Vor dem Duell: Flensburg-Coach Krickau verwundert über Stuttgarts Tabellenplatz

Rechnerisch kämpft die SG Flensburg-Handewitt noch um die Teilnahme an der EHF Champions League in der kommenden Saison. Gegner TVB Stuttgart steht hingegen kurz vor dem sportlichen Klassenerhalt.

Die SG Flensburg-Handewitt will gegen Stuttgart noch einmal Rang 2 angreifen. Ingrid Anderson-Jensen

Tabellarisch schaut man bei der SG Flensburg-Handewitt vor allem auf die Minuspunkte, da hat man aktuell nur vier Zähler Rückstand auf den Zweiten Füchse Berlin und könnte noch die Qualifikation zur EHF Champions League schaffen.

Deren Spielplan kenne ich gar nicht“, meint Johan Hansen mit Blick auf das Fernduell mit dem Hauptstadtclub. "Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen, und dann schauen wir, was herausspringt."

Der TVB Stuttgart hat hingegen nach der jüngsten Niederlage des Bergischen HC in Hamburg gute Chancen die Liga sportlich zu halten, ein einziger Sieg fehlt den Schwaben noch.

"Wenn ich mir Zusammenschnitte anschaue, wundere ich mich immer, dass Stuttgart nicht unter den besten Sieben steht", verrät Flensburgs Trainer Nicolej Krickau. "Die spielen so variantenreich im Angriff und haben zwei hervorragende Torhüter."

Vor allem gehe es darum gute Lösungen zu finden, um den Schwaben die Spezialistenwechsel zu erschweren. Personell gibt es wohl keine Veränderungen, obwohl Simon Pytlick und Teitur Einarsson am Dienstag mehr spielten als sie eigentlich sollten.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Der 31. Spieltag begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die MT Melsungen. Am Donnerstagabend empfing der HSV Hamburg den Bergischen HC.

Der Freitag hielt zwei Partien bereit, um 19 Uhr standen sich Frisch Auf Göppingen und der SC DHfK Leipzig gegenüber. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgte der Anwurf bei der Partie HBW Balingen-Weilstetten gegen ThSV Eisenach. Aus der Sparkassen-Arena meldete sich Markus Götz.

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Samstag ab 19 Uhr den TVB Stuttgart zu Gast, kommentiert wird die Partie von Gari Paubandt. Um 20.30 Uhr wird eine weitere Partie angeworfen, die Rhein-Neckar Löwen treffen bereits zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr auf die TSV Hannover-Burgdorf, beide Teams trafen in der European League aufeinander. Lennart Wilken-Johannes meldet sich aus der SAP-Arena zu Mannheim.

Am Sonntag hält das Programm drei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Finn-Ole Martins wird das Spiel kommentieren, die Moderation hat Anett Sattler.

Ab 16.30 Uhr stehen sich die HSG Wetzlar und der THW Kiel mit Kommentator Vincent Schuster gegenüber. Zum Abschluss des Spieltags tritt ab 18 Uhr der SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe an. Dyn deckt die Partie gleich mit einem Dreierteam ab. Neben Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Lea Rostek wird auch Pascal Hens als Experte in der Phoenix Contact Arena sein.

