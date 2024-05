THW Kiel will Reaktion in Sondertrikots zeigen

Die Qualifikation für die EHF Champions League ist weg, der Heimnimbus mit schon vier Liganiederlagen so schlecht wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Der THW Kiel steht vor dem Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen erneut in der Pflicht eine Reaktion zu zeigen und schlüpft dafür in Sondertrikots.

Zum vierten Mal in dieser Saison kassierten die Zebras in der Liga eine Niederlage, das Pokalaus gegen die HSG Wetzlar oder Pleiten wie in der Champions League gegen Aalborg kommen noch dazu. Zuletzt hatten die Zebras in der Spielzeit 2002/03 acht Minuspunkte eingesammelt. "Göppingen ist eine unbequeme Mannschaft, die jeden vor Probleme stellen kann", hatte THW-Kapitän Patrick Wiencek schon vor dem 34:27-Sieg in der Hinrunde erklärt.

"Das Auswärtsspiel in Kiel gehört per se zu den schwersten Spielen einer jeden Saison. Dass der THW jetzt unmittelbar vor unserem Gastspiel zu Hause verloren hat, spielt uns sicher nicht in die Karten. Wir werden trotzdem versuchen, eine gute Leistung abzurufen und ein gutes Ergebnis mit nach Göppingen zu bringen", erklärt Göppingens Coach Markus Baur.

Für die passende Reaktion auf die Niederlage vom Donnerstag wählt man sich ein Sondertrikot zum Wohle des Projekts "För de Küste". Das Jersey orientiere sich "eng an den Farben des Meeres vor den Stränden und Küsten der Landeshauptstadt", teilte der Rekordmeister im Vorfeld mit. "Vom tiefen Blau der Ostsee am Kieler Leuchtturm bis zum sonnig-türkisen Flachwasser vor dem Falkensteiner Strand - das Sondertrikot vereint auf der Vorderseite changierend die vielen farblichen Facetten der Ostsee. Die Rückseite ist hingegen im klaren türkis-grün der ufernahen Bereiche gehalten."

