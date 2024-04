SC DHfK Leipzig erwartet Flensburg-Handewitt zum "Highlight-Spiel"

Kann die SG Flensburg-Handewitt noch um die Qualifikation für die EHF Champions League kämpfen oder zumindest Rang 3 gegenüber Lokalrivale THW Kiel absichern? Gegner SC DHfK Leipzig führt als Achter aktuell das tabellarische Niemandsland an.

"Das ist ein Highlightspiel für uns. Das ist eine der besten Mannschaften in Deutschland und weltweit. Beim Final4 haben wir gesehen, das ihnen nicht alles gelungen ist. Aber sie haben Sävehof auswärts mit elf Toren geschlagen, die haben immerhin Hannover rausgeschmissen. Es muss bei uns viel klappen, aber nichts ist unmöglich", erklärte Leipzigs Cheftrainer Runar Sigtryggsson.

In der Doppelbelastung sieht der Isländer für die Fördestädter kein Problem. "Sie sind es gewohnt in diesem Rhythmus zu spielen. Das Spiel gegen Sävehof war relativ einfach für Flensburg, eine gute Trainingseinheit", so Sigtryggsson.

Eine besondere Partie wird es für Franz Semper, der noch bei Flensburg spielte, als die SG mit 24:25 und 30:31 jeweils knapp das Nachsehen hatte. "Ich freue mich und finde es einen Vorteil. Man kennt nicht nur die Leute aus dem Spiel, sondern weiß auch, wie sie trainieren und kennt die Taktik ein wenig besser. Gerade in der Abwehr steht man dann entspannter, stärker und sicherer", so Semper, der aber mit Blick auf den Trainerwechsel anmerkt: "Das Spielsystem hat sich schon ein wenig geändert."

Angesprochen auf die letzten engen Duelle, in denen Viggo Kristjansson und Sime Ivic jeweils einen entscheidenden Treffer für die Sachsen setzen konnte, sagte Sigtryggsson etwas verschmitzt, wer sich den letzten Wurf nehmen wird: "Auf jeden Fall ein Linkshänder."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Das Programm in der 1. Handball-Bundesliga hält insgesamt sieben Begegnungen bereit, der SC Magdeburg und der THW Kiel haben ihre Partien vom 30. Spieltag verlegt.

Am Freitagabend eröffnen der SC DHfK Leipzig und die SG Flensburg-Handewitt das Wochenende ab 19 Uhr, Moderator Karsten Petrzika und Moderatorin Lea Rostek melden sich aus der Quarterback Immobilien Arena. Eine Stunde später geht Markus Herwig bei der Partie ThSV Eisenach gegen TBV Lemgo Lippe und Gari Paubandt bei TSV Hannover-Burgdorf gegen Frisch Auf Göppingen auf Sendung.

Wenn die HSG Wetzlar am Samstagabend ab 19 Uhr beim VfL Gummersbach antritt, wird Lennart Wilken-Johannes kommentieren. Im Gespann mit Moderatorin Anett Sattler kümmert sich hingegen Karsten Petrzika um das Duell zwischen der MT Melsungen und den Füchsen Berlin.

Auch am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel zwischen dem TVB Stuttgart und dem HSV Hamburg, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist, decken Kommentator Lennart Wilken-Johannes, Moderator Markus Götz und Experte Bastian Roscheck ab. Für das Kellerduell zwischen Bergischer HC und HC Erlangen ist Vincent Schuster im Einsatz.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga