TBV Lemgo Lippe will SC Magdeburg "vor Probleme stellen"

Der SC Magdeburg befindet sich im Stimmungshoch, musste allerdings am Mittwoch in der EHF Champions League im Duell mit Industria Kielce an die Grenze gehen und sich im Siebenmeterwerfen das Ticket zum Final4 nach Köln sichern. Lemgo schaffte mit dem Auswärtssieg in Eisenach den sicheren Klassenerhalt, kämpft nun im Endspurt um einen einstelligen Tabellenplatz.

Florian Kehrmann ist überzeugt den SC Magdeburg schlagen zu können. IMAGO/Eibner