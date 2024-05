TBV Lemgo Lippe im letzten Heimspiel klarer Favorit

Ein letztes Mal in dieser Saison läuft der TBV Lemgo Lippe in die Phoenix Contact-Arena ein. Am 33. Spieltag empfängt der lippische Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten, Anwurf der Begegnung ist um 19 Uhr.

Florian Kehrmann will den einstelligen Tabellenplatz erreichen. IMAGO/Eibner