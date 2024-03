Handball Bundesliga kompakt: Abstiegskampf am Donnerstag

In der 1. Handball-Bundesliga steht der 25. Spieltag auf dem Programm. Überstrahlt wird alles durch das Spitzenspiel zwischen dem Zweiten SC Magdeburg und Spitzenreiter Füchse Berlin am Sonntag (live in MDR und RBB). Zunächst werden aber ab Donnerstag erst einmal Punkte für den Klassenerhalt gesammelt.

Mit zwei Spielen startete die Handball Bundesliga am Donnerstag den 25. Spieltag. Der TBV Lemgo Lippe empfängt als Elfter die auf Rang 8 liegende HSG Wetzlar. Der SC DHfK Leipzig ist aktuell Zehnter und reist zum TVB Stuttgart auf Platz 14.

Am Samstag stehen sich zudem der auf Position 15 liegende HC Erlangen und die Rhein-Neckar Löwen gegenüber. Vor dem Spieltag rangierte der Pokalsieger auf Platz 9, rutscht aber möglicherweise noch vor der Partie um zwei Positionen nach unten.

Die Freitagspartien haben auf die Ausgangslage der Löwen hingegen keinen Einfluss, doch die Aufsteiger wollen ihren Heimvorteil nutzen. Der HBW Balingen-Weilstetten empfängt die MT Melsungen und der ThSV Eisenach hat die TSV Hannover-Burgdorf zu Gast. Beide Teams können den Bergischen HC unter Druck setzen, der am Sonntag den VfL Gummersbach zu Gast hat.

Am Sonntag überstrahlt das Topspiel zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin den Ligabetrieb. Sowohl der MDR wie auch der RBB werden die Partie ab 16 Uhr aus der GETEC-Arena live im Free-TV übertragen. Auch das erste Sonntagsspiel ab 15 Uhr zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Frisch Auf Göppingen gibt es im Free-TV - Welt TV übernimmt die Produktion von Dyn.

Handball Bundesliga am Donnerstag

Der SC DHfK Leipzig hat eine Niederlagenserie beendet und konnte zuletzt eine Vier-Punkte-Woche feiern, Stuttgart gewann wie die Sachsen gegen Melsungen und war auch mit der TSV Hannover-Burgdorf auf Augenhöhe. Für Spannung ist gesorgt, wenn der Zehnte den Dreizehnten zu Gast hat.

"Stuttgart hat einen Punkt weniger als wir auf der Haben-Seite, aber auch schon zwei Partien mehr absolviert. Wir wollen natürlich die gute Form, die wir bei den letzten Spielen gezeigt haben, auch in Stuttgart bestätigen", erklärt Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson. Das Hinspiel gewannen die Sachsen deutlich mit 36:30.

"Wir sind uns bewusst, dass es gegen Leipzig ein schwieriges Spiel wird. Nationalspieler Witzke ist jetzt wieder zurück, das ist ein Topteam, das auf uns wartet", so TVB-Coach Michael Schweikardt gegenüber Regio.TV. "Wir haben die letzten drei Heimspiele gewonnen und da wollen wir nun nachlegen."

Nur drei Tage nach dem wichtigen Auswärtssieg in Göppingen kommt es am Donnerstag in der Phoenix Contact-Arena gegen die HSG Wetzlar erneut zu einem Verfolgerduell. Der Elfte erwartet den Achten. Deswegen rechnet Wetzlars Trainer Frank Carstens auch mit einem "Duell auf Augenhöhe" gegen einen Kontrahenten, "der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und vor allem im Aufholen von Rückständen extrem stark ist".

"Wetzlar verfügt über eine sehr kompakte Abwehr, mit einem großgewachsenen Innenblock. Unser Ziel muss es sein, die größeren Spieler in Bewegung zu bekommen, dadurch Räume zu schaffen und in gute Eins-gegen-Eins-Bewegungen zu kommen", so Lemgos Coach Florian Kehrmann. Carstens hat bei seinem Gegnerstudium aber auch eine kleine Schwäche ausgemacht: "Zuhause sind sie nicht immer so gut drauf, da müssen wir schnell reagieren, mit unserem Tempospiel überraschen und den Finger in die Wunde legen."

Handball Bundesliga am Freitag

Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten hat die MT Melsungen zu Gast. Bei den Nordhessen wird Ivan Martinovic nach seiner Schulterverletzung wieder auf dem Spielfeld stehen. Erst einmal freut sich der Kroate, "wenn ich der Mannschaft helfen kann". Und dass der eine oder andere Spieler dank ihm ein bisschen mehr Erholungszeit erhält als zuletzt. Dabei denkt er in erster Linie an Dainis Kristopans, seinen Kompagnon auf der Halbrechten-Position. Mit einem Schmunzeln sagt Martinovic: "Ich glaube, Kris ist besonders froh, dass ich wieder dabei bin."

Dass die Bürkle-Sieben durchaus in der Lage ist, gegen fast jede Mannschaft der Handball-Bundesliga zu punkten haben nicht nur die zwei Siege gegen FrischAuf Göppingen und gegen die HSG Wetzlar unter Beweis gestellt, sondern auch die zwei Spiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen und gegen den deutschen Rekordmeister THW Kiel.

Der ThSV Eisenach kämpft um den Klassenerhalt, Gegner TSV Hannover-Burgdorf führt das Verfolgerfeld an und ist nur noch zwei Minuspunkte hinter der auf Rang 5 liegenden MT Melsungen. Die Recken unterlagen am Dienstag noch in der European League beim HBC Nantes.

"Unsere überragende Abwehr ist unser Markenzeichen. Sie hat uns ganz viel Respekt verschafft. Maßgeblich sind Punkte. Das wissen wir", betont ThSV-Coach Misha Kaufmann, der mit Blick auf den Gegner ins Schwärmen kommt: "Die Niedersachsen spielen einen coolen Ball, setzen auf ein klares System und verfügen mit Marian Michalczik über einen überragenden Spielgestalter. Überragend im rechten Rückraum, der junge Renars Uscins, im linken Rückraum Uladzislau Kulesh."

Handball Bundesliga am Samstag

Der HC Erlangen steckt auf Rang 15 noch mitten im Abstiegskampf, auch die Rhein-Neckar Löwen müssen bei drei Zählern Vorsprung auf die Franken noch weiter punkten. Auf Linksaußen können die Badener wieder seit dem Dienstag in der European League wieder auf Magnus Grupe zurückgreifen. "Ich freue mich riesig wieder dabei zu sein nach siebenmonatiger Verletzung", so der Flügelspieler.

Handball Bundesliga am Sonntag

Die SG Flensburg-Handewitt war unter der Woche noch in der European League gefordert, zeigte vor allem in der 2.Halbzeit eine Gala gegen Bjerringbro-Silkeborg. Göppingen unterlag am Montag noch dem TBV Lemgo Lippe, musste das Saisonaus für Torwart Bart Ravensbergen verkraften.

Zweiter gegen Erster - mehr geht in der Spielzeit der 1. Handball-Bundesliga aktuell nicht. Die Füchse Berlin sind zu Gast beim SC Magdeburg und der Hauptstadtklub hatte nicht nur zwei Tage mehr Erholung nach dem Aufttritt auf dem internationalen Parkett, zudem gab es auch keine Reisestrapazen und die Partie gegen Constanta hatte keinen entscheidenden Charakter. Ganz anders, die Partie des SCM in Veszprem.

"Am Ende bin ich glücklich, dass sich keiner verletzt hat und jeder seine Einsatzzeit bekommen hat, wir dadurch einige Kräfte schonen konnten und trotzdem siegreich von der Platte gegangen sind und mit einem guten Gefühl zum Topspiel nach Magdeburg fahren", so Füchse-Coach Jaron Siewert nach dem Heimsieg gegen Constanta.

"Natürlich ist es ein vorentscheidenes Spiel, klar! Ich glaube natürlich, dass man keine Angst haben darf vor dem Spiel. Klar ist aber auch, dass die Bördelandhalle am Sonntag brennen wird", so Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar im Vodcast Kretzsche und Schmiso.

Der Bergische HC befindet sich in der Ergebniskrise, seit sieben Spielen warten die Löwen auf ein Erfolgserlebnis. Und nun steht das Derby gegen den VfL Gummersbach auf der Agenda. In der Hinserie nahm der BHC mit einem 33:27-Sieg zwei Zähler aus dem Oberbergischen mit. Die Hausherren haben sich unter der Woche zu ihrem Trainer Jamal Naji bekannt.

Es habe eine "umfassende, detaillierte Analyse aller relevanten Abläufe" stattgefunden, so der Verein und betont: "Am Ende stand das Bekenntnis aller Beteiligten zur gemeinsamen Bewältigung der aktuellen Krise." BHC-Geschäftsführer Jörg Föste wurde zitiert: "Wir können aber festhalten, dass nach Abkratzen der Oberfläche einiges zutage getreten ist, was schon längst hätte angesprochen werden müssen."

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Zunächst einmal kommt die Olympiaqualifikation, doch danach startet die Handball-Bundesliga gleich mit elf Partien in vier Tagen mit Volldampf durch. Neben dem regulären 26. Spieltag holen am 24. März die Füchse Berlin ihr Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten nach und der SC Magdeburg wird am 21. März die Heimpartie gegen den HC Erlangen vorzeitig austragen.

Nicht nur der SCM, sondern auch die Füchse und Balingen sind deshalb auch am Donnerstag gefordert. Der Hauptstadtklub muss zu den Rhein-Neckar Löwen, die Gallier zur TSV Hannover-Burgdorf. Der Freitagabend hält das Duell zwischen der MT Melsungen und dem TBV Lemgo Lippe bereit.

Der Samstag hat mit dem Nordderby zwischen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt das Highlight der Woche. Die ARD überträgt live, setzt auf das bewährte Gespann mit Kommentator Florian Naß, Moderator Alexander Bommes und Experte Dominik Klein. Am Abend duellieren sich auch noch die HSG Wetzlar und der HSV Hamburg.

Am Sonntag gibt es gleich fünf Duelle, davon drei zeitgleich um 16.30 Uhr. Neben dem Duell zwischen Berlin und Balingen hat auch Frisch Auf Göppingen den HC Erlangen zu Gast und der TVB Stuttgart muss zum VfL Gummersbach.

Den Tag eröffnet aber das Derby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach - eine Partie mit besonderer Note, nachdem erst Anfang März über den Einspruch des Hinspiels entschieden wurde. Das Wochenende beschließt die Partie zwischen dem Bergischen HC und dem SC Magdeburg ab 18 Uhr.

