindet sich aktuell im Mittelfeld und muss auch noch nach unten zu den Abstiegsplätzen absichern.

» Liveticker Füchse Berlin - TBV Lemgo Lippe

Die Rhein-Neckar Löwen sind wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen sieglos. In der Liga steht der zweifache deutsche Meister mit 18:22 Punkten nur auf dem neunten Rang, nachdem die Mannheimer in der Vorsaison noch Fünfter und Pokalsieger geworden waren.

Laut Groetzki habe die Mannschaft aber an Qualität verloren. "Wir haben einfach unsere Abgänge nicht gleichwertig ersetzt", sagte der Nationalspieler und räumte ein, dass die Löwen auch den Kontakt zu den Spitzenclubs verloren haben: "Von den fünf Topteams sind wir weit weg. Das haben die Spiele gegen diese Gegner gezeigt. Da waren wir chancenlos."

» Liveticker Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt

Der SC Magdeburg muss zum Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf reisen. Während der SCM sich im Titelkampf ein Fernduell mit den Füchsen Berlin liefert, kämpfen die Recken um Rang 6.

» Liveticker TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg

Der THW Kiel bewies unter der Woche Nervenstärke, als man noch ein Remis bei Industria Kielce sicherte. Gegner TVB Stuttgart konnte sich zuletzt ein wenig aus der Abstiegszone lösen, doch gesichert sind die Schwaben keineswegs.

» Liveticker THW Kiel - TVB Stuttgart

Im Jahr 2024 liefern sich der VfL Gummersbach und der SC DHfK Leipzig das erste Montagsspiel. Beide Teams kämpfen auch noch um Rang 6. Der Tabellenstand der Sachsen ist ein wenig trügerisch, denn teilweise hat man zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.

» Liveticker VfL Gummersbach - SC DHfK Leipzig

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Unter der Woche wird nur wenig gespielt, Stuttgart empfängt Melsungen am Donnerstag, das Wochenende läuten dann Lemgo und Gummersbach am Freitag ein.

Der Samstag hält drei Partien bereit, zeitgleich duellieren sich Erlangen und Wetzlar sowie der Bergische HC und Hannover-Burgdorf. Im Anschluss liefern sich Balingen-Weilstetten und die Rhein-Neckar Löwen ein schwäbisch-badisches Derby.

Der Sonntag wird dann vom Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin eröffnet. der HSV Hamburg hat Frisch Auf Göppingen zu Gast und der ThSV Eisenach muss zum THW Kiel. Das Ostderby zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig wurde auf Ende Mai gelegt.

