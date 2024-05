ThSV Eisenach setzt vor Hamburg-Spiel auf "Victors Bratkartoffel"

Die Spielzeit befindet sich auf der Zielgerade, am vorletzten Spieltag reist der ThSV Eisenach zum HSV Hamburg. Während die Thüringer schon die Liga gesichert haben, müssen die Hanseaten noch zittern - das allerdings nicht auf dem sportlichen Parkett. Dort will man den einstelligen Tabellenplatz verteidigen.

» ausführlicher Liveticker: HSV Hamburg -ThSV Eisenach

"Unsere Mission ist nicht vorbei. Wir haben uns ein internes Ziel gesteckt und uns geschworen, auch die noch anstehenden zwei Punktspiele mit der uns im Saisonverlauf auszeichnenden Energie und Mentalität anzugehen", erklärt Misha Kaufmann vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison.

"Wir versuchen, uns auf Handball zu konzentrieren, unser Bestes auf dem Parkett zu geben, wollen Mittwochabend gegen meinen Ex-Verein gewinnen", beschreibt Hamburgs Rückraumspieler Azat Valiullin die Situation, der im Team von Torsten Jansen nur in der abwehr zum Einsatz kommt. "Ich kann natürlich auch Angriff spielen, wenn es für den Erfolg der Mannschaft nutzt, spiele ich nur in der Abwehr."

"Wir konzentrieren uns vollends auf uns. Nach zwei Pflichtspielniederlagen in dieser Saison gegen den HSV Hamburg wollen wir am Mittwoch das Parkett als Sieger verlassen", betont Misha Kaufmann mit Blick auf die aktuelle Situation der Hanseaten..

Der ThSV Eisenach ist bereits am Vortag nach Hamburg gereist, folgten am Dienstagabend einer Einladung des ehemaligen Eisenacher Erstliga-Handballer Victor Eiser. Der einstige Top-Außen von Motor Eisenach lädt seine Nachfolger zum Abendessen in sein Restaurant "Victors Bratkartoffel" in Hamburg ein.

Bei den Hausherren stehen die Zeichen auf Abschied, insgesamt acht Spieler werden den Club verlassen. Dem stehen aktuell nur zwei Neuzugänge gegenüber. Rechtsaußen Frederik Bo Andersen freut sich im Vorhinein auf die Partie: "Wir haben in den vergangenen Tagen ein wenig Pause gehabt und haben analysiert, wo zuletzt unsere Fehler lagen. Ich freue mich jetzt auf zwei tolle Spiele in dieser Woche und will die Saison positiv abschließen."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Mit zwei kompletten Spieltagen hat jeder Erstligist noch einmal ein Heimspiel.

Gleich mit sechs Partien am Mittwoch startet Dyn eine Konferenz, Finn-Ole Martins und Experte Pascal Hens sind praktisch vier Stunden im Einsatz. Fünf Partien werden um 19 Uhr angeworfen. Der HSV Hamburg empfängt den ThSV Eisenach, der HC Erlangen hat den TVB Stuttgart zu Gast. Der THW Kiel will im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig eine Reaktion auf die Pleite von Gummersbach zeigen.

Die TSV Hannover-Burgdorf will seine Chancen auf die European League bei der HSG Wetzlar wahren und Absteiger HBW Balingen-Weilstetten reist ein letztes Mal auswärts zum TBV Lemgo Lippe. Im späten Spiel ab 20.30 Uhr fordert Frisch Auf Göppingen dann die MT Melsungen. Kommentatoren für die Mittwochspartien hat Dyn noch nicht verkündet.

Am Donnerstag um 19 Uhr wird Gari Paubandt das Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach kommentieren. Beim letzten Heimspiel von Uwe Gensheimer in der Mannheimer SAP-Arena gegen den neuen Deutschen Meister SC Magdeburg ab 20.30 Uhr werden Markus Götz als Kommentator und Anett Sattler als Moderatorin live dabei sein. Zudem muss zeitgleich im Abstiegskampf der Bergische HC zu den Füchsen Berlin.

Der letzte Spieltag wird am Sonntag einheitlich um 16.30 Uhr angeworfen, die Kommentatoren stehen noch nicht fest. Für das Final4 der Champions League der Frauen am Wochenende schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

Mittwoch, 29.05.24

