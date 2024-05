Gummersbach-Spielmacher Dominik Mappes: "Wir haben in dieser Saison noch ein großes Ziel"

Der VfL Gummersbach befindet sich im Fernduell mit der TSV Hannover-Burgdorf im Kampf um Rang 6. Gelingt dies, dann könnten die Oberberger international spielen, sofern Berlin oder Flensburg die European League gewinnen. Die Löwen hingegen spielen bei den European League EHF Finals für die eigene internationale Qualifikation, in der Liga ist lediglich noch Schadensbegrenzung zu betreiben.

» ausführlicher Liveticker: VfL Gummersbach - Rhein-Neckar Löwen

"Es erfüllt uns mit Stolz, die Schwalbe-Arena so oft zu füllen und es freut uns sehr, dass die Fans uns so unterstützen und hinter uns stehen", so VfL-Rückraumspieler Dominik Mappes, der erneut auf eine volle Halle setzen kann: "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Natürlich wollen wir diese Partie für uns entscheiden, weil wir in dieser Saison noch ein großes Ziel haben, für das wir in den letzten Wochen alles investieren werden."

"Uns erwartet natürlich eine Mannschaft mit einer hohen individuellen Qualität", weiß Mappes: "Wir müssen unseren Handball spielen und so wie in der zweiten Halbzeit in Berlin auftreten, also wenige Fehler machen, gut in der Abwehr stehen und gut mit den Torhütern zusammenspielen. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, bin ich sehr positiv, dass wir die zwei Punkte in Gummersbach behalten können!"

Gegen die Löwen mussten sich die Gummersbacher in der Hinrunde auswärts mit 26:28 geschlagen geben. Die Badener waren bereits am Donnerstag im Einsatz, konnten beim THW Kiel mit 30:26 gewinnen.

"Wir haben oft gute Leistungen gezeigt und uns danach schwach präsentiert. Jetzt geht es darum auch Konstanz zu finden. Wir haben Qualität, müssen die aber jedes Spiel abrufen", so Löwen-Keeper Mikael Appelgren, der Matchwinner in der Wunderino Arena. "Wir wollen uns aufbauen für das Final 4 und es kein Geheimnis, dass das unser Highlight der Saison ist."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Die Woche begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HSV Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Donnerstagabend hat der THW Kiel dann die Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Beide Partien deckte Dyn mit Moderatorin Lea Rostek und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ab.

Am Freitag startete der 32. Spieltag dann mit zwei Partien, um 19 Uhr stehen sich die MT Melsungen und die HSG Wetzlar im Hessenderby gegenüber mit Sascha Staat am Mikrofon. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgte der Anwurf beim Schwabenderby TVB Stuttgart gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Der Samstag war ungewöhnlich spielintensiv, denn gleich acht Mannschaften waren im Einsatz. Um 18 Uhr eröffnete der SC DHfK Leipzig und der HSV Hamburg den Abend. Eine Stunde später wurden gleichzeitig in drei Hallen begonnen und das Spitzentrio war auswärts gefordert. Der SC Magdeburg musste zum HC Erlangen, Dyn schickte Tobias Schimon als Kommentator in die Arena Nürnberger Versicherung. Zeitgleich waren die Füchse Berlin bei der TSV Hannover-Burgdorf zu Gast und die SG Flensburg-Handewitt spielte beim ThSV Eisenach.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten der VfL Gummersbach und die Rhein-Neckar Löwen, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Als Kommentator ist Lennart Wilken-Johannes im Einsatz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck weilen ebenfalls in der Schwalbe-Arena.

Ab 16.30 Uhr stehen sich der Bergische HC und der TBV Lemgo Lippe gegenüber, auch hier hat Dyn Sascha Staat im Einsatz. Zum Abschluss des Spieltags tritt am Montag ab 19 Uhr der THW Kiel und Frisch Auf Göppingen gegenüber, Gari Paubandt wird kommentieren.

» Livestream HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt (DYN)

» Livestream THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen (DYN)

» Livestream MT Melsungen - HSG Wetzlar (DYN)

» Livestream TVB Stuttgart - HBW Balingen-Weilstetten (DYN)

» Livestream SC DHfK Leipzig - HSV Hamburg (DYN)

» Livestream HC Erlangen - SC Magdeburg (DYN)

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin (DYN)

» Livestream ThSV Eisenach - SG Flensburg-Handewitt (DYN)

» Livestream VfL Gummersbach - Rhein-Neckar Löwen (DYN)

» Livestream Bergischer HC - TBV Lemgo Lippe (DYN)

» Livestream THW Kiel - Frisch Auf Göppingen (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga