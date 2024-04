HSG Wetzlar richtet den Fokus auf Julian Köster

Der VfL Gummersbach kämpft noch um Rang 6, der unter Umständen auch ein Ticket für die EHF European League bereithalten könnte. Gegner HSG Wetzlar will die letzten rechnerischen Zweifel am Klassenerhalt beseitigen.

Gegen die HSG Wetzlar hat der VfL die Unterstützung einer ausverkauften Schwalbe-Arena. "Es ist einfach unglaublich, was unsere Fans dieses Jahr machen. Wir feiern es und können das nächste Heimspiel kaum erwarten", freut sich VfL-Kreisläufer Ellidi Vidarsson und ist sicher: "Es wird ein Riesenkampf am Samstag, den wir über unsere Abwehr gewinnen können."

Die Mittelhessen richten den Fokus vor allem auf Julian Köster. "Wenn es ein Paradebeispiel für einen MVP gibt, dann ist das Julian", findet Wetzlars Chefcoach Frank Carstens und ergänzt: "An ihm hängt alles. Es ist nicht so, dass die anderen Spieler des VfL nicht gut wären - ganz im Gegenteil. Aber an beiden Seiten des Feldes ist Julian maßgebend. Der Einfluss von Julian auf seine Mannschaft ist einmalig in der Liga."

Logisch, dass Carstens in der Spielvorbereitung einen großen Schwerpunkt darauf legt, eine Strategie zu entwickeln, "die Wirksamkeit von Köster einzudämmen". In der Hinrunde, als die HSG in der Buderus Arena mit 33:31 gewann, gelang das gut. Carstens beobachtet bei den Oberbergern "eine sehr stabile Fortentwicklung" und hat eine Mannschaft ausgemacht, "bei der das Gesamtpaket stimmt".

Trotzdem: Aus dem Hinrundenduell schöpfen die Grün-Weißen natürlich Selbstvertrauen. Im November überzeugten sie mit einer sehr starken Angriffsleistung und setzten den VfL damit permanent unter Druck. Auch wenn manche Spieler nach der langen Saison die eine oder andere Blessur mit sich herumschleppen, so wird am Samstag weiterhin nur der am Finger verletzte Anadin Suljakovic fehlen.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Das Programm in der 1. Handball-Bundesliga hält insgesamt sieben Begegnungen bereit, der SC Magdeburg und der THW Kiel haben ihre Partien vom 30. Spieltag verlegt.

Wenn die HSG Wetzlar am Samstagabend ab 19 Uhr beim VfL Gummersbach antritt, wird Lennart Wilken-Johannes kommentieren. Im Gespann mit Moderatorin Anett Sattler kümmert sich hingegen Karsten Petrzika um das Duell zwischen der MT Melsungen und den Füchsen Berlin.

Auch am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel zwischen dem TVB Stuttgart und dem HSV Hamburg, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist, decken Kommentator Lennart Wilken-Johannes, Moderator Markus Götz und Experte Bastian Roscheck ab. Für das Kellerduell zwischen Bergischer HC und HC Erlangen ist Vincent Schuster im Einsatz.

