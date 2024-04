"Riesenaufgabe" für SC Magdeburg in Flensburg

In der vergangenen Woche gingen sich die beiden Teams noch aus dem Weg. Während der SC Magdeburg das REWE Final4 gewinnen konnte, musste sich die SG Flensburg-Handewitt nach dem Halbfinalaus gegen Melsungen mit Rang 3 begnügen. Aktuelle Eindrücke gibt es hüben wie drüben, zudem geht es um Big Points in der Meisterschaft.

"Wir dürfen jetzt ein bisschen feiern, aber wir wissen auch, dass es am Freitag eine Riesenaufgabe ist. Verlieren wir in Flensburg, dann sind wir vermutlich weiter hinter Berlin", erklärte Magdeburgs Kapitän Christian O´Sullivan nach dem Triumph von Köln gegenüber handball-world.

Der Zweite reist mit 48:6 Punkten zum Dritten mit einer Bilanz von 42:12 Zählern - dies allerdings nur, weil beide Teams noch jeweils ein Nachholspiel zu absolvieren haben. Flensburg muss noch nach Hamburg, Magdeburg zu Erlangen.

Blickt man auf das Magdeburger Restprogramm, dann birgt das Gastspiel in Flensburg noch die größte Gefahr zur Stolperfalle zu werden und bei den Minuspunkten hinter Spitzenreiter Füchse Berlin zu fallen. Neben der Auswärtspartie in Nürnberg warten noch Reisen nach Lemgo und Mannheim, Heimspiele hat man gegen Balingen-Weilstetten, Leipzig und Wetzlar.

Bei einem Auswärtssieg hätte der SCM zudem so gut wie sicher das Ticket für die kommende Spielzeit in der Champions League in der Tasche - acht Punkte Rückstand bei sechs ausstehenden Partien sind realistisch betrachtet kaum aufzuholen.

"Ich habe keine Schwächen gefunden", erzählt der Trainer von seiner Video-Analyse. "Der SCM ist eine Maschine, die kaum Fehler macht, deren Effektivität im Angriff wahnsinnig hoch ist. Und die Abwehr ist anders als bei anderen Mannschaften, sodass wir unseren Angriff etwas anpassen müssen", so Flensburgs Coach Nicolej Krickau.

» Der Bundesliga-Super-Spieltag: Warum Flensburg und Kiel plötzlich im Titelrennen sind

Im Pokal musste sich Flensburg wie schon im Vorjahr mit Rang 3 begnügen. "Ob wir gewonnen hätten oder nicht: Es kommen immer gleich die nächsten Ziele. Das ist das Schöne und das Schlechte am Handball. Du hast nie Zeit. Du kannst nicht genießen, wenn du gewinnst, aber wenn du verlierst, kriegst du danach schnell eine neue Möglichkeit. Dieses Mal ist das gut für uns", erklärte Mads Mensah Larsen nach dem REWE Final4 gegenüber handball-world.

Personell müssen die Flensburger vor allem um Simon Pytlick bangen, auch wenn sowohl Mads Mensah wie auch Jim Gottfridsson angeschlagen aus Köln zurück an die Förde reisten. Bei Magdeburg überstrahlt das Doping-Verfahren um Nikola Portner die Freude über den Titelgewinn.

Neben Keeper Sergey Hernandez kann SCM-Coach Bennet Wiegert nun auf Mikael Aggefors zurückgreifen. "Ich bleibe jetzt bis zum Saisonende in Magdeburg. Ich versuche natürlich jetzt erst einmal wieder richtig in Form zu kommen, damit ich bereit bin, wenn ich gebraucht werde. Ich war jetzt 10 Monate vom Handball weg, das war ein sehr schnelles und unerwartetes Comeback für mich", hatte der Schwede nach seinem Blitz-Transfer gegenüber handball-world erklärt.

» Zwischenzeugnis: Die Noten der Handball-Bundesligisten

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Freitag um 19 Uhr hat der HBW Balingen-Weilstetten den Bergischen HC zu Gast, Dyn hat den Kommentator noch nicht festgelegt. Eine Stunde später erfolgt der Anwurf beim ersten Spitzenduell des Wochenendes. Wenn die SG Flensburg-Handewitt den SC Magdeburg empfängt, dann wird Gari Paubandt kommentieren. Dyn deckt die Begegnung zusätzlich durch Moderatorin Anett Sattler und Experte Stefan Kretzschmar ab.

Am Samstagabend ab 19 Uhr kommentiert Lennart Wilken-Johannes die Begegnung zwischen dem ThSV Eisenach und dem TVB Stuttgart. Der Sonntag beginnt mit der Spitzenpartie zwischen Füchse Berlin und dem THW Kiel um 14.05 Uhr. Die Partie wird auch im Free-TV von RBB und NDR übertragen, als Moderatorin ist Silke Beickert angekündigt, Kommentator ist Florian Naß und Experte Dominik Klein.

Für das Topspiel ab 15 Uhr zwischen dem HSV Hamburg und dem VfL Gummersbach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, hat Dyn ebenfalls noch kein Team kommuniziert. Wenn sich ab 16.30 Uhr der HC Erlangen und der SC DHfK Leipzig gegenüberstehen, meldet sich Tobias Schimon aus der Arena Nürnberger Versicherung.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga