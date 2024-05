Rhein-Neckar Löwen mit hoher Hürde im letzten Heimspiel

Den Deckel auf die Meisterschaft konnte der SC Magdeburg praktisch schon am Sonntag mit dem Heimsieg über den SC DHfK Leipzig drauf machen. Bei den Rhein-Neckar Löwen beginnt angesichts des hohen Vorsprungs in der Tordifferenz nun das Schaulaufen. Bei den Hausherren steht die Verabschiedung von Uwe Gensheimer im Vordergrund.

» ausführlicher Liveticker: Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg

Nach einer enttäuschenden Spielzeit in der Bundesliga haben die Rhein-Neckar Löwen nur einen Platz im Mittelfeld inne. Die Qualifikation für den Europapokal hat man verpasst. Ganz anders Gegner SC Magdeburg, der nach Klub-WM, DHB-Pokal und Meisterschaft noch in der EHF Champions League den Titel verteidigen kann und damit dann das Quadrupel geschafft hätte.

"Wir können uns jetzt ganz auf die Champions League konzentrieren, haben keinen Druck mehr. Jetzt gehen wir all in, wollen alles", sagte Nationalspieler Lukas Mertens nach dem Leipzig-Spiel. Trainer Wiegert ist sich aber sicher, dass er und seine Kollegen auch die beiden letzten Bundesliga-Partien siegreich gestalten wollen. "Ich werde jetzt keinen Druck aufbauen. Aber wir wissen, dass die Jungs auch dieses Spiel gewinnen wollen", sagte der Erfolgscoach.

Die Teams kreuzen in dieser Saison zum dritten Mal die Klingen. In der Liga holte sich der SCM ein deutliches 38:24, im DHB-Pokal gelang ein 34:24. Bei den Löwen wird nicht nur Vereinslegende Uwe Gensheimer verabschiedet, auch die Leistungsträger Niclas Kirkelökke und Tobias Reichmann laufen letztmalig in der SAP-Arena im Löwen-Dress auf. Mit Ymir Örn Gislason, Lion Zacharias, Philipp Ahouansou und Robert Timmermeister kommt man bereits auf acht Abgänge, der Abschied von Juri Knorr hingegen scheint erst ein Jahr später anzustehen.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Mit zwei kompletten Spieltagen hat jeder Erstligist noch einmal ein Heimspiel.

Gleich mit sechs Partien am Mittwoch startete Dyn eine Konferenz, Finn-Ole Martins und Experte Pascal Hens waren praktisch vier Stunden im Einsatz. Fünf Partien werden um 19 Uhr angeworfen. Der HSV Hamburg empfing den ThSV Eisenach, der HC Erlangen hatte den TVB Stuttgart zu Gast. Der THW Kiel wollte im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig eine Reaktion auf die Pleite von Gummersbach zeigen.

Die TSV Hannover-Burgdorf musste seine Chancen auf die European League bei der HSG Wetzlar wahren und Absteiger HBW Balingen-Weilstetten reiste ein letztes Mal auswärts zum TBV Lemgo Lippe. Im späten Spiel ab 20.30 Uhr forderte Frisch Auf Göppingen dann die MT Melsungen. Kommentatoren für die Mittwochspartien hat Dyn noch nicht verkündet.

Am Donnerstag um 19 Uhr wird Gari Paubandt das Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach kommentieren. Beim letzten Heimspiel von Uwe Gensheimer in der Mannheimer SAP-Arena gegen den neuen Deutschen Meister SC Magdeburg ab 20.30 Uhr werden Markus Götz als Kommentator und Anett Sattler als Moderatorin live dabei sein. Zudem muss zeitgleich im Abstiegskampf der Bergische HC zu den Füchsen Berlin.

Der letzte Spieltag wird am Sonntag einheitlich um 16.30 Uhr angeworfen, die Kommentatoren stehen noch nicht fest. Für das Final4 der Champions League der Frauen am Wochenende schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

Mittwoch, 29.05.24

» Livestream HBL-Konferenz am Mittwoch (DYN)

» Livestream HSV Hamburg - ThSV Eisenach (DYN)

» Livestream HC Erlangen - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream THW Kiel - SC DHfK Leipzig (DYN)

» Livestream HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf (DYN)

» Livestream TBV Lemgo-Lippe - HBW Balingen-Weilstetten (DYN)

» Livestream Frisch Auf Göppingen - MT Melsungen (DYN)

Donnerstag, 30.05.24

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - Bergischer HC (DYN)

Sonntag, 02.06.24 um 16.30 Uhr

» Livestream TBV Lemgo - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - HSV Hamburg (DYN)

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - HC Erlangen (DYN)

» Livestream MT Melsungen - THW Kiel (DYN)

» Livestream Bergischer HC - SG Flensburg-Handewitt (DYN)

» Livestream SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen (DYN)

» Livestream ThSV Eisenach - Füchse Berlin (DYN)

» Livestream VfL Gummersbach - Frisch Auf Göppingen (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - HSG Wetzlar (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga