THW Kiel will doppelte Reaktion gegen SC DHfK Leipzig

Im Nachholspiel in Gummersbach kam der THW Kiel unter die Räder, hat die Chance auf Rang 3 praktisch aus der Hand gegeben. Gegner SC DHfK Leipzig kann nur noch seinen achten Platz verteidigen. Zeigen die Zebras im letzten Heimspiel der Saison noch einmal eine Reaktion?

"In Gummersbach hat uns die Einstellung gefehlt. Das darf uns nicht passieren. Das war peinlich und zum Schämen", ärgerte sich Linkshänder Harald Reinkind im Vorfeld. "Wir wollen und müssen gegen Leipzig viel besser auftreten. Wir wollen uns mit einem Sieg von unseren Fans verabschieden, uns für die Unterstützung und den Zusammenhalt in dieser schwierigen Bundesliga-Saison bedanken."

Ein großer Erfolgsfaktor für die Zebras seien die Fans, auch wenn man die schwächste Heimbilanz der letzten 20 Jahren aufweise. "Unsere Bundesliga-Saison läuft nicht gut, und die Fans sind trotzdem da, stehen immer hinter uns. Das haben wir alle gemerkt und sind sehr, sehr dankbar dafür. Bei anderen Clubs sind Fans, wenn die Mannschaft nicht gut spielt, auch mal wütend und enttäuscht", erklärt Routinier Domagoj Duvnjak. “Sie waren zwar traurig, aber sie waren dann noch mehr für uns da."

"Für uns wird das in Kiel das zweite Highlight-Spiel innerhalb weniger Tage. Wir werden versuchen, unsere guten und stabilen Leistungen der letzten Wochen auch in Kiel fortzusetzen. Wir wissen aber auch, dass der THW nach dieser Klatsche im Gummersbach mit dem Messer zwischen den Zähnen auf das Spielfeld kommen wird. Es wird also ein sehr interessantes Spiel", sagt DHfK-Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson.

Das Hinspiel ging mit 35:34 an den SC DHfK Leipzig. "Leipzig hat einige richtig gute Spiele gemacht, wir haben da im Hinspiel und auch das Heimspiel in der letzten Saison verloren", warnt Duvnjak und Reinkind betont: "Leipzig ist ein unangenehmer Gegner. Das wird kein leichtes Spiel."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Mit zwei kompletten Spieltagen hat jeder Erstligist noch einmal ein Heimspiel.

Gleich mit sechs Partien am Mittwoch startet Dyn eine Konferenz, Finn-Ole Martins und Experte Pascal Hens sind praktisch vier Stunden im Einsatz. Fünf Partien werden um 19 Uhr angeworfen. Der HSV Hamburg empfängt den ThSV Eisenach, der HC Erlangen hat den TVB Stuttgart zu Gast. Der THW Kiel will im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig eine Reaktion auf die Pleite von Gummersbach zeigen.

Die TSV Hannover-Burgdorf will seine Chancen auf die European League bei der HSG Wetzlar wahren und Absteiger HBW Balingen-Weilstetten reist ein letztes Mal auswärts zum TBV Lemgo Lippe. Im späten Spiel ab 20.30 Uhr fordert Frisch Auf Göppingen dann die MT Melsungen. Kommentatoren für die Mittwochspartien hat Dyn noch nicht verkündet.

Am Donnerstag um 19 Uhr wird Gari Paubandt das Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach kommentieren. Beim letzten Heimspiel von Uwe Gensheimer in der Mannheimer SAP-Arena gegen den neuen Deutschen Meister SC Magdeburg ab 20.30 Uhr werden Markus Götz als Kommentator und Anett Sattler als Moderatorin live dabei sein. Zudem muss zeitgleich im Abstiegskampf der Bergische HC zu den Füchsen Berlin.

Der letzte Spieltag wird am Sonntag einheitlich um 16.30 Uhr angeworfen, die Kommentatoren stehen noch nicht fest. Für das Final4 der Champions League der Frauen am Wochenende schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

