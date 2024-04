HSV Hamburg: Besonderes Duell für Bitter und Linkshänder-Comeback

Der TVB Stuttgart will die letzten Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Als Gegner haben die Schwaben den HSV Hamburg zu Gast, der sich mittlerweile aus dem Tabellenkeller ins Niemandsland der Tabelle vorgearbeitet hat. Für HSV-Keeper Johannes Bitter ist es auch eine Reise in die Vergangenheit. Beim TVB spielt Jan Forstbauer gegen den Ex-Club.

"Wir sind in den letzten Wochen richtig gut drauf und wollen natürlich auch in Stuttgart Punkte holen. Wenn wir wieder unsere Leistung bringen, glaube ich daran, dass uns das auch gelingen wird", erklärt HSV-Profi Jacob Lassen, der nach viermonatiger Abstinenz wieder mit von der Partie ist. "Ich will der Mannschaft im nächsten Spiel noch mehr helfen und für viel Gefahr im Rückraum sorgen."

Die Schwaben können sich auf eine ausverkaufte Porsche-Arena und eine Kulisse von über 6.000 Zuschauer freuen. Aufgrund des Stuttgarter Frühlingsfests sollten Fans für die Anreise mehr Zeit einplanen. TVB-Trainer Michael Schweikardt wird am Sonntag weiterhin nicht auf die langzeitverletzten Max Häfner, Lukas Laube und Jonas Truchanovicius zurückgreifen können.

Es duellieren sich zwei der erfahrensten Spieler, wenn Johannes Bitter und Silvio Heinevetter aufeinandertreffen. Heinevetter ist mit 621 Spielen der Akteur mit den drittmeisten Einsätze in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Nur Bitter (aktuell 646 Spiele) und Carsten Lichtlein (712 Spiele) sind in dieser Statistik noch vor ihm. Auch Kai Häfner ist mit 491 HBL-Spielen schon in den Top25.

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel zwischen dem TVB Stuttgart und dem HSV Hamburg, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist, decken Kommentator Lennart Wilken-Johannes, Moderator Markus Götz und Experte Bastian Roscheck ab.

