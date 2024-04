TBV Lemgo möchte Lösungen gegen "flexible und aggressive 6:0-Abwehr" der Recken finden

Während der TBV Lemgo Lippe als Zwölfter noch um einen einstelligen Tabellenplatz kämpft, befinden sich die Recken der TSV Hannover-Burgdorf mitten im Kampf um Europa. Das REWE Final4 hat allerdings die Ausgangslage der Recken etwas verschlechtert.

Im Kampf um einen Startplatz in der EHF European League ist die TSV Hannover-Burgdorf vor allem im Duell mit dem VfL Gummersbach. Melsungens Einzug ins Pokalfinale bringt die Nordhessen näher an Europa, nur wenn der SC Magdeburg in der Liga noch auf Rang 3 zurückfällt und damit die Qualifikation für die EHF Champions League verpasst, würde der sportliche Platz 5 über den letzten regulären Startplatz entscheiden.

Dort befindet sich zwar aktuell auch Melsungen, allerdings nur mit vier Zählern Vorsprung gegenüber Gummersbach und Hannover-Burgdorf. Die Recken müssen also vor allem vor den Oberbergern landen und dann auf einen Europapokalsieg von Berlin oder Flensburg hoffen. Ein Triumph der Löwen in der European League, würde hingegen den Badenern das Ticket als Titelverteidiger bescheren.

"Die Jungs haben sehr gut mitgezogen und freuen sich nun schon wieder auf eine sehr gut gefüllte Halle beim Spiel gegen die Recken", zeigte sich Kehrmann zufrieden mit der Trainingsleistung der letzten Tage. Durch das Fehlen beim REWE Final4 in diesem Jahr hatten die Lipper mehr Zeit zur Spielvorbereitung. Hannover-Burgdorf war hingegen zuletzt am Freitag noch in Leipzig gefordert, erkämpte sich im Nachholspiel ein spektakuläres 27:26.

"Wir wissen, dass uns am Donnerstag eine sehr flexible und aggressive 6:0-Abwehr erwartet, gegen die wir gute Lösungen finden müssen. Dabei muss es uns gelingen, die Anzahl der technischen Fehler wieder zu reduzieren. In Leipzig haben wir uns davon zu viele geleistet und wurden dafür konsequent bestraft. Auch die Recken, die bislang eine wirklich starke Saison spielen, werden sich nicht zweimal bitten lassen, wenn wir sie zu einfachen Tempogegenstoßtoren einladen", fordert Kehrmann einmal mehr einen geduldigen und zähen Auftritt seiner Spieler.

"Florian Kehrmann hat es geschafft, eine sehr disziplinierte und geduldige Mannschaft zu formen. Sie kämpfen insbesondere vor ihrem heimischen Publikum bis zum Schluss und lassen nie locker. Daher wird es wichtig sein, dass wir uns zu keinem Zeitpunkt von unserem Matchplan abbringen lassen. Wir wollen über eine gute Abwehrarbeit von Beginn an Nadelstiche setzen und das Feld am Ende mit zwei Punkten im Gepäck verlassen", sagt Recken-Trainer Christian Prokop zur anstehenden Partie.

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Der Spieltag beginnt am Donnerstag um 19 Uhr mit drei Partien. Die Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und der HSG Wetzlar kommentiert Markus Götz, Florian Naß meldet sich von der Begegnung Rhein-Neckar Löwen gegen MT Melsungen und Markus Herwig ist im Lipperland bei TBV Lemgo Lippe gegen TSV Hannover-Burgdorf.

Am Freitag um 19 Uhr hat der HBW Balingen-Weilstetten den Bergischen HC zu Gast, Dyn hat den Kommentator noch nicht festgelegt. Eine Stunde später erfolgt der Anwurf beim ersten Spitzenduell des Wochenendes. Wenn die SG Flensburg-Handewitt den SC Magdeburg empfängt, dann wird Gari Paubandt kommentieren. Dyn deckt die Begegnung zusätzlich durch Moderatorin Anett Sattler und Experte Stefan Kretzschmar ab.

Am Samstagabend ab 19 Uhr kommentiert Lennart Wilken-Johannes die Begegnung zwischen dem ThSV Eisenach und dem TVB Stuttgart. Der Sonntag beginnt mit der Spitzenpartie zwischen Füchse Berlin und dem THW Kiel um 14.05 Uhr. Die Partie wird auch im Free-TV von RBB und NDR übertragen, als Moderatorin ist Silke Beickert angekündigt, Kommentator ist Florian Naß und Experte Dominik Klein.

Für das Topspiel ab 15 Uhr zwischen dem HSV Hamburg und dem VfL Gummersbach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, hat Dyn ebenfalls noch kein Team kommuniziert. Wenn sich ab 16.30 Uhr der HC Erlangen und der SC DHfK Leipzig gegenüberstehen, meldet sich Tobias Schimon aus der Arena Nürnberger Versicherung.

