Recken und Füchse im doppelten Duell und um Big Points für Saisonziele

Ein Topduell am Samstagabend. Während die TSV Hannover-Burgdorf noch darauf hofft als Tabellensechster am Saisonende noch einmal international spielen und sich vor allem ein Fernduell mit dem VfL Gummersbach liefert, müssen die Füchse Berlin ihren aktuell zweiten Platz gegenüber der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel abzusichern. Auch nach vorne könnte man noch angreifen, wenn der SC Magdeburg mehrfach patzt.

» ausführlicher Liveticker: TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin

"Die beiden Spiele vor der Nationalmannschaftspause ­- mit den Siegen in Nantes und zuhause gegen Gummersbach - waren wichtig. Diese positive Stimmung nehmen wir mit nach Hannover. Und wie es nach jeder Nationalmannschaftspause ist: Alle müssen den Reset-Knopf drücken, um das System umzuswitchen", erklärt Berlins Coach Jaron Siewert.



Noch allzu gut erinnert man sich bei den Füchsen Berlin an das Hinspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Lange Zeit hatten die Recken in der Max-Schmeling-Halle geführt, zwischenzeitlich gar mit sechs Toren. Durch eine starke Aufholdjagd in der zweiten Halbzeit war es Hans Lindberg, der mit einem Siebenmeter in den Schlusssekunden dafür sorgte, dass die Punkte am Ende in Berlin blieben (34:33).

Die Recken befinden sich momentan auf dem sechsten Tabellenrang und wollen ihre Chance auf einen Platz in der European League wahren. Denn mit dem VfL Gummersbach weist der nächste Verfolger bei einem Spiel weniger einen Minuspunkt mehr auf.

"Wir wollen jedes Spiel gewinnen - das ist unser Ziel und mit dieser Einstellung gehen wir auch nach Hannover. Dass es schwer wird, steht außer Frage. Hannover hat eine gute Mannschaft mit vielen hochkarätigen Verpflichtungen, was sie in dieser Saison eindrucksvoll zeigen. Sie spielen eine flexible Abwehr und kommen vorne wurfgewaltig aus dem Rückraum, außerdem haben sie eine sehr gute Kreiskooperation", warnt Jaron Siewert.

"Durch eine gute Kooperation zwischen Torhüter und Abwehr sowie dem Tempo nach vorne müssen wir schnell unseren Rhythmus finden, um so das bestmögliche Spiel zu zeigen. Wir werden keine Ressourcen schonen, denn es geht um die Champions-League-Qualifikation. Wir sind uns bewusst, dass diese in unserer Hand liegt", setzt Siewert auch auf den Fokus Abwehrarbeit.

"Berlin ist eine absolute Topmannschaft. Sie arbeiten ähnlich wie wir mit vielen deutschen Talenten und ziehen das konsequent durch. In der ersten Reihe steht schon die Creme de la Creme, da muss man sich nur die Statistiken anschauen. Sie spielen sehr schlau und sehr hohes Tempo, wenn man ihnen leichte Bälle gibt", so Recken-Coach Christian Prokop.

Torrekord vor Augen: Nachdem Mathias Gidsel im Spiel gegen Gummersbach mit seinem 248. Feldtor in einer Bundesligasaison mit Rekordhalter Yoon Kyung-shin gleichgezogen ist, hat er am Samstag die Möglichkeit, mit seinem ersten Tor den Rekord zu übertreffen. Ebenfalls steht Lasse Andersson vor seinem 200. Saisontreffer in der Liqui Moly HBL.

Die Recken haben im Vorfeld rund 8.600 Tickets verkauft. Die ZAG Arena öffnet schon früh ihre Türen, denn in der 3. Liga stehen sich die beiden Reserveteams ebenfalls gegenüber.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Die Woche begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HSV Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Donnerstagabend hat der THW Kiel dann die Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Beide Partien deckte Dyn mit Moderatorin Lea Rostek und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ab.

Am Freitag startete der 32. Spieltag dann mit zwei Partien, um 19 Uhr stehen sich die MT Melsungen und die HSG Wetzlar im Hessenderby gegenüber mit Sascha Staat am Mikrofon. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgte der Anwurf beim Schwabenderby TVB Stuttgart gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Der Samstag ist ungewöhnlich spielintensiv, denn gleich acht Mannschaften sind im Einsatz. Um 18 Uhr eröffnen der SC DHfK Leipzig und der HSV Hamburg den Abend. Eine Stunde später wird gleichzeitig in drei Hallen begonnen und das Spitzentrio ist auswärts gefordert. Der SC Magdeburg muss zum HC Erlangen, Dyn schickt Tobias Schimon als Kommentator in die Arena Nürnberger Versicherung. Zeitgleich sind die Füchse Berlin bei der TSV Hannover-Burgdorf zu Gast und die SG Flensburg-Handewitt spielt beim ThSV Eisenach.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten der VfL Gummersbach und die Rhein-Neckar Löwen, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Als Kommentator ist Lennart Wilken-Johannes im Einsatz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck weilen ebenfalls in der Schwalbe-Arena.

Ab 16.30 Uhr stehen sich der Bergische HC und der TBV Lemgo Lippe gegenüber, auch hier hat Dyn Sascha Staat im Einsatz. Zum Abschluss des Spieltags tritt am Montag ab 19 Uhr der THW Kiel und Frisch Auf Göppingen gegenüber, Gari Paubandt wird kommentieren.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga