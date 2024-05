SG Flensburg-Handewitt erwartet "ein heißes Spiel" auf unbekanntem Terrain

Der ThSV Eisenach hat nahezu die Mission Klassenerhalt geschafft. Nun wartet die SG Flensburg-Handewitt, der Tabellendritte hat die Qualifikation für die Champions League noch nicht abgeschrieben.

Dem ThSV Eisenach ist noch nie ein Pflichtspiel-Sieg über die SG Flensburg-Handewitt gelungen. Lediglich beim 26:26 am 08.05.2002 in heimischer Halle gab es eine Punkteteilung.

"Ich kenne die Statistik der Vergleiche zwischen Eisenach und Flensburg. Das macht die Aufgabe nicht einfacher. Unsere Motivation ist stets hoch. Egal gegen wen, wir wollen immer gewinnen. Auch am Samstag. Zumal in unserer Halle mit unseren Fans. Wir haben zudem was gutzumachen. In unserem letzten Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe boten wir keine gute Leistung. Wir als Mannschaft sind unseren Fans was schuldig", blickt Eisenachs Trainer Misha Kaufmann auf den Samstagabend.

"Die Norddeutschen sind gespickt mit individueller Qualität, stehen unter Leitung eines Top-Trainers. Jeder braucht nur die Namen im Kader zu lesen. In diesem befindet sich auch das wohl beste Torhüter-Gespann der Liga. Vor den beiden agiert eine bärenstarke Abwehr. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, werden alles reinwerfen, wollen das zeigen, was uns über 31 Spieltage ausgezeichnet hat", fügt der Eisenacher Coach hinzu.

"Wir freuen uns darauf in Eisenach zu spielen. Das wird sehr spannend und ein heißes Spiel. Ich erwarte, wie ich es von meinen früheren Vereinen schon kenne, eine kleinere, intimere Arena, wo Handball als Religion gefeiert wird. Ich bin gespannt auf meinen ersten Besuch in Eisenach", ließ Flensburg Trainer Nicolej Krickau im Vorfeld wissen. "Wenn wir gut ins Spiel kommen, können wir hoffentlich früh etwas die Kontrolle übernehmen. Wenn Eisenach den besseren Start hat, wird es ein großer Fight werden."

"Das ist vor allem die sehr unorthodoxe Abwehr, die schwer im Training zu simulieren ist", weiß Johannes Golla. "Wir müssen hellwach sein." Am Freitag verlängerte Nicolej Krickau die abschließende Übungseinheit auf über zwei Stunden. "Man kann nicht so viel Struktur in den Angriff bringen wie sonst", erklärt der SG Coach. "Und wenn man Zweifel hat, ist es am besten, wenn man viel läuft."

"Die wenigsten von uns haben da schon mal gespielt, wir erwarten eine großartige Stimmung", verriet Kapitän Johannes Golla. Die SG gastierte im November 2015 letztmals unterhalb der Wartburg und siegte deutlich mit 32:24. Bemerkenswerter war der vorletzte Auftritt im Mai 2014: Damals mühte sich die SG am letzten Spieltag beim ThSV, der bereits als Absteiger feststand, zu einem 26:20.

"Wenn wir nächste Woche so in Köln spielen, müssen wir da erst gar nicht antreten", meinte danach der damalige SG Kreisläufer Michael Knudsen. Eine Woche später waren Barcelona und Kiel bezwungen - und die SG feierte den Triumph in der EHF Champions League. Nun, zehn Jahre später, folgt nach der Aufgabe von Eisenach erneut eine internationale Endrunde: die EHF Finals.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Die Woche begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HSV Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Donnerstagabend hat der THW Kiel dann die Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Beide Partien deckte Dyn mit Moderatorin Lea Rostek und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ab.

Am Freitag startete der 32. Spieltag dann mit zwei Partien, um 19 Uhr stehen sich die MT Melsungen und die HSG Wetzlar im Hessenderby gegenüber mit Sascha Staat am Mikrofon. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgte der Anwurf beim Schwabenderby TVB Stuttgart gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Der Samstag ist ungewöhnlich spielintensiv, denn gleich acht Mannschaften sind im Einsatz. Um 18 Uhr eröffnen der SC DHfK Leipzig und der HSV Hamburg den Abend. Eine Stunde später wird gleichzeitig in drei Hallen begonnen und das Spitzentrio ist auswärts gefordert. Der SC Magdeburg muss zum HC Erlangen, Dyn schickt Tobias Schimon als Kommentator in die Arena Nürnberger Versicherung. Zeitgleich sind die Füchse Berlin bei der TSV Hannover-Burgdorf zu Gast und die SG Flensburg-Handewitt spielt beim ThSV Eisenach.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten der VfL Gummersbach und die Rhein-Neckar Löwen, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Als Kommentator ist Lennart Wilken-Johannes im Einsatz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck weilen ebenfalls in der Schwalbe-Arena.

Ab 16.30 Uhr stehen sich der Bergische HC und der TBV Lemgo Lippe gegenüber, auch hier hat Dyn Sascha Staat im Einsatz. Zum Abschluss des Spieltags tritt am Montag ab 19 Uhr der THW Kiel und Frisch Auf Göppingen gegenüber, Gari Paubandt wird kommentieren.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga