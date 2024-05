SC Magdeburg setzt vor Ostderby vollen Fokus auf die Bundesliga

Der SC Magdeburg hat im Ostderby praktisch den Matchball zur Meisterschaft. Nach dem 43:29-Heimsieg über den HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstag kann der Spitzenreiter seine aktuelle Position von zwei Pluspunkten Polster und eine um 82 Tore bessere Tordifferenz weiter festigen, mit einem Heimsieg wäre die dritte gesamtdeutsche Meisterschaft nach 2001 und 2022 praktisch gesichert.

» ausführlicher Liveticker: SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig

"Es ist unglaublich mit welcher Konzentration und welchem Fokus sie die Sache heute angegangen sind", zollte Balingens Interimscoach Tobias Hotz dem SCM Respekt.

"Wir wussten vorher, dass wir 60 Minuten rennen müssen, um die zwei Punkte zu holen", erklärte Felix Claar, der vor der Partie seinen Vertrag bis 2028 verlängerte und mit Blick auf das mögliche Quadruple erklärte. "Wir konzentrieren uns zunächst auf die Bundesliga, da haben wir ein wichtiges Spiel gegen Leipzig. Und dann schauen wir weiter."

"Der SC Magdeburg ist zurzeit die beste Handball-Vereinsmannschaft der Welt, das haben sie in den vergangenen Monaten immer wieder bestätigt. Gegen so eine Mannschaft und bei der bombastischen Stimmung in der GETEC-Arena müssen wir aufpassen, dass wir nicht unter die Räder kommen", warnt Leipzigs Trainer Rúnar Sigtryggsson, der zudem auch auf Torhüter Domenico Ebner verzichten muss.

"Das ist ein absolutes Highlight-Spiel! Genau für solche Spiele haben wir hier in Leipzig vor inzwischen 17 Jahren mal angefangen - und jetzt treten wir beim Tabellenführer der Handball-Bundesliga mit einer Mannschaft an, die sich vornimmt, dort etwas Zählbares mitzunehmen. Etwas Schöneres kann es doch kaum geben", erklärt Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. In dieser Woche stehen nur drei Partien in der Bundesliga auf dem Programm, dafür aber auch am Wochenende vier Begegnungen aus den European League EHF Finals.

Am Donnerstag hat der SC Magdeburg ein Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten absolviert, Karsten Petrzika meldete sich aus der GETEC Arena, ebenso am Sonntag ab 16 Uhr beim Heimspiel des SC Magdeburg gegen den SC DHfK Leipzig. Dann soll auch Moderatorin Lea Rostek und als Experte Wieland Schmidt, Torwarttrainer des Frauenzweitligisten HC Leipzig und SCM-Legende, vor Ort sein.

Auch der MDR überträgt die Begegnung, in der Vergangenheit hatte man Kommentator Markus Herwig, Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Experte Dominik Klein im Einsatz. Für das Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem THW Kiel ab 16.30 Uhr werden sich Vincent Schuster als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin aus der Schwalbe Arena melden. Auch diese Partie gibt es im Free-TV - bei Welt.TV.

Bei den European League Finals in Hamburg soll Karsten Petrzika als Kommentator gemeinsam das erste Halbfinale am Samstag ab 15 Uhr zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest kommentieren. Für das zweite Halbfinale ab 18 Uhr zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin ist Finn-Ole Martins als Kommentator angekündigt. Die Moderation am Samstag haben Anett Sattler und Hannah Nitsche.

Für den Finaltag am Sonntag mit dem Spiel um Platz 3 um 15 Uhr wird Gari Paubandt kommentieren, das Endspiel ab 18 Uhr begleitet Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon. Neben Anett Sattler wird dann Finn-Ole Martins auch die Moderation innehaben, Experte bleibt Pascal Hens. DAZN schickt hingegen Jens Westen als Kommentator und Piet Krebs für sämtliche Partien des Final4 ins Rennen.

Für das Final4 der Champions League der Frauen eine Woche später schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

» Livestream SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten (DYN)

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - Dinamo Bukarest (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin (DYN)

» Livestream EHF Finals - Spiel um Platz 3 (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig (MDR)

» Livestream VfL Gummersbach - THW Kiel (DYN)

» Livestream EHF Finals - Endspiel (DYN)

