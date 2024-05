MT Melsungen kämpft gegen HSG Wetzlar um Wiedergutmachung

Hessenderby in der Handball-Bundesliga, die MT Melsungen hat die HSG Wetzlar zu Gast. Während das Team von Roberto Garcia Parrondo mit einem Heimsieg den fünften Platz absichern kann, wollen die Gäste zumindest ihre Chance auf eine Top10-Platzierung wahren.

"Uns täte es allen gut, wenn wir am Ende der Saison noch einmal eine klaren Schritt nach vorne machen", erklärt Wetzlars Trainer Frank Carstens vor dem Auswärtsspiel. "Sie sind zu Hause deutlich überzeugender als in der Fremde", weiß auch Carstens. Ein Blick in die Statistik zeigt: Von 15 Partien in der Rothenbachhalle hat der diesjährige DHB-Pokal-Finalist 13 gewonnen und zwei unentschieden gespielt - gegen den SC Magdeburg und die SG Flensburg Handewitt.

"Es wäre gut, wenn wir eine Leistung, wie zuletzt zu Hause gegen Kiel, auch mal wieder auswärts zeigen", fordert Frank Carstens von seinen Spielern einen entschlossenen Auftritt mit einer Verteidigung, die wieder das Niveau aus den Spielen von 2023 erreicht. "Dann können wir Melsungen über das Konterspiel angreifen", sagt der Coach.

Melsungens Spielmacher Erik Balenciaga weiß, wie bedeutend dieses Derby ist. Natürlich sei es ein spezielles Spiel, sagt der spanische MT-Spielmacher: "Wir wollen vor allem für unsere Fans gewinnen." Zumal da noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen sei. Damals erzielte Wetzlars Lenny Rubin eine Sekunde vor Schluss den 28:27-Siegtreffer für den hessischen Rivalen.

Den bitteren Ausgang im Dezember hätten sie nicht vergessen, versichert Balenciaga. Wiedergutmachung sei angesagt: "Wir müssen in der Defensive besser aufpassen." Und offensiv so leidenschaftlich und zielstrebig auftreten wie zuletzt gegen Berlin und wie in den letzten 20 Minuten gegen Erlangen. Und ungeachtet der hessischen Rivalität werden die Rot-Weißen von zwei weiteren Zielen angetrieben. Balenciaga drückt es so aus: "Wir wollen in dieser Saison zu Hause nicht verlieren und am Ende auf dem fünften Platz stehen." Dies sei in den Köpfen der MT-Profis fest verankert.

Daran hat die Spielpause nichts geändert. Im Gegenteil. Nach dem Final4 und mehreren Highlight-Partien sei die recht lange Phase ohne Bundesliga-Einsatz gerade recht gekommen: "Jeder hat die Pause und ein bisschen Entspannung benötigt", sagt der wieseflinke MT-Regisseur, der am vergangenen Freitag 31 Jahre alt wurde. Er nutzte das lange Wochenende, um in der spanischen Heimat seinen Geburtstag mit Familie und Freunden zu feiern. "Das hat mich natürlich sehr gefreut", berichtet Balenciaga.

Überhaupt kann der 1,69 Meter große Handballer nicht meckern. Als Neuzugang im vergangenen Sommer übernahm der Spanier sofort das Kommando im Melsunger Angriff. Und dank seiner tempo- und trickreichen Art, Handball zu spielen, entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling. Balenciaga bestimmt den Rhythmus im MT-Spiel, er setzt die Nebenleute in Szene und zieht auch gern selbst durch die Deckung Richtung gegnerisches Tor.

Derlei Komplimente sind dem Profi fast ein wenig peinlich. Er freue sich, dass es auf Anhieb ganz gut geklappt habe bei der MT, sagt Balenciaga bescheiden: "Für uns alle verlief die Saison bislang sehr gut." Und wenn die Fans sich freuen, dann freue er sich auch. Es sei ein intensives Jahr gewesen, keine Frage, aber genau deshalb sei er nach Nordhessen gekommen. Nicht ohne Grund verlängerte Balenciaga bereits im Winter seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027.

Denn auch fernab des Sports fühlt er sich in der Region extrem wohl. Mit seiner Freundin lebt er in Kassel. Sie mögen die Karlsaue, und sie mögen die Orangerie, gerade bei schönem Wetter. Dort spazieren zu gehen und vor der herrlichen Kulisse Kaffee zu trinken, sei für ihn die beste Möglichkeit, um zu entspannen und Kraft zu tanken. Und mit dieser Energie will er nun auch ins Derby gegen Wetzlar gehen - mit Volldampf, so wie ihn die Fans in den zurückliegenden Monaten kennengelernt haben.

Die MT Melsungen will noch einmal an den Aufstieg im Jahr 2005 erinnern, hat dazu viele Aufstiegshelden eingeladen. Ex-Spieler Daniel Holl ist seit Jahresbeginn Mitglied des Aussichtsrats der MT Spielbetriebs- und Marketing AG.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Die Woche begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HSV Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Donnerstagabend hat der THW Kiel dann die Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Beide Partien deckte Dyn mit Moderatorin Lea Rostek und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ab.

Am Freitag startet der 32. Spieltag dann mit zwei Partien, um 19 Uhr stehen sich die MT Melsungen und die HSG Wetzlar im Hessenderby gegenüber mit Sascha Staat am Mikrofon. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgt der Anwurf beim Schwabenderby TVB Stuttgart gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Der Samstag ist ungewöhnlich spielintensiv, denn gleich acht Mannschaften sind im Einsatz. Um 18 Uhr eröffnen der SC DHfK Leipzig und der HSV Hamburg den Abend. Eine Stunde später wird gleichzeitig in drei Hallen begonnen und das Spitzentrio ist auswärts gefordert. Der SC Magdeburg muss zum HC Erlangen, Dyn schickt Tobias Schimon als Kommentator in die Arena Nürnberger Versicherung. Zeitgleich sind die Füchse Berlin bei der TSV Hannover-Burgdorf zu Gast und die SG Flensburg-Handewitt spielt beim ThSV Eisenach.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten der VfL Gummersbach und die Rhein-Neckar Löwen, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Als Kommentator ist Lennart Wilken-Johannes im Einsatz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck weilen ebenfalls in der Schwalbe-Arena.

Ab 16.30 Uhr stehen sich der Bergische HC und der TBV Lemgo Lippe gegenüber, auch hier hat Dyn Sascha Staat im Einsatz. Zum Abschluss des Spieltags tritt am Montag ab 19 Uhr der THW Kiel und Frisch Auf Göppingen gegenüber, Gari Paubandt wird kommentieren.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga