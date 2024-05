VfL Gummersbach setzt auch in Flensburg auf "stabile Defensive"

Nach oben geht für die SG Flensburg-Handewitt nichts mehr, nach dem Europapokalsieg fehlt den Fördestädtern noch ein Zähler um auch rechnerisch Rang 3 abzusichern. Das liegt auch an Gegner VfL Gummersbach, der am Sonntag gegen den THW Kiel punktete. Die Oberberger müssen ihrerseits noch Rang 6 für die Rückkehr in den Europapokal absichern.

"Wir erwarten ein hartes und schnelles Spiel", erklärt Gummersbachs Rückraumspieler Arnór Óskarsson: "Es ist immer schwer in der Campushalle zu spielen, weshalb wir nur wenige Fehler machen dürfen und aus einer soliden Abwehr heraus den einen oder anderen Konter fahren wollen."

In Flensburg ist man im Stimmungshoch, auch wenn das Wochenende mit zwei Spielen gegen Dinamo Bukarest und die Füchse Berlin Kraft gekostet haben. "So weit es geht, wollen wir die emotionale Intensität in den Alltag transformieren", erklärt Flensburgs Coach Nicolej Krickau. Teitur Einarsson und Boris Zivkovic laufen letztmals im Trikot der Hausherren in die "Hölle Nord" ein.

Vor heimischer Kulisse gaben sich die Flensburger in der laufenden Spielzeit allerdings keine Blöße und mussten erst eine Niederlage (29:32 gegen Magdeburg) und ein Unentschieden (31:31 gegen Berlin) jeweils gegen die beiden vor ihnen platzierten Teams hinnehmen.

"Flensburg hat eine gute Mannschaft und einen großartigen Trainer, der es liebt, schnellen und disziplinierten Handball spielen zu lassen. Gegen ihre starke Defensive und die guten Torhüter ist es immer schwer", weiß Óskarsson, der bereits in der Hinrunde - damals noch im Dress der Rhein-Neckar Löwen - in Flensburg auflief. "Damals hat ihr Keeper Kevin Møller überragend gespielt und das Spiel fast im Alleingang schon in der ersten Halbzeit entschieden", erinnert sich der Isländer an die damalige 25:33-Niederlage: "Deshalb müssen wir unsere Würfe gut vorbereiten!"

Auch die Gummersbacher selbst mussten sich in der Hinrunde gegen die SG geschlagen geben und kassierten im vergangenen November beim 32:42 ihre höchste Heimniederlage der Saison. Doch seither ist viel passiert, Gummersbach arbeitete sich kontinuierlich an die Spitzengruppe heran, ist sogar nach dem Heimerfolg über Kiel in Schlagdistanz zur MT Melsungen.

"Der Sieg gegen den THW war natürlich großartig für uns. Wir haben gleich gut angefangen und sind enorm von unseren Fans unterstützt worden", so Óskarsson: "Wir haben auf eine stabile Defensive gesetzt und unsere Tempogegenstöße verwandelt. Das wollen wir in die letzten beiden Spiele mitnehmen. Dann kann alles passieren."

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga