HC Erlangen im Abstiegskampf wieder unter Zugzwang

Der Bergische HC hat den Druck im Abstiegskampf mit dem Sieg in Balingen noch einmal aufrecht erhalten, nur noch vier Zähler Vorsprung hat der HC Erlangen. Entsprechend in der Pflicht sind die Franken vor dem Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig (16.30 Uhr/Dyn), das den 29. Spieltag abschließt.

Die Gäste dürften in dieser Partie allerdings die leichte Favoritenrolle annehmen. Leipzig steht aktuell auf Platz Acht in der Tabelle der HBL und ist gut in Form. Aus den letzten sieben Spielen konnten die Sachsen beachtliche fünf Siege einfahren und dabei unter anderem Pokalfinalist Melsungen mit 32:27 besiegen.

Allerdings, sieben Mal haben es die Sachsen in der 1. Bundesliga bereits versucht, doch stets sind die Handballer des SC DHfK Leipzig mit null Punkten vom Auswärtsspiel gegen den HC Erlangen zurückgekehrt.

Über zwei Wochen hatte der HCE nach der knappen Niederlage in Kiel Zeit, sich auf die anstehende Begegnung vorzubereiten. Zudem trifft der HCE auf Kreisläufer Maciej Gebala, der ab der kommenden Saison für den HC Erlangen auflaufen wird.

"Wir haben nicht vergessen, wie wir im letzten Jahr in Nürnberg empfangen wurden. Auf dieser Erfahrung basiert unsere Spielvorbereitung und wir wissen genau, wie wir an die Begegnung am Sonntag herangehen", so Leipzigs Cheftrainer Runar Sigtryggsson mit Blick auf die robuste Abwehrarbeit der Franken im letzten Jahr, in der die Erlanger schon in der Anfangsviertelstunde zwei rote Karten kassiert hatten. Auch im Hinspiel sahen die Zuschauer wieder einmal eine Abwehrschlacht zwischen beiden Mannschaften. Am Ende konnte sich Leipzig hauchdünn mit 20:19 durchsetzen.

» Zwischenzeugnis: Die Noten der Handball-Bundesligisten

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Der Sonntag beginnt mit der Spitzenpartie zwischen Füchse Berlin und dem THW Kiel um 14.05 Uhr. Die Partie wird auch im Free-TV von RBB und NDR übertragen, als Moderatorin ist Silke Beickert angekündigt, Kommentator ist Florian Naß und Experte Dominik Klein.

Für das Topspiel ab 15 Uhr zwischen dem HSV Hamburg und dem VfL Gummersbach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, hat Dyn ebenfalls noch kein Team kommuniziert. Wenn sich ab 16.30 Uhr der HC Erlangen und der SC DHfK Leipzig gegenüberstehen, meldet sich Tobias Schimon aus der Arena Nürnberger Versicherung.

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (RBB)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (NDR)

» Livestream HSV Hamburg - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream HC Erlangen - SC DHfK Leipzig (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga