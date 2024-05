THW Kiel ohne große Vorbereitung zur HSG Wetzlar

Durch Melsungens Remis beim HC Erlangen ist der THW Kiel zumindest vorübergehend auf Rang 5 zurückgefallen. Gegner HSG Wetzlar hat sich der größten Abstiegssorgen entledigt und hat auch die Planungen für die kommende Spielzeit schon abgeschlossen.

» ausführlicher Liveticker: HSG Wetzlar - THW Kiel

Die Zebras wollen sich für die 31:32-Niederlage im DHB-Pokal revanchieren, das erste Duell in der Liga konnte man zum Saisonbeginn noch deutlich mit 33:22 gewinnen.

"Eine typische THW-Leistung im Mai. Nun sind sie auf Kurs. Diese Mannschaft wird darauf brennen, jetzt noch das bestmögliche Resultat in dieser Saison zu erzielen", sagt Wetzlars Coach Frank Carstens mit Blick auf den Sieg der Zebras in der EHF Champions League am Donnerstag mit dem 31:21 gegen Montpellier.

"Ich habe meinen Jungs nach dem Montpellier-Spiel den Freitag freigegeben, damit sie das Momentum genießen können", sagt THW-Trainer Filip Jicha. "Das war ein historischer Abend, und den muss man auch mal sacken lassen und genießen können. Auch wenn uns jetzt eine sehr unangenehme Aufgabe bevorsteht." Nach dem Abschlusstraining am Samstag sei man direkt mit dem Bus gen Mittelhessen gereist.

"Für uns ist es wichtig erstmal den Zug der Kieler aufzuhalten. Sie kommen mit viel Wucht aus der eigenen Abwehr heraus in den Angriff", so Carstens, der an das Hinspiel zurückdenkt: "Da haben sie uns förmlich überrollt."

Personell sieht es bei den Wetzlarern weiterhin gut aus. Anadin Suljakovic (Reha nach Finger-OP) ist der einzige Spieler, der derzeit ausfällt.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Der 31. Spieltag begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die MT Melsungen. Am Donnerstagabend empfing der HSV Hamburg den Bergischen HC.

Der Freitag hielt zwei Partien bereit, um 19 Uhr standen sich Frisch Auf Göppingen und der SC DHfK Leipzig gegenüber. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgte der Anwurf bei der Partie HBW Balingen-Weilstetten gegen ThSV Eisenach. Aus der Sparkassen-Arena meldete sich Markus Götz.

Die SG Flensburg-Handewitt hatte am Samstag ab 19 Uhr den TVB Stuttgart zu Gast, kommentiert wurde die Partie von Gari Paubandt. Um 20.30 Uhr wurde eine weitere Partie angeworfen, die Rhein-Neckar Löwen trafen bereits zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr auf die TSV Hannover-Burgdorf, beide Teams duellierten sich schon in der European League. Lennart Wilken-Johannes meldete sich aus der SAP-Arena zu Mannheim.

Am Sonntag hält das Programm drei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Finn-Ole Martins wird das Spiel kommentieren, die Moderation hat Anett Sattler.

Ab 16.30 Uhr stehen sich die HSG Wetzlar und der THW Kiel mit Kommentator Vincent Schuster gegenüber. Zum Abschluss des Spieltags tritt ab 18 Uhr der SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe an. Dyn deckt die Partie gleich mit einem Dreierteam ab. Neben Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Lea Rostek wird auch Pascal Hens als Experte in der Phoenix Contact Arena sein.

» Livestream HC Erlangen - MT Melsungen (DYN)

» Livestream HSV Hamburg - Bergischer HC (DYN)

» Livestream Frisch Auf Göppingen - SC DHfK Leipzig (DYN)

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - ThSV Eisenach (DYN)

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream HSG Wetzlar - THW Kiel (DYN)

» Livestream TBV Lemgo Lippe - SC Magdeburg (DYN)

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga