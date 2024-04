TSV Hannover-Burgdorf fordert HSV Hamburg im Nordduell

Im Fernduell um Rang 6 dürfen sich die Recken der TSV Hannover-Burgdorf keinen Ausrutscher leisten. Der HSV Hamburg konnte zuletzt wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz klettern, doch die Konkurrenz sitzt den Hanseaten im Nacken. Am Freitagabend (20 Uhr/live bei Dyn) gibt es ein kleines Nord-Duell.

Die Recken erhielten zuletzt einen Dämpfer, in der Liga rutschte man nach der Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt auf den siebten Rang hinter dem punktgleichen VfL Gummersbach zurück und in der EHF European League ereilte das Team von Christian Prokop das Aus. Der HSV Hamburg reist hingegen mit dem Selbstbewusstsein von vier Siegen in Serie nach Niedersachsen.

Mit den Ausfällen von Torhüter Simon Gade und den U21-Weltmeistern Renars Uscins und Justus Fischer stehen den Recken drei Leistungsträger nicht zur Verfügung. Auch der HSV muss mit den Langzeitverletzten Dominik Axmann, Andreas Magaard und Jacob Lassen auf drei Spieler verzichten.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Wenn am Freitagabend um 19 Uhr der VfL Gummersbach den HBW Balingen-Weilstetten empfängt, dann wird Florian Naß am Mikrofon sein. Das kleine Nord-Duell zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem HSV Hamburg kommentiert ab 20 Uhr Karsten Petrzika.

Gari Paubandt meldet sich am Samstag aus der Wunderino-Arena, wo der THW Kiel ab 19 Uhr den HC Erlangen zu Gast hat. Um 20.30 Uhr muss die SG Flensburg-Handewitt bei der MT Melsungen antreten, Lennart Wilken-Johannes kommentiert. Der Sonntag hält noch vier Begegnungen bereit.

Für das Topspiel im Abstiegskampf ab 15 Uhr zwischen dem Bergischen HC und dem ThSV Eisenach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, schickt Dyn Vincent Schuster als Kommentator, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stefan Kretzschmar ins Rennen.

Finn-Ole Martins kommentiert ab 16.30 Uhr das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem TVB Stuttgart, zeitgleich meldet sich Markus Herwig von der Partie SC DHfK Leipzig gegen TBV Lemgo Lippe. Zum Abschluss des Spieltags ab 18 Uhr wird Lennart Wilken-Johannes auch die Begegnung zwischen der HSG Wetzlar und den Rhein-Neckar Löwen kommentieren.

