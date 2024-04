VfL Gummersbach will auch gegen HBW Balingen-Weilstetten "die Dominanz weiter durchziehen"

Es geht in die finale Phase der Saison 2023/24 in der Handball-Bundesliga, der VfL Gummersbach hat am Freitagabend (19 Uhr/live bei Dyn) den HBW Balingen-Weilstetten zu Gast. Während die Oberberger um Rang 6 und damit auch die Chance um den Europapokal kämpfen, müssen die Gallier im Abstiegskampf punkten.

Miro Schluroff stellt sich auf eine kämpferische Partie ein. Sascha Klahn