Gelingt SC DHfK Leipzig erstmals ein Heimsieg über den HSV Hamburg?

Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn, wenn sich der SC DHfK Leipzig und der HSV Hamburg gegenüberstehen. Die Sachsen haben neben dem Heimvorteil schon einen Zähler mehr auf der Habenseite, die Hamburger beschäftigt zudem die Lizenzentscheidung der Handball-Bundesliga.

Zweiter Auftritt in dieser Woche für den HSV Hamburg. Nach dem Heimspiel gegen Flensburg-Handewitt am Mittwoch sind die Hanseaten beim SC DHfK Leipzig gefordert. Als Tabellen-Achter (29:31 Punkte) sind die Leipziger vor dem Duell der Tabellennachbarn etwas besser positioniert als der HSVH, der mit 28:34 Punkten auf dem 9. Rang steht. Das Hinspiel am 5. Spieltag gewannen die Hamburger dank eines Last-Second-Treffers von Jacob Lassen mit 35:34 und holten ihren ersten Saisonsieg.

In den Geschichtsbüchern der Handball-Bundesliga steht bisher noch kein einziger Heimsieg des SC DHfK Leipzig gegen Hamburg. In der Quarterback Immobilien Arena kassierten die Leipziger in der vergangenen Spielzeit eine 22:23-Heimpleite, in der Saison 2021/22 gab es zu Hause ein 27:27-Unentscheiden. Und der glorreiche 31:27-Triumph vom 23.08.2015 - dem ersten Bundesligaspiel in der DHfK-Geschichte - wurde aufgrund der damaligen HSV-Insolvenz in den Statistikbüchern annulliert. 3.700 Tickets wurden für das Mittelfeldduell bereits im Vorverkauf abgesetzt, berichten die Sachsen im Vorfeld.

"Hamburg ist eine sehr gut besetzte Mannschaft. Besonders im Rückraum und im Tor sind sie gut aufgestellt, aber sie haben mit Niklas Weller auch einen sehr gefährlichen Kreisläufer und top Außenspieler. Hamburg kann einen sehr guten Handball spielen - aber das können wir auch! Der Buzzerbeater im Hinspiel hat uns weh getan, das wollen wir natürlich wiedergutmachen und am Samstag die Gelegenheit ergreifen, uns die zwei Punkte gegen Hamburg zurückzuholen", sagt Leipzigs Chefcoach Runar Sigtryggsson.

Die Leipziger gehen zwar mit einem Lauf von vier Auswärtssiegen in Folge in die Partie, doch zuhause endeten die letzten beiden Spiele gegen Flensburg und Hannover mit knappen Niederlagen. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen und gerade, wenn man sieht, wie die letzten Spiele zu Hause gelaufen sind, wollen wir jetzt endlich mal wieder mit unseren eigenen Fans im Rücken gewinnen!", gibt Rechtsaußen Staffan Peter den Kurs vor. Wie das gelingen soll, bringt Rückraumspieler Matej Klíma auf den Punkt: "Wir müssen einfach weniger technische Fehler machen, gut in der Abwehr stehen und vorn unsere Chancen reinmachen!"

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Die Woche begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HSV Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Donnerstagabend hat der THW Kiel dann die Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Beide Partien deckte Dyn mit Moderatorin Lea Rostek und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ab.

Am Freitag startete der 32. Spieltag dann mit zwei Partien, um 19 Uhr stehen sich die MT Melsungen und die HSG Wetzlar im Hessenderby gegenüber mit Sascha Staat am Mikrofon. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgte der Anwurf beim Schwabenderby TVB Stuttgart gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Der Samstag ist ungewöhnlich spielintensiv, denn gleich acht Mannschaften sind im Einsatz. Um 18 Uhr eröffnen der SC DHfK Leipzig und der HSV Hamburg den Abend. Eine Stunde später wird gleichzeitig in drei Hallen begonnen und das Spitzentrio ist auswärts gefordert. Der SC Magdeburg muss zum HC Erlangen, Dyn schickt Tobias Schimon als Kommentator in die Arena Nürnberger Versicherung. Zeitgleich sind die Füchse Berlin bei der TSV Hannover-Burgdorf zu Gast und die SG Flensburg-Handewitt spielt beim ThSV Eisenach.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten der VfL Gummersbach und die Rhein-Neckar Löwen, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Als Kommentator ist Lennart Wilken-Johannes im Einsatz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck weilen ebenfalls in der Schwalbe-Arena.

Ab 16.30 Uhr stehen sich der Bergische HC und der TBV Lemgo Lippe gegenüber, auch hier hat Dyn Sascha Staat im Einsatz. Zum Abschluss des Spieltags tritt am Montag ab 19 Uhr der THW Kiel und Frisch Auf Göppingen gegenüber, Gari Paubandt wird kommentieren.

