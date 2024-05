SC Magdeburg klarer Favorit im Nachholduell mit HBW Balingen-Weilstetten

Spitzenreiter trifft Schlusslicht - der SC Magdeburg hat im Nachholspiel den HBW Balingen-Weilstetten zu Gast. Der SCM kann den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen, die Gallier stehen schon als Absteiger fest.

"Wir hatten in den letzten Spielen oft Phasen, in denen wir den Glauben an uns und den Mut verloren haben. Heute haben wir nach sechs Toren Rückstand den Turnaround geschafft. Wer weiß was passiert wäre, wenn wir in dieser Phase nicht drei Mal am Stuttgarter Torhüter gescheitert wären", war HBW-Trainer Tobias Hotz nach dem Schlusspfiff in der Porsche-Arena am vergangenen Freitagabend mit dem Auftritt der Gallier grundsätzlich zufrieden.

Aber mit dem SC Magdeburg kommt ein völlig anderes Kaliber. "Beim designierten Meister in Magdeburg geht es für die Mannschaft von Tobias Hotz also nur noch darum, sich so teuer wie möglich zu verkaufen und an die Leistungen aus dem Schwabenderby anzuknüpfen", schreiben die Gallier in ihrem Vorbericht. " Der Tabellenführer ist in der heimischen GETEC-Arena haushoher Favorit und alles andere als eine deutliche Niederlage, wäre aus Sicht der Gallier bereits als Erfolg zu werten."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. In dieser Woche stehen nur drei Partien in der Bundesliga auf dem Programm, dafür aber auch am Wochenende vier Begegnungen aus den European League EHF Finals.

Am Donnerstag wird der SC Magdeburg ein Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten absolvieren, Karsten Petrzika meldet sich aus der GETEC Arena, ebenso am Sonntag ab 16 Uhr beim Heimspiel des SC Magdeburg gegen den SC DHfK Leipzig. Dann soll auch Moderatorin Lea Rostek vor Ort sein.

Auch der MDR überträgt die Begegnung, in der Vergangenheit hatte man Kommentator Markus Herwig, Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Experte Dominik Klein im Einsatz. Für das Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem THW Kiel ab 16.30 Uhr werden sich Vincent Schuster als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin aus der Schwalbe Arena melden.

Bei den European League Finals in Hamburg soll Karsten Petrzika als Kommentator gemeinsam das erste Halbfinale am Samstag ab 15 Uhr zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest kommentieren. Für das zweite Halbfinale ab 18 Uhr zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin ist Finn-Ole Martins als Kommentator angekündigt. Die Moderation am Samstag haben Anett Sattler und Hannah Nitsche.

Für den Finaltag am Sonntag mit dem Spiel um Platz 3 um 15 Uhr wird Gari Paubandt kommentieren, das Endspiel ab 18 Uhr begleitet Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon. Neben Anett Sattler wird dann Finn-Ole Martins auch die Moderation innehaben, Experte bleibt Pascal Hens.

Für das Final4 der Champions League der Frauen eine Woche später schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

