Gelingt ThSV Eisenach am Freitag ein "historischer Sieg"?

Gelingt dem ThSV Eisenach ein historischer Sieg? Das Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe findet an einem besonderen Datum statt. Zudem können die Thüringer die nächsten Big Points im Abstiegskampf sammeln. Lemgo hingegen will die Spielzeit noch auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden und das letzte Fragezeichen beim Klassenerhalt löschen.

"Wir sind noch lange nicht durch. Die Situation ist gefährlich. Unser 5-Punkte-Poster kann schnell weg sein. Das, was wir uns hart erarbeitet haben, dürfen wir nicht gefährden", betont Eisenachs Coach Misha Kaufmann vor der trügerischen Sicherheit. Schließlich hat der Bergische HC am Sonntag den HC Erlangen zu Gast und könnte sich noch einmal zurückmelden. Doch nach vorne sind es unter anderem auch nur drei Zähler auf Gegner Lemgo.

"Unsere Mannschaft soll Erfolg haben, dafür stelle ich nach bestem Wissen und Gewissen auf. Rechtshänder im rechten Rückraum tun uns aktuell gut“, begründet Kaufmann die taktische Ausrichtung seiner Mannschaft.

"Die Eisenacher setzen auf eine unorthodoxe Spielweise und es wird heiß hergehen. Das sind schon einige gestolpert", weiß Lemgos Nicolai Theilinger und Kehrmann betont: "Es wird darum gehen, die Abwehr von Eisenach zu lesen, die mal sehr offensiv und aggressiv agiert, dann wieder extrem kompakt - zuletzt teilweise auch im aggressiven 6:0-Verbund. Da müssen wir die Zweikämpfe annehmen, dürfen nicht zurückschrecken und müssen immer wieder in die Tiefe gehen und mit kühlem Kopf gute Entscheidungen treffen."

In der Hinrunde lieferten sich beide Mannschaften einen engen Kampf, bei dem Emil Buhl Laerke zehn Sekunden vor dem Ende für die Lemgoer Erlösung sorgte und im Zeitspiel den entscheidenden Treffer zum 26:24-Endstand erzielte. In insgesamt acht Spielen, konnte sich der TBV sechsmal als Sieger durchsetzen. Die letzte und einzige Niederlage stammt aus dem Jahr 2003.

Übrigens, die Partie findet einen Tag nach einem historischen Datum statt. Die Heimspielstätte des ThSV Eisenach, die Werner-Aßmann-Halle, wurde vor 40 Jahren, am 25. April 1984 eröffnet. Sie hieß seinerzeit "Sporthalle Katzenaue" und bot 1.400 Zuschauern Platz. An jenem Tag überreichte Eisenachs Bürgermeister Joachim Klapczynski symbolisch den Schlüssel an Rainer Osmann, seinerzeit Kapitän der Handball-Erstligamannschaft von Motor Eisenach.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Das Programm in der 1. Handball-Bundesliga hält insgesamt sieben Begegnungen bereit, der SC Magdeburg und der THW Kiel haben ihre Partien vom 30. Spieltag verlegt.

Am Freitagabend eröffnen der SC DHfK Leipzig und die SG Flensburg-Handewitt das Wochenende ab 19 Uhr, Moderator Karsten Petrzika und Moderatorin Lea Rostek melden sich aus der Quarterback Immobilien Arena. Eine Stunde später geht Markus Herwig bei der Partie ThSV Eisenach gegen TBV Lemgo Lippe und Gari Paubandt bei TSV Hannover-Burgdorf gegen Frisch Auf Göppingen auf Sendung.

Wenn die HSG Wetzlar am Samstagabend ab 19 Uhr beim VfL Gummersbach antritt, wird Lennart Wilken-Johannes kommentieren. Im Gespann mit Moderatorin Anett Sattler kümmert sich hingegen Karsten Petrzika um das Duell zwischen der MT Melsungen und den Füchsen Berlin.

Auch am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel zwischen dem TVB Stuttgart und dem HSV Hamburg, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist, decken Kommentator Lennart Wilken-Johannes, Moderator Markus Götz und Experte Bastian Roscheck ab. Für das Kellerduell zwischen Bergischer HC und HC Erlangen ist Vincent Schuster im Einsatz.

