Melsungens David Mandic vor besonderem Duell mit Mathias Gidsel

Die Füchse Berlin gastieren am Samstagabend (20.30 Uhr) bei der MT Melsungen. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga trifft dabei auf den Tabellenfünften. Die Berliner wollen für ein Novum sorgen.

"Für uns war es nach dem Spiel am Dienstag (33:33-Remis gegen Nantes) zunächst wichtig, die Köpfe frei zu kriegen. Aufgrund der Belastung der letzten beiden Spiele, aber auch mit Blick auf die Aufgaben, die vor uns liegen. Gestern haben wir uns viel mit deren Angriff beschäftigt. Melsungen ist mir ihrem Sieben-gegen-sechs schon fast ein zweites THW Kiel geworden. In der Hinrunde hatten sie ein, zwei Konzepte, jetzt haben sie neun, zehn Konzepte, auf die man vorbereitet sein muss, um das gut zu verteidigen", erklärt Füchse-Trainer Jaron Siewert.

"Heute liegt der Fokus im Training auf deren Abwehr, also unseren Angriff. Auch hier sind sie sehr variantenreich, sodass wir uns ein paar Sachen einfallen lassen. Sie werden sicherlich versuchen, wieder einen Extra-Bewacher für Mathias Gidsel bereit zu halten, aber darauf bereiten wir uns vor", so Siewert.

Dieser Mann für die besonderen Momente soll David Mandic werden. Auf den Kroaten selbst kommt wie schon in Mannheim, als er Juri Knorrs Handeln erheblich störte, erneut eine Spezialaufgabe in der Abwehr zu. "Wir lassen uns etwas einfallen. Wir haben einen Plan", sagt er fast ein wenig orakelhaft. Wie dieser Plan aussieht, verrät er nicht.

Was er aber verrät: Ähnlich wie vor dem Hinspiel hätten ihn die Teamkollegen schon tagelang auf das Duell mit den Füchsen und speziell mit Gidsel eingeschworen. Mit Erfolg. Er sei extrem motiviert, versichert Mandic.

Und apropos Hinspiel - da war doch was. In Berlin musste Mandic nach knapp 20 Minuten zuschauen. Damals im Oktober erlitt der MT-Profi eine Prellung des Vorfußes. Da waren gerade einmal 18 Minuten gespielt. Bis dahin hatten die Gäste aus Nordhessen leichte Vorteile. Mit Mandics Ausfall gab es einen Bruch im MT-Spiel, die Füchse übernahmen das Kommando und gewannen am Ende deutlich 37:31.

Nebenbei erwähnt: Die Verletzung hatte sich Mandic bei einem Zweikampf zugezogen, sein Gegenspieler trat ihm ohne Absicht auf den Fuß, und dieser Gegenspieler hieß? Genau: Mathias Gidsel. Er habe sich sofort entschuldigt, erinnert sich Mandic. Thema abgehakt. Der Melsunger Linksaußen hofft nun, dass er dem Kontrahenten 60 Minuten lang das Leben schwermachen kann.

An Selbstbewusstsein mangelt es dem Kroaten nicht. Nach einer verletzungsbedingten Durststrecke in den Wintermonaten, als es bei ihm nicht hundertprozentig lief, zeigt seine Formkurve aktuell steil nach oben. Er fühle sich topfit, es laufe immer besser. Mandic sagt: "Ich freue mich auf die Füchse. Und auf das Duell mit Gidsel."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Das Programm in der 1. Handball-Bundesliga hält insgesamt sieben Begegnungen bereit, der SC Magdeburg und der THW Kiel haben ihre Partien vom 30. Spieltag verlegt.

Wenn die HSG Wetzlar am Samstagabend ab 19 Uhr beim VfL Gummersbach antritt, wird Lennart Wilken-Johannes kommentieren. Im Gespann mit Moderatorin Anett Sattler kümmert sich hingegen Karsten Petrzika um das Duell zwischen der MT Melsungen und den Füchsen Berlin.

Auch am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel zwischen dem TVB Stuttgart und dem HSV Hamburg, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist, decken Kommentator Lennart Wilken-Johannes, Moderator Markus Götz und Experte Bastian Roscheck ab. Für das Kellerduell zwischen Bergischer HC und HC Erlangen ist Vincent Schuster im Einsatz.

