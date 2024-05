Kampf um Europa: VfL Gummersbach setzt gegen THW Kiel auf "harte, gute Abwehr"

Eine Woche nach dem erfolgreichen Heimduell gegen die Rhein-Neckar Löwen ist der VfL Gummersbach erneut vor heimischer Kulisse vom THW Kiel gefordert. Während die Oberberger im Traditionsduell noch um Rang 4 kämpfen, bietet sich für die Zebras nur die Chance den Rang 4 abzusichern und möglicherweise noch einmal Druck auf Lokalrivale SG Flensburg-Handewitt auf Rang 3 auszuüben.

Das Traditionsduell markiert bereits das vorletzte Heimspiel der Blau-Weißen in der laufenden Spielzeit. "Wir freuen uns, dass die Schwalbe-Arena wieder voll sein wird. Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit", freut sich VfL-Rechtsaußen Lukas Blohme.

"Wir haben eine echt gute Rückserie gespielt und wissen, was wir können und auch, was wir zu Saisonbeginn in Kiel falsch gemacht haben”, so der gebürtige Flensburger mit Blick auf die 30:41-Hinspielniederlage am 2. Spieltag.

Der Linkshänder betont: "Dementsprechend sind wir gewarnt, denn Kiel ist nach wie vor eine der besten Mannschaften, die es gibt und steht zurecht im Final Four der Champions League. Wir haben uns vorgenommen, mit Vollgas, vollem Fokus und einhundert Prozent in das Spiel zu gehen und zwei Punkte zu holen!"

"Kiel ist auf jeder Position doppelt mit Weltklassespielern besetzt. Da sind aber auch einige dabei, die schon etwas älter sind. Wir sind eine junge Truppe, die sechzig Minuten Vollgas gibt und einen schnellen Handball spielt. Wir bereiten uns taktisch so vor, dass wir Kiel zu Hause schlagen können", erklärt Blohme.

In der Vorwoche verloren die Zebras ihr Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen und reagierten dann mit einem Sieg über Frisch Auf Göppingen. Gummersbach hingegen konnte am Sonntag gegen die Löwen den 17. Sieg der laufenden Spielzeit einfahren und den sechsten Tabellenplatz erobern. Der reicht für die Qualifikation zur EHF European League, wenn die Füchse Berlin oder die SG Flensburg-Handewitt bei den EHF Finals in Hamburg triumphieren.

"Im Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen war unsere Abwehr ausschlaggebend. Das war mit eins der besten Spiele in der Defensive in dieser Saison und daran wollen wir anknüpfen", blickt der erfahrene Linkshänder zurück. "Wir haben am Sonntag unsere Halle im Rücken, wollen die Emotionen mitnehmen und noch eine Schippe zum Rhein-Neckar Löwen-Spiel drauflegen."

Das Erfolgsrezept soll erneut die Defensive um Tom Kiesler sein. "Wir wollen eine harte, gute Abwehr stellen, in der sich jeder für jeden über sechzig Minuten den Hintern aufreißt. Unser Ziel ist es, dass wir Hand in Hand alle zusammen sechzig Minuten lang mit Kopf und Herz auf der Platte stehen und am Ende als Sieger hervorgehen!", so Blohme.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. In dieser Woche stehen nur drei Partien in der Bundesliga auf dem Programm, dafür aber auch am Wochenende vier Begegnungen aus den European League EHF Finals.

Am Donnerstag hat der SC Magdeburg ein Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten absolviert, Karsten Petrzika meldete sich aus der GETEC Arena, ebenso am Sonntag ab 16 Uhr beim Heimspiel des SC Magdeburg gegen den SC DHfK Leipzig. Dann soll auch Moderatorin Lea Rostek und als Experte Wieland Schmidt, Torwarttrainer des Frauenzweitligisten HC Leipzig und SCM-Legende, vor Ort sein.

Auch der MDR überträgt die Begegnung, in der Vergangenheit hatte man Kommentator Markus Herwig, Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Experte Dominik Klein im Einsatz. Für das Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem THW Kiel ab 16.30 Uhr werden sich Vincent Schuster als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin aus der Schwalbe Arena melden. Auch diese Partie gibt es im Free-TV - bei Welt.TV.

Bei den European League Finals in Hamburg soll Karsten Petrzika als Kommentator gemeinsam das erste Halbfinale am Samstag ab 15 Uhr zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest kommentieren. Für das zweite Halbfinale ab 18 Uhr zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin ist Finn-Ole Martins als Kommentator angekündigt. Die Moderation am Samstag haben Anett Sattler und Hannah Nitsche.

Für den Finaltag am Sonntag mit dem Spiel um Platz 3 um 15 Uhr wird Gari Paubandt kommentieren, das Endspiel ab 18 Uhr begleitet Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon. Neben Anett Sattler wird dann Finn-Ole Martins auch die Moderation innehaben, Experte bleibt Pascal Hens. DAZN schickt hingegen Jens Westen als Kommentator und Piet Krebs für sämtliche Partien des Final4 ins Rennen.

Für das Final4 der Champions League der Frauen eine Woche später schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

» Livestream SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten (DYN)

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - Dinamo Bukarest (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin (DYN)

» Livestream EHF Finals - Spiel um Platz 3 (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig (MDR)

» Livestream VfL Gummersbach - THW Kiel (DYN)

» Livestream EHF Finals - Endspiel (DYN)

